Спасший детей в пещере тренер пережил наводнение в Таиланде

Тренер из Таиланда, спасший детей в пещере, провел двое суток на крыше дома из-за наводнения

Тайский тренер Эккапхон Чантхавонг, который стал известен после спасательной операции в 2018 году, снова столкнулся с наводнением, передает «РИА «Новости»». На этот раз он оказался на крыше своего дома в округе Месай провинции Чианграй из-за ливней, вызванных супертайфуном «Яги». Тренер был вынужден провести на крыше двое суток вместе с семьей, пока их не спасли на лодке.

Чантхавонг рассказал в социальных сетях, что обычно успевает эвакуироваться до подъема воды, но на этот раз наводнение было стремительным. Вода затопила первый этаж его дома за считанные минуты, и семья успела взять только несколько упаковок чипсов. Ночью на крыше было особенно страшно из-за темноты и возможности повторного подъема воды.

После спасения Чантхавонг сразу предложил свою помощь в поисково-спасательных операциях. Он был направлен добровольцем в отряд военно-морского спецназа, который занимается поисками пропавших без вести в результате наводнений и оползней. За плечами тренера опыт в экстренных ситуациях: в 2018 году он провел 18 дней с юными футболистами в затопленной пещере Тхам Луанг, поддерживая их моральный дух и делясь своими рационами, пока не прибыла помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в США спасли дайвера Джоша Брэтчли, который ранее участвовал в спасении школьников и их тренера из затопленной пещеры в Таиланде летом 2018 года. В связи с этим, сообщалось, что Брэтчли оказался в подводной пещере в штате Теннесси, где его поиск длился более суток. Напомним, что летом 2018 года команда спасателей, включая Брэтчли, спасала из пещеры в Таиланде 12 подростков и их тренера, которые оказались заблокированными из-за наводнения.