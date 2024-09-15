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    Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Человечность дает шанс на жизнь после войны

    На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.

    2 комментария
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Эльфы пошли против Невзлина

    Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.

    5 комментариев
    15 сентября 2024, 14:33 • Новости дня

    Анонсировано совещание Путина по беспилотникам

    Путин на следующей неделе проведет совещание по беспилотникам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на следующей неделе намерен провести совещание по развитию беспилотной авиации, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин».

    Фрагмент опубликовал ведущий программы Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Кроме того, российский лидер в ближайшие дни также пообщается с главами регионов, избранными во время прошедшего единого дня голосования. Также в планах – обращение к участницам Евразийского женского форума и оперативное совещание с Советом безопасности, передает ТАСС.

    Ранее Путин в ходе оперативного совещания обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопросы по линии МИД.

    12 сентября 2024, 19:20 • Новости дня
    Путин заявил, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией
    Путин заявил, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные не могут использовать самостоятельно западные дальнобойные системы, их задействование в конфликте будет означать войну стран НАТО с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Любые эксперты подтвердят, и у нас, и на Западе, наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии, она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает. Это данные со спутников Евросоюза либо Соединенных Штатов, в общем – с натовских спутников. Это первое. Второе, и очень важное, может быть, ключевое. Оно заключается в том, что полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие НАТО», – пояснил глава государства. Видео с его заявлением опубликовано в Telegram-канале Кремля.

    Путин подчеркнул, что речь не идет о разрешении Украине бить таким оружием по российской территории, а речь идет о прямом участии НАТО в военном конфликте.

    «И это, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО – США, европейские страны – воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – заключил глава государства.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план ударов по России дальнобойными ракетами.

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    12 сентября 2024, 17:48 • Новости дня
    Путин и патриарх Кирилл посетили Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру
    Путин и патриарх Кирилл посетили Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг прибыли в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру в Петербурге.

    Визит приурочен к 300-летию перенесения в Северную столицу мощей Александра Невского, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Ранее в РПЦ опровергли сообщения о плохом самочувствии патриарха Кирилла.

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    15 сентября 2024, 13:06 • Видео
    В Германии ищут замену Шольцу

    Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

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    14 сентября 2024, 01:20 • Новости дня
    Байден отреагировал на слова Путина об ударах вглубь России

    Байден отреагировал на слова Путина об ударах западным оружием вглубь России

    Байден отреагировал на слова Путина об ударах вглубь России
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден в ответ на заявления президента России Владимира Путина о последствиях решения разрешить Киеву бить западным дальнобойным оружием по России заявил, что не думает много о российском лидере.

    «Я не думаю много о Владимире Путине», – приводит РИА «Новости» слова Байдена.

    Так он отреагировал на слова Путина, предупредившего об угрозе прямого вовлечения Запада в украинский конфликт и войны с Россией.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что объявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь российской территории по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера.

    Президент России Владимир Путин пояснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» будет означать войну НАТО с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, о чем планируют договориться Вашингтон и Лондон в ходе пятничных переговоров.

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    12 сентября 2024, 19:06 • Новости дня
    Путин заявил, что культура должна существовать без «культуры отмены»
    Путин заявил, что культура должна существовать без «культуры отмены»
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вмешательство в культуру и политика «отмены» в этой сфере недопустимы, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном форуме объединенных культур.

    «Мы убеждены, что она (культура) должна и может существовать без грубого вмешательства, без так называемой культуры отмены, то есть отмены самой культуры», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Путин указал, что ценностная политика Запада зачастую игнорирует и даже оскорбляет религии и традиции разных государств.

    «Все чаще мы видим, как продвигаемая западными элитами ценностная повестка игнорирует, а подчас и намеренно оскорбляет общемировые религии, культурные традиции целых регионов мира. Уверен, что большинству стран и народов такие подходы, конечно, не по душе», – подчеркнул президент.

    В рамках своего выступления Путин также заявил, что российское общество определилось с главными для себя ценностями, в их числе – право людей говорить на своем родном языке и хранить веру отцов.

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    14 сентября 2024, 16:47 • Новости дня
    Le Monde: Париж испугался предупреждения Путина о войне с НАТО
    Le Monde: Париж испугался предупреждения Путина о войне с НАТО
    @ Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Французскую сторону обеспокоило высказывание президента России Владимира Путина о возможном участии НАТО в украинском конфликте, сообщил источник Le Monde.

    Неназванный французский дипломатический источник Le Monde заявил, что Париж должен приложить все усилия, чтобы избежать третьей мировой войны, передает РИА «Новости».

    «Нельзя просто исключить возможность того, что русские могут расширить масштабы военных действий», – заключил он.

    Ранее президент России Владимир Путин объяснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.

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    12 сентября 2024, 21:38 • Новости дня
    Познер рассказал о причинах отказа работать на Западе после начала СВО

    Познер отказался работать на Западе из-за требований о Путине

    Tекст: Денис Тельманов

    Телеведущий Владимир Познер рассказал, что ему предлагали работу на западных каналах, но он отказался. Об этом сообщает Forbes.

