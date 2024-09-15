В ДТП с автобусом и грузовиком в Пермском крае пострадали восемь человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ранее Госавтоинспекция сообщила, что на трассе Березники-Чкалова грузовик выехал на встречную полосу, где врезался в автобус с пассажирами.

Как сообщили в полиции, пострадали восемь человек, из которых одну женщину отправили в больницу, остальных оставили под амбулаторным наблюдением, передает РИА «Новости».

Ранее в ДТП с автобусом в Якутии пострадали 20 человек.