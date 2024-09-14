На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.0 комментариев
На пост главы объединенной Федерации гимнастики выдвинут гендиректор РЖД Белозеров
Глава Минспорта Дегтярев: На пост главы объединенной Федерации гимнастики выдвинут гендиректор РЖД Белозеров
На пост руководителя объединенной Федерации гимнастики России выдвинут генеральный директор РЖД Олег Белозеров, об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.
Дегтярев заявил РИА «Новости», что знает Белозерова давно, он работал с ним на проекте модернизации Восточного полигона железных дорог.
«Знаю его как опытного управленца и неравнодушного к спорту человека. РЖД очень много вкладывает в развитие социальной инфраструктуры, в том числе спортивной», – подчеркнул министр.
Между тем сам Белозеров отметил, что его целью на посту главы Федерации станет административная помощь организациям после объединения.
«Для меня это большая честь. Спортивная и художественная гимнастика – базовые российские виды спорта. Это тот вид спорта, который воспитывает в людях системность. Это высший уровень возможностей человека», – подчеркнул гендиректор РЖД.
В сентябре всероссийские федерации по гимнастическим видам спорта приняли решение объединиться в единую организацию.