Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.3 комментария
Российские гимнастические федерации объединили в одну организацию
Всероссийские федерации по гимнастическим видам спорта приняли решение объединиться в единую организацию, что позволит оптимизировать работу и более эффективно развивать гимнастику в России, заявил министр спорта Михаил Дегтярев.
По словам министра, объединение позволит создать более эффективную управленческую структуру, усилить взаимодействие с Международной федерацией гимнастики и уделить равное внимание всем видам спорта и дисциплинам, включая детско-юношеский спорт. Министерство спорта окажет всестороннюю поддержку новообразованной организации, передает ТАСС.
Напомним, инициатива объединения была выдвинута президентом Федерации спортивной гимнастики России Василием Титовым. Он предложил объединить федерации художественной гимнастики, прыжков на батуте, аэробики и акробатики на базе ФСГР, поскольку она имеет представительство в Международной федерации гимнастики.