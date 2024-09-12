  • Новость часаПутин заявил, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией
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    Как ВМФ России отбить нападение НАТО на море
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Американцам придется привыкать к правилам «Концерта держав»

    Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Честность приближает победу и справедливость

    Честность – не только первый и самый элементарный шаг на пути к справедливости, но и необходимое требование нашей победы. Мы готовы простить многое, но только не вранье. Но прежде всего надо самим перестать врать. В том числе себе.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 11 сентября – важнейший по последствиям день XXI века

    «Несокрушимая свобода» положила конец романтическому глобализму с надеждой на единые правила, уважение к правам человека и малых стран, «невиданную личную свободу» и «свободу информации». Свобода проиграла «безопасности», а безопасность трансформировалась в контроль и принуждение.

    3 комментария
    12 сентября 2024, 20:18 • Новости дня

    Медведев стал кандидатом в совет директоров «Ростелекома»

    Медведев стал одним из кандидатов в совет директоров «Ростелекома»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев может войти в совет директоров компании «Ростелеком», следует из материалов к годовому общему собранию акционеров компании.

    В список кандидатов также попали глава Минцифры Максут Шадаев, действующий президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, первый загендиректора ВГТРК Антон Златопольский и председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева, передает ТАСС.

    Планируется, что собрание акционеров компании состоится 16 сентября этого года.

    Ранее президент России Владимир Путин разрешил «Ростелекому» выкупить долю Nokia в их совместном предприятии.

    10 сентября 2024, 19:15 • Новости дня
    Активисты попросили Генпрокуратуру проверить сына Никулина
    Активисты попросили Генпрокуратуру проверить сына Никулина
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители правозащитного центра «Сорок сороков» направили обращение в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку в отношении сына народного артиста СССР Юрия Никулина Максима, который является гендиректором Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.

    Поводом для обращения послужило то, что Никулин-младший пригласил в качестве члена жюри на фестивале «Артист» директора Всемирной федерации цирков Жасмин Страгу, передает «Абзац».

    Активисты также потребовали проверить действия Страги на предмет нарушения российского законодательства и не допустить ее участия в фестивале. Поводом для критики стали опасения, что она могла негативно высказываться о специальной военной операции России на Украине.

    Международный цирковой фестиваль «Артист» проводится с целью популяризовать цирковое искусство, а также для выявления молодых талантов, развития международных культурных связей, сохранения традиций русского цирка.

    Впервые мероприятие состоялось в прошлом году, в нем приняли участие артисты из России, Китая, Эфиопии, стран Европы, Латинской Америки и других.

    Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении комика Александра Гудкова.

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    10 сентября 2024, 19:24 • Новости дня
    СМИ сообщили о задержании в Москве возможного наводчика ВСУ
    СМИ сообщили о задержании в Москве возможного наводчика ВСУ
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичные силовики задержали предполагаемого наводчика дронов ВСУ, им оказался мигрант из Узбекистана, пишут СМИ.

    В телефоне задержанного обнаружили фото- и видеоматериалы, на которых запечатлены военкоматы в Кузьминках и Люберцах, объединенный военкомат Замоскворецкого и Останкинского района, а также государственные объекты на территории Мещанского района, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash.

    По данным канала, в ходе допроса он заявил, что отправлял снимки в WhatsApp человеку, с которым познакомился в соцсетях. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об организации и содействии террористической деятельности.

    Отмечается, что спустя несколько часов после задержания возможного наводчика ВСУ был совершен массированный налет украинских дронов на Москву.

    Ранее военный эксперт Айтеч Бижев в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил работу ПВО при отражении массированного налета дронов ВСУ.

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    12 сентября 2024, 16:33 • Видео
    США выкладывают главный козырь на Украине раньше времени

    До конца недели США и Великобритания озвучат совместное решение по давней просьбе Владимира Зеленского. Скорее всего, ему разрешат использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, хотя прежде запрещали. Что изменилось теперь? Почему сейчас англосаксы якобы готовы перейти очередную «красную линию» Москвы?

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    10 сентября 2024, 15:56 • Новости дня
    Путин принял участие в совместных с Китаем учениях «Океан-2024»
    Путин принял участие в совместных с Китаем учениях «Океан-2024»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный главнокомандующий Владимир Путин во вторник в формате видеосвязи принял участие в командно-штабных учениях «Океан-2024».

