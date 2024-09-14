За неделю ВС России освободили восемь населенных пунктов в ДНР

Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка «Южная» освободила Красногоровку и Григоровку в ДНР, а также поразила живую силу и технику пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой и двух аэромобильных бригад ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли свыше 4840 человек, девять боевых бронированных машин и 59 орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, 15 полевых складов боеприпасов.

Группировка «Центр» освободила Новогродовку, Калиново, Мемрик, Галицыновку и Долиновку в ДНР и поразила формированиям семи механизированных, мотопехотной, двух пехотных, двух егерских, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады теробороны, четырех бригад нацгвардии и бригады «Лють» нацполиции Украины. В зоне ее ответственности за этот период ВСУ потеряли 3670 человек, два танка, 23 боевые бронированные машины, 42 орудия полевой артиллерии.

Группировка «Восток» освободила Водяное в ДНР, а также поразила живую силу и технику механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 820 человек, танк, 10 орудий полевой артиллерии, пять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

Группировка «Днепр» поразила формирования двух механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 490 человек, две боевые бронированные машины, две установки РСЗО MLRS и девять орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ борьбы и шесть полевых складов боеприпасов.

Группировка «Запад» поразила формирования пяти механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады спецназа «Азов» (признана террористической и запрещена в России). В зоне ее ответственности ВСУ потеряли более 3620 человек, два танка, 13 боевых бронированных машин, четыре бронетранспортера. Уничтожены 47 орудий полевой артиллерии и РСЗО, 13 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы и 31 полевой склад боеприпасов.

Группировка «Север» продолжила уничтожение формирований ВСУ в Курской области, она освободила Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость и Десятый Октябрь. В этом регионе поражены районы сосредоточения личного состава и техники шести механизированных, танковой, егерской, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, девяти бригад теробороны и бригады нацгвардии, сорваны попытки атак и ввода резервов противника.

На Волчанском и Липцовском направлениях группировка поразила формирования мотопехотной бригады ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. В зоне ее ответственности за семь дней ВСУ потеряли до 3520 человек, 25 танков, 106 боевых бронированных машин, две машины РСЗО и 26 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ.

В зоне СВО средства ПВО за неделю сбили девять ракет ATACMS, 30 французских управляемых авиабомб Hammer, 25 снарядов РСЗО HIMARS, 433 дрона самолетного типа, 237 из них уничтожены вне зоны проведения специальной военной операции.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 49 украинских солдат.

С начала СВО уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31 501 дрон, 579 ЗРК, 18 130 танков и других боевых бронированных машин, 1454 машины РСЗО, 14 563 орудия полевой артиллерии и минометов.