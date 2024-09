Умер старший брат Майкла Джексона

Старший брат Майкла Джексона, участник группы The Jackson 5 Тито умер в США в возрасте 70 лет

Tекст: Константин Сергеев

«С тяжелым сердцем сообщаем, что нашего любимого отца, члена Зала славы рок-н-ролла Тито Джексона больше с нами нет. Мы потрясены, опечалены и убиты горем. Отец был невероятным человеком», – приводит ТАСС сообщение сыновей артиста.



Официальная причина смерти не сообщается. По информации старого друга семьи Джексонов Стива Мэннинга, певец перенес сердечный приступ по пути из штата Нью-Мексико в Оклахому.

Тито Джексон родился 15 октября 1953 года в городе Гэри (штат Индиана). Он был третьим из девяти детей знаменитой семьи Джексонов. Прославился, выступая в составе группы The Jackson 5, известной такими композициями, как ABC, I Want You Back, I'll Be There.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что 12 марта умер американский поп-певец Эрик Кармен.