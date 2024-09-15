Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».0 комментариев
В ДТП с маршруткой в Омске пострадали 11 человек
В Омске произошло ДТП с маршруткой, пострадали 11 человек, сообщили в прокуратуре Омской области.
Ведомство проводит проверку ДТП, в котором 43-летняя женщина за рулем Toyota Land Cruiser при повороте не предоставила преимущество маршрутному автобусу, сообщает РИА «Новости».
Инцидент произошел в Кировском округе Омска. Помощь медиков понадобилась 11 из 12 пассажирам автобуса, среди которых есть ребенок.
Ранее восемь человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса и грузовика на трассе в Пермском крае.