    Путин участвует в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения «Океан-2024», сообщается в Telegram-канале Кремля. Глава государства наблюдает за маневрами из ситуационного центра.

    Учения «Океан-2024» проходят с 10 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В маневрах задействовано более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения вспомогательного флота, порядка 120 самолетов и вертолетов морской авиации, свыше 90 тысяч личного состава.

    В отработке практических действий также участвуют корабли и авиация Народно-освободительной армии Китая. Цель учения – детально проверить ключевые моменты боеготовности органов управления, частей и соединений Военно-морского флота и ВКС, определить слаженность их действий.

    В ходе учений будут отработаны вопросы комплексного применения высокоточного оружия, а также других современных и перспективных образцов вооружения, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Особое внимание уделено укреплению военного сотрудничества с дружественными России государствами.

    После вступительного слова президента министр обороны Андрей Белоусов, главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) адмирал Александр Моисеев и командующие флотами выступят с докладами.

    В предыдущий раз Путин участвовал в учениях в 2022 году – тогда он наблюдал за маневрами «Восток-2022» в Приморье.

    Ранее Минобороны анонсировало масштабные учения «Океан-2024», целью учений ведомство назвало защиту Арктического побережья России.

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    11 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    При попытке захвата буровой вышки РФ в Черном море уничтожены восемь катеров ВСУ

    Минобороны: Сорвана попытка ВСУ захватить российскую буровую вышку в Черном море

    При попытке захвата буровой вышки РФ в Черном море уничтожены восемь катеров ВСУ
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли восемь катеров и до 80 военнослужащих в результате безуспешной попытки захватить российскую буровую вышку в Черном море, сообщило Минобороны.

    По информации ведомства, Главное управление разведки Минобороны Украины организовало операцию по захвату российской буровой вышки, передает ТАСС. Для выполнения этой задачи был направлен морской десант, состоящий из 14 американских катеров Willard Sea Force с украинскими военнослужащими сил специальных операций.

    Силами Черноморского флота операция была сорвана. В результате были потоплены восемь морских катеров и уничтожено до 80 украинских военнослужащих.

    «Еще шесть украинских катеров ретировались, даже не сделав попыток забрать остававшихся в воде раненых украинских военнослужащих», – сообщило Минобороны.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о подготовке Украиной нападения с Черного моря.

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    11 сентября 2024, 12:52 • Новости дня
    Военный эксперт: ВСУ слишком широко разинули пасть в Курской области

    Военный аналитик Онуфриенко: ВС России на Курском направлении перешли к наступлению

    Военный эксперт: ВСУ слишком широко разинули пасть в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Крах ВСУ на Курском направлении обернется личной катастрофой для Александра Сырского. Поэтому он, вероятно, перебросит туда любые резервы, даже если для этого придется оголить другие участки фронта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее военкоры сообщили об освобождении села Снагость в Курской области.

    «По поступающим данным, российские войска на Курском направлении освободили ряд населенных пунктов, продолжается штурм еще нескольких сел. Фактически можно говорить о формировании котла в районе Снагости», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    На этом фоне он обратил внимание на плохую оборону ВСУ. Так, например, наши десантники прорвались в центр населенного пункта Снагость и не понесли никаких потерь в технике. «Прежде всего операция стала результатом грамотного планирования», – пояснил собеседник. Во-вторых, противник не успел существенно закрепиться на захваченных территориях, добавил он.

    «ВСУ лишь вырыли окопы, в каких-то домах оборудовали огневые точки. Оплошали украинские военные и с планом по минированию участков. Проблема их командования в том, что они слишком широко разинули пасть. Теперь им приходится за это расплачиваться», – детализировал спикер.

    По мнению Онуфриенко, ВС России в перспективе могут пойти на прорыв к Любимовке в Кореневском районе. Однако ожидать отступления украинской армии не стоит. «Крах ВСУ на Курском направлении обернется личной катастрофой для Александра Сырского. Поэтому он, вероятно, перебросит туда любые резервы, даже если для этого придется оголить другие участки фронта», – прогнозирует эксперт.

    Как считает аналитик, это может создать некоторые трудности и немного замедлить продвижение российских войск. «Тем не менее можно говорить о том, что мы постепенно перешли от создания устойчивой линии фронта в Курской области к наступлению и освобождению захваченных ВСУ территорий», – акцентировал он.

