Спасшего школьников из пещеры дайвера самого пришлось вызволять

В США из подводной пещеры спасли дайвера Джоша Брэтчли, который участвовал в спасении школьников и их тренера из затопленной пещеры в Таиланде летом 2018 года.

Летом 2018 года Брэтчли принимал участие в операции по спасению 12 детей из пещеры, а теперь сам оказался в схожей ситуации и едва не погиб. Он пробыл под водой больше суток, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

Британский дайвер погрузился в подводный тоннель в округе Джексон (США) вместе с группой других водолазов. Коллеги не смогли его отыскать и вызвали спасателей. Спустя более чем сутки Брэтчли вызволили из пещеры. Отмечается, что Бретчли ждал спасения в воздушном кармане.

«Он был бодр, в ясном сознании и мог ориентироваться», – заявил представитель спасательной службы Дерек Вулбрайт.

12 детей из тайской футбольной команды оказались заблокированными вместе с их тренером в пещере в конце июня прошлого года. Спустя две недели после их исчезновения завершилась операция по спасению подростков. Выяснилось, что так долго в затопленной пещере дети смогли продержаться, благодаря поведению тренера, который грамотно распределил запасы еды и научил подопечных медитировать. В пещере погиб дайвер-доброволец, доставлявший в подземные пустоты баллоны с кислородом.