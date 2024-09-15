Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».0 комментариев
В ДТП с автобусом и грузовиком в Пермском крае пострадали восемь человек
Восемь человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса и грузовика на трассе в Пермском крае, сообщили в региональной полиции.
Ранее Госавтоинспекция сообщила, что на трассе Березники-Чкалова грузовик выехал на встречную полосу, где врезался в автобус с пассажирами.
Как сообщили в полиции, пострадали восемь человек, из которых одну женщину отправили в больницу, остальных оставили под амбулаторным наблюдением, передает РИА «Новости».
Ранее в ДТП с автобусом в Якутии пострадали 20 человек.