    «При этом важно понимать, что в отличие от противника, мы не перебрасываем дополнительные силы. На других направлениях у нас также продолжается достаточно успешное продвижение с большими перспективами», – заключил Онуфриенко.

    Ранее появились видеоподтверждения атаки и боевых действий в селе Снагость Курской области, которое освобождали от украинских боевиков бойцы 51-го парашютно-десантного полка ВДВ. Кадры штурма населенного пункта опубликованы в Telegram-канале «Военный осведомитель».

    Авторы канала уточняют, что десантники прорвались в центр Снагости, не понеся потерь в технике. Возглавили атаку танк и БМД с антидроновыми козырьками. В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» сообщается, что в Снагости были уничтожены «десятки оккупантов», часть сдалась в плен и выжила. На кадрах видно, как российский десантник идет неспешно сзади группы пленных, украинские солдаты не пытаются сбежать.

    Кроме того, по словам генерал-майора Апти Алаудинова, замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, на Кореневском направлении российские войска уже освободили несколько населенных пунктов. Он добавил, что бойцы 155-й бригады морской пехоты, задействованные на этом участке, воюют очень мужественно и достойно, «никогда не отступают и идут вперед».

    Напомним, днем ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что военное командование разработало план по выдворению украинских боевиков из области, но публично его не озвучат. Он также указывал, что у России хватит сил и средств для защиты Белгорода и выбивания ВСУ из Курской области.

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    10 сентября 2024, 12:50 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил задачи массового налета украинских БПЛА на регионы России

    Аналитик Рожин: ВСУ налетами дронов пытаются компенсировать нехватку дальнобойного вооружения

    Военный аналитик объяснил задачи массового налета украинских БПЛА на регионы России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев стремится увеличить производство дронов и чаще применять их для массированных атак на российские регионы. Так ВСУ хотят компенсировать нехватку дальнобойного вооружения, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. В ночь на вторник средства ПВО перехватили и уничтожили 144 БПЛА, из них 20 – над Московской областью.

    «Противник использовал действительно большое количество дронов. Запастись ими – достаточно дорогостоящее мероприятие. Тем важнее, что основная их масса была сбита на подлете», – отметил Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики.

    Он подчеркнул: добиться существенных результатов противник не смог. «Трудно сказать, куда конкретно целились ВСУ, но можно допустить, что они пытались достать до аэродромов. В пользу этой версии, в частности, говорит то, что обломки БПЛА упали близ Жуковского», – уточнил собеседник.

    Противник использовал различные беспилотники самолетного типа, продолжил Рожин. «У украинских военных скопился целый «зоопарк» дронов, которые они применяют в ходе подобных атак. Некоторые из них собираются на территории Украины, а часть завозится из-за рубежа», – указал он. 

    «Как правило, летят эти БПЛА на низкой высоте, вне зоны действия ЗРК, – добавил аналитик. – Маршрут выстраивается с помощью НАТО таким образом, чтобы обойти районы ПВО и найти менее защищенные участки. Безусловно, задействована западная спутниковая разведка».

    «Вражеские дроны либо сбиваются ПВО малого радиуса действия, либо подавляются средствами РЭБ», – напомнил собеседник. Эксперт высоко оценил работу средств противовоздушной обороны России. Однако противник не оставит попыток нанести новый удар. «Киев стремится увеличить производство дронов и чаще применять их для массированных атак. Тем самым ВСУ хотят компенсировать нехватку дальнобойного вооружения», – отметил военный эксперт.

    «На этом фоне нам важно, с одной стороны, укреплять узлы ПВО крупных городов и различных промышленных центров. А с другой стороны, наращивать атаки ВС России в том числе на цеха сборки беспилотников для ВСУ и склады хранения», – подчеркнул Рожин.

    По его мнению, налетами на российские регионы ВСУ преследуют несколько целей. «Украинское руководство демонстрирует, что у них якобы есть средства для нанесения ущерба России. Они пытаются компенсировать проблемы с тем, что российские войска регулярно «выносят» энергетику и военные объекты по всей территории Украины. Однако существует ключевое различие: мы бьем достаточно точно и не по гражданским объектам, как это делает противник», – сказал Рожин.

    «Сейчас ВСУ во многом действует почти так же, как к ИГИЛ (запрещено в России)», – напомнил эксперт. Он также указал на поддержку Западом действий ВСУ. «Терроризм – это привычный инструмент западных стран. Они используют в своих целях Аль-Каиду (запрещено в России), ИГИЛ, а также Украину для террора», – указал аналитик.

