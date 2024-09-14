Глава Минспорта Дегтярев: На пост главы объединенной Федерации гимнастики выдвинут гендиректор РЖД Белозеров

Tекст: Алексей Дегтярев

Дегтярев заявил РИА «Новости», что знает Белозерова давно, он работал с ним на проекте модернизации Восточного полигона железных дорог.

«Знаю его как опытного управленца и неравнодушного к спорту человека. РЖД очень много вкладывает в развитие социальной инфраструктуры, в том числе спортивной», – подчеркнул министр.

Между тем сам Белозеров отметил, что его целью на посту главы Федерации станет административная помощь организациям после объединения.

«Для меня это большая честь. Спортивная и художественная гимнастика – базовые российские виды спорта. Это тот вид спорта, который воспитывает в людях системность. Это высший уровень возможностей человека», – подчеркнул гендиректор РЖД.

В сентябре всероссийские федерации по гимнастическим видам спорта приняли решение объединиться в единую организацию.