    «Были предложения. Я не стану называть конкретно, но они были, и не в одной стране», – сказал Познер в интервью Forbes, передает РИА «Новости»

    По его словам, ему выдвигали условие: высказаться о Владимире Путине и его политике «определенным образом». Журналист сообщил, что посчитал такой подход неприемлемым и отказался от предложений.

    В интервью Познер рассказал, что хотел бы вернуться к работе в эфире, но это вряд ли возможно: «Я появился на советском экране как человек, которого могли запомнить, в 59 лет, понимаете? Уже люди готовятся уйти, а я в это время прихожу. Думаю, что, может быть, поэтому до сих пор во мне живет вот этот вот драйв, желание. Я хочу, но вы знаете, не всегда все можно, что хочешь. Приходится иногда идти на некоторые компромиссы или признать даже поражение». Журналист также рассказал, что пишет книгу, но не сказал, о чем она будет.

    Ранее Познер заявил, что его скончавшийся коллега Николай Сванидзе был принципиальным человеком.

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    13 сентября 2024, 13:06 • Новости дня
    Песков: Слова Путина об ударах вглубь России дошли до адресата
    Песков: Слова Путина об ударах вглубь России дошли до адресата
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Высказывания президента Владимира Путина о последствиях ударов вглубь России достигли адресатов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Нет сомнений, что заявление достигло своих адресатов», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он подчеркнул, что Путин сделал очень важное, предельно четкое и однозначное заявление, которое не допускает двойных прочтений.

    В четверг президент России заявил, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией.

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    12 сентября 2024, 22:20 • Новости дня
    Украина объявила демарш Монголии из-за визита Путина в Улан-Батор
    Украина объявила демарш Монголии из-за визита Путина в Улан-Батор
    @ BYAMBASUREN BYAMBA-OCHIR/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с визитом президента России Владимира Путина в Улан-Батор Монголии объявлен демарш, сообщил МИД Украины.

    «МИД Украины объявил демарш монгольской стороне в связи с визитом Путина в Монголию», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинского министерства.

    МИД заявил, что сильно разочарован – Киев полагает, что Монголия должна была выполнить ордер МУС на арест Путина. Украина пригрозила, что ответит на позицию Улан-Батора.

    Напомним, Путин совершил официальный визит в Монголию, где провел переговоры с руководством страны.

    Следует отметить, что Монголия является участницей МУС, который в 2023 году в нарушение норм международного права выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Кремль указывал, что это решение МУС является ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не находится под юрисдикцией МУС.

    Украина заявила, что будет «работать с партнерами» над тем, чтобы наказать Монголию. МУС допустил принятие мер в отношении Монголии из-за визита Путина. США, в свою очередь, заверили, что «понимают, в каком положении находится Монголия», но призывают ее «выполнять международные обязательства».

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    14 сентября 2024, 20:42 • Новости дня
    Главой «Движения Первых» назначен выпускник программы «Время Героев»

    Руководителем детского «Движения Первых» назначен выпускник программы «Время Героев»

    Президент России Владимир Путин назначил нового председателя правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Артура Орлова. Новый руководитель детского движения – Герой России и слушатель кадровой программы «Время героев».

    Президент подписал соответствующий указ о назначении Орлова, он размещен на официальном портале правовых актов.

    Другим указом Путин освободил предыдущего председателя правления движения Григория Гурова от должности.

    Артур Орлов на действительной военной службе с 2006 года. В 2010 году, после окончания Казанского высшего военного командного училища, стал командиром танкового взвода. В 2017 году стал командиром танкового батальона.

    С 2023 года в Общевойсковой академии ВС России вел преподавательскую и научную деятельность.

    Орлов принимал участие в боевых действиях в Сирии, а затем в спецоперации на Украине.

    Является участником программы «Время героев» – кадровой программы по специальному обучению российских ветеранов и участников СВО.

    В 2018 году Орлов был награжден Медалью Суворова, Орденом Мужества (2022 год). В 2022 году за героизм во время СВО получил звезду Героя Российской Федерации.

    Женат, воспитывает двух дочерей.

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    13 сентября 2024, 14:22 • Новости дня
    Журналистка Зейналова назначена послом России на Маврикии

    Путин назначил Зейналову послом России на Маврикии

    Журналистка Зейналова назначена послом России на Маврикии
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ирада Зейналова назначена послом России в Республике Маврикий, президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

    «Назначить Зейналову Ираду Автандиловну чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Маврикий», – следует из указа главы государства, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости».

    Другим указом Путин освободил Константина Климовского от обязанностей посла на Маврикии.

    Ранее Путин назначил новым послом в Молдавии Олега Озерова, который ранее был главой секретариата Форума партнерства Россия – Африка.

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    13 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Во Франции призвали прислушаться к предупреждению Путина об ударах вглубь России

    Филиппо призвал прислушаться к предупреждению Путина об ударах вглубь России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Париж должен принять во внимание заявление президента России Владимира Путина о том, что разрешение Запада на использование Киевом дальнобойного оружия для ударов вглубь российской территории будет означать войну НАТО с РФ, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    «Он предупреждает: это означает войну между НАТО и Россией. А это означает мировую войну», – написал политик в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает «Вечерняя Москва».