    «Кроме того, Киев, как и в случае с нападением на Курскую область, пытается запугать россиян, посеять панику и недоверие к власти. Однако это приводит лишь к обратному эффекту: выросла поддержка Российской армии, увеличился набор по контракту и прочее», – заключил Рожин.

    Напомним, дежурные силы ПВО в ночь на вторник отразили массированный налет беспилотников на российские регионы. Как сообщили в Минобороны, уничтожено 144 БПЛА, из них 20 – над Московской областью, а именно в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

    В результате атаки в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали. В Спортивном проезде загорелись квартиры на уровне 11-12 этажей, а движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы было перекрыто из-за падения дрона.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что последствия падения осколков от сбитого БПЛА устраняются в районе аэропорта Жуковский. Осколки дрона упали и на территории частного дома в Троицком административном округе. По словам Собянина, по предварительным данным, никто не пострадал.

    Кроме того, по информации Минобороны, 72 дрона было сбито над Брянской областью, 14 – над Курской, 13 – над Тульской, восемь – над Белгородской, семь – над Калужской, пять – над Воронежской, четыре – над Липецкой. Еще один БПЛА уничтожили над территорией Орловской области.

    Следственный комитет возбудил дело по статье о терроризме. В данный момент следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, розыск и задержание лиц, причастных к организации и совершению теракта.

    Атака стала одной из самых массированных с начала военной операции. До этого больше дронов было сбито только в ночь на 1 сентября. Тогда Минобороны отчиталось об уничтожении и перехвате 158 беспилотников. Газета ВЗГЛЯД писала, какие меры для противодействия таким атакам удалось реализовать в России и как эту систему защиты можно улучшить.

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    11 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Захарова: За ударом по Раменскому стоят США и Британия

    Представитель МИД Мария Захарова обвинила США и Великобританию в причастности к атаке на Раменское

    Tекст: Денис Тельманов

    США и Великобритания стоят за атакой на Раменское, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Мы прекрасно понимаем, что киевский режим – это всего лишь инструмент, что за ним, его руками водят, безусловно, Вашингтон и Лондон», – сказала она, передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на вторник беспилотник атаковал городской округ Раменское в Подмосковье.

    В результате атаки пострадали несколько человек. 25-летнего мужчину с черепно-мозговой травмой доставили вертолетом в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Еще четверо пострадавших были госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения.

    Всего в ночь на вторник над Московской областью было сбито 20 беспилотников.

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    10 сентября 2024, 08:05 • Новости дня
    Система ПВО сбила 144 беспилотника над территорией России

    Минобороны: Система ПВО сбила 144 беспилотника над территорией России

    Система ПВО сбила 144 беспилотника над территорией России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала в небе над территорией России 144 украинских беспилотника, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что наибольшее количество беспилотников было сбито над территорией Брянской области, где уничтожены 72 цели.

    Над территорией Московской области сбито 20 дронов, 14 – над территорией Курской области, 13 – над территорией Тульской области, восемь – над территорией Белгородской области, семь – над территорией Калужской области, пять – над территорией Воронежской области, четыре – над территорией Липецкой области и один над Орловской областью.

    Ранее сообщалось, что ПВО за ночь сбили 14 беспилотников в Подмосковье. Были атакованы Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

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    11 сентября 2024, 14:14 • Новости дня
    В ЕС заявили о готовности к жизни без российского газа
    В ЕС заявили о готовности к жизни без российского газа
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз подготовился к тому, чтобы отказаться от поставляемого через украинскую территорию газа из России, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

    «ЕС готов жить без российского природного газа, транзит которого осуществлялся через Украину», – сказала Симсон на пресс-конференции в Брюсселе, передает РИА «Новости».

    При этом объем импортируемого в ЕС российского газа «все еще впечатляющий», несмотря на то, что он снизился с 45% в 2021 году до 15% в 2023 году, заявила еврокомиссар.

    Она добавила, что европейские компании не намерены прекращать закупки российского природного газа, пока это не запрещено санкциями.

    Напомним, контракт на поставки российского газа в европейские страны через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что не будет его продлевать.

    Ранее в США заявили о скорой «независимости» Европы от энергоресурсов из России.

