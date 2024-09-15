Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».0 комментариев
Анонсировано совещание Путина по беспилотникам
Путин на следующей неделе проведет совещание по беспилотникам
Президент России Владимир Путин на следующей неделе намерен провести совещание по развитию беспилотной авиации, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин».
Фрагмент опубликовал ведущий программы Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Кроме того, российский лидер в ближайшие дни также пообщается с главами регионов, избранными во время прошедшего единого дня голосования. Также в планах – обращение к участницам Евразийского женского форума и оперативное совещание с Советом безопасности, передает ТАСС.
Ранее Путин в ходе оперативного совещания обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопросы по линии МИД.