    Он призвал Францию «выйти из этого неистового безумия».

    Накануне Путин заявил, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией.

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    12 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор на саммите БРИКС в Казани

    Путин: Москва ждет визита главы Ирана в Россию для подписания большого договора

    Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор на саммите БРИКС в Казани
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что ждет полноценного визита иранского лидера Масуда Пезешкиана в Россию для подписания нового большого договора между странами.

    «Мы ценим, что сотрудничество с Россией остается приоритетом и для команды нового президента господина Масуда Пезешкиана, и ждем его в Казани 22–24 октября на саммит БРИКС. Думаю, мы найдем время и для отдельной двусторонней беседы. Как уже говорил в телефонном разговоре с избранным президентом, мы будем рады видеть его в России и с полноценным визитом, в рамках которого подпишем новый большой межгосударственный договор, призванный закрепить выход российско-иранских отношений на уровень стратегического партнерства», – сказал российский лидер на встрече с секретарем Совбеза Ирана Али Ахмадианом, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Путин также отметил, что дружественные отношения Москвы и Тегерана обрели дополнительную динамику в последние несколько лет, передает ТАСС.

    В четверг российский лидер принял в своей резиденции в Константиновском дворце секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадиана. Встреча состоялась в Овальном зале, в ней также принял участие секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

    Ранее Иран заявил о возможном заключении договора с Россией на саммите БРИКС.

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    13 сентября 2024, 04:27 • Новости дня
    Британский премьер заверил, что не ищет конфликта с Россией

    Стармер в ответ на слова Путина заявил об отсутствии у Британии желания вступать в конфликт с Россией

    Британский премьер заверил, что не ищет конфликта с Россией
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания не ищет конфликта с Россией, заявил глава британского правительства Кир Стармер, комментируя слова президента России Владимира Путина о вовлечении Запада в конфликт на Украине.

    «Мы не ищем конфликта с Россией, у нас ни в малейшей степени нет таких намерений», – приводит слова Стармера «Российская газета» со ссылкой на Guardian.

    При этом Стармер утверждает, что конфликт якобы начала Россия, а «у Украины есть право на самооборону». Стармер считает, что на Украине, а также на Ближнем Востоке вскоре возможны «действительно важные события». В связи с этим он заявил о необходимости «принять некоторые тактические решения».

    Напомним, источники в британском правительстве заявили, что власти Великобритании решили дать согласие на украинские удары по целям в глубине территории России ракетами Storm Shadow.

    Путин заявил, что украинские военные не могут использовать самостоятельно западные дальнобойные системы, их задействование в конфликте будет означать войну стран НАТО с Россией. «Мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – сказал Путин.

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    13 сентября 2024, 01:57 • Новости дня
    Постпред России в Вене указал Западу на «деликатное предупреждение» Путина

    Постпред России в Вене Ульянов посоветовал странам Запада не игнорировать «деликатное предупреждение» со стороны Путина

    Постпред России в Вене указал Западу на «деликатное предупреждение» Путина
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сделал «деликатное, но строгое» предупреждение в связи с возможным применением Украиной западных вооружений большой дальности для ударов вглубь российской территории, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Ульянов в Telegram заявил, что Путин озвучил «очень серьезное предупреждение». «Деликатное, но строгое предупреждение, которое не рекомендуется игнорировать», – подчеркнул постпред.

    Напомним, Путин отметил, что наносить удары современными западными высокоточными системами большой дальности украинская армия сама не в состоянии. Поэтому использование таких систем будет означать прямое участие стран НАТО в боевых действиях на Украине, сказал он.

    «Это будет означать, что страны НАТО – США, европейские страны – воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – заявил Путин.

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    12 сентября 2024, 19:27 • Новости дня
    Путин: В некоторых странах «предохранитель» культуры перегорел

    Путин заявил, что политики в ряде стран утратили нравственные границы

    Путин: В некоторых странах «предохранитель» культуры перегорел
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что в некоторых странах руководство забыло про нормы морали. Об этом он сказал, выступая на Петербургском международном форуме объединенных культур

    По словам Путина, культура всегда играла роль «предохранителя», ограничивающего негативные тенденции в обществе. Однако в ряде стран «он, похоже, перегорел», сообщается на сайте Кремля.

    «Культура всегда была для мира своего рода предохранителем. В ряде стран он, похоже, перегорел. Немало современных политиков высокого ранга утратили нравственные границы, нарушают табу, которые сохранялись даже в самые напряженные моменты холодной войны. В странах, где правят такого рода элиты, граждане постепенно принимают как должное сначала ксенофобию, а затем и крайние формы дискриминации, преследования то по национальному, то по этническому, то по религиозному признаку», – отметил он.

    Президент подчеркнул, что «все мы знаем, как быстро в такой ситуации наступает расчеловечивание правящих режимов и к каким приводит последствиям для конкретных семей, людей, причем самых разных возрастов. Мы это видим».

    Ранее Путин заявил, что «глобалистские элиты» политизируют культуру и используют ее в своих интересах.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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