Легкомоторный самолет разбился на Алтае

Легкомоторный самолет упал в Алтайском крае, пилот погиб

В Алтайском крае произошла катастрофа с легкомоторным самолетом, передает ТАСС. Самолет разбился вблизи поселка Приозерный в Рубцовском районе. В результате аварии погиб пилот. По предварительной информации, воздушное судно было частным.

ГУ МЧС по Алтайскому краю подтвердило, что на земле жертв и разрушений не произошло. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, которые занимаются выяснением причин и обстоятельств катастрофы.

По факту происшествия проводятся оперативные мероприятия для установления всех деталей произошедшего. Специалисты намерены определить техническое состояние самолета и изучить возможные погодные условия, которые могли повлиять на инцидент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Рузском районе Московской области в августе разбился легкомоторный самолет, в результате чего погибли два человека. Причем разбившимся самолетом-амфибией «Алекс-251» управлял летчик-испытатель первого класса Александр Иванов, который ранее был уволен за выполнение фигуры высшего пилотажа «бочка» на пассажирском лайнере Sukhoi Superjet 100.