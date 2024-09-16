Главная проблема отношений между Россией и странами Центральной Азии – это пока неспособность найти свой, третий путь, который бы отличался от уже невосстановимой советской модели, но не повторил бы печальный опыт европейцев и их бывших колоний.0 комментариев
Умер старший брат Майкла Джексона
Старший брат Майкла Джексона, участник группы The Jackson 5 Тито умер в США в возрасте 70 лет
В США в возрасте 70 лет умер американский певец и музыкант, участник группы The Jackson 5, старший брат Майкла Джексона Тито Джексон, сообщили сыновья артиста в соцсети Instagram* (принадлежит компании Meta*, признанной в РФ экстремистской).
«С тяжелым сердцем сообщаем, что нашего любимого отца, члена Зала славы рок-н-ролла Тито Джексона больше с нами нет. Мы потрясены, опечалены и убиты горем. Отец был невероятным человеком», – приводит ТАСС сообщение сыновей артиста.
Официальная причина смерти не сообщается. По информации старого друга семьи Джексонов Стива Мэннинга, певец перенес сердечный приступ по пути из штата Нью-Мексико в Оклахому.
Тито Джексон родился 15 октября 1953 года в городе Гэри (штат Индиана). Он был третьим из девяти детей знаменитой семьи Джексонов. Прославился, выступая в составе группы The Jackson 5, известной такими композициями, как ABC, I Want You Back, I'll Be There.
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что 12 марта умер американский поп-певец Эрик Кармен.
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