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    10 сентября 2024, 14:22 • Новости дня
    Эксперт оценил работу ПВО при отражении массированного налета дронов ВСУ

    Военный эксперт Бижев: ВСУ налетом дронов пытались измотать систему ПВО Москвы

    Эксперт оценил работу ПВО при отражении массированного налета дронов ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Массированный налет дронов ВСУ, по планам Киева, должен был показать Западу, как «активно» они ведут боевые действия против России. Еще одной задачей противника было измотать столичную систему противовоздушной обороны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. В ночь на вторник российские средства ПВО перехватили и уничтожили 144 БПЛА.

    «Совершая массированный налет БПЛА на столичный регион, противник ставил перед собой задачу деморализовать россиян и вызвать у них панику. Также Киев использовал атаку в пропагандистских целях», – считает Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств – участников СНГ, генерал-лейтенант запаса.

    «Украинское командование хотело попиариться в западных СМИ: будто они активно ведут боевые действия против России и даже в состоянии долететь до Москвы – административно-полицейского центра Российской Федерации», – уточнил он.

    «Киевские власти хотели, чтобы мы израсходовали дорогостоящие ракеты на уничтожение дешевых беспилотников, а затем загрузили оборонно-промышленный комплекс на изготовление и пополнение боезапасов», – пояснил спикер.

    Целями же налета могли быть предприятия оборонной промышленности, полагает он. Кроме того, в районах, куда летели вражеские БПЛА, есть аэропорты. Бижев напомнил, что на Украине воздушные гавани используют для прикрытия военных грузов и техники. Москва же такую тактику не применяет.

    «Жуковский, где упали обломки дрона, считается аэродромом двойного назначения. Это научно-испытательный полигон, где также проводятся международные авиационно-космические салоны. В Киеве, вероятно, могли думать, что на этом аэродроме размещается боевая авиация. Но это не так», – подчеркнул собеседник.

    Генерал-лейтенант запаса отдельно отметил достойную работу системы ПВО. «Мы не будем применять над городом тяжелые ракеты, чтобы сбить БПЛА. Ключевая задача при отражении атаки – не причинить большего вреда населению, зданиям, линиям электропередач, подстанциям своими действиями», – отметил спикер.

    «Как правило, противодействие дронам осуществляется средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и зенитными ракетными комплексами (ЗРК). Последние при уничтожении цели используют мини-ракеты, которые подрываются, разлетаются на мелкие кусочки, ущерб в случае их падения на землю минимален», – напомнил он.  

    Впрочем, в каждом случае модель противодействия атаке может отличаться, уточнил эксперт. «Система ПВО России гибкая и эшелонированная. В зависимости от цели могут быть использованы ЗРК малой, средней и большой дальности. Однако важно понимать, что ни одна система ПВО в мире не демонстрирует стопроцентную эффективность», – заключил Бижев.

    Напомним, дежурные силы ПВО в ночь на вторник отразили массированный налет беспилотников на российские регионы. Как сообщили в Минобороны, уничтожено 144 БПЛА, из них 20 – над Московской областью, а именно в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

    В результате атаки в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали. В Спортивном проезде загорелись квартиры на уровне 11-12 этажей, а движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы было перекрыто из-за падения дрона.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что последствия падения осколков от сбитого БПЛА устраняются в районе аэропорта Жуковский. Осколки дрона упали и на территории частного дома в Троицком административном округе. По словам Собянина, по предварительным данным, никто не пострадал.

    Кроме того, по информации Минобороны, 72 дрона было сбито над Брянской областью, 14 – над Курской, 13 – над Тульской, восемь – над Белгородской, семь – над Калужской, пять – над Воронежской, четыре – над Липецкой. Еще один БПЛА уничтожили над территорией Орловской области.

    Следственный комитет возбудил дело по статье о терроризме. В данный момент следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, розыск и задержание лиц, причастных к организации и совершению теракта.

    Представитель МИД Мария Захарова заявила, что рост числа террористических атак со стороны Украины является прямым следствием неудач ВСУ на фронте. Дипломат выразила слова поддержки жителям Раменского, пострадавшим от террористического акта.

    Атака стала одной из самых массированных с начала военной операции. До этого больше дронов было сбито только в ночь на 1 сентября. Тогда Минобороны отчиталось об уничтожении и перехвате 158 беспилотников. Газета ВЗГЛЯД писала, какие меры для противодействия таким атакам удалось реализовать в России и как эту систему защиты можно улучшить.

    Коментарии (4)
    11 сентября 2024, 15:42 • Новости дня
    Минобороны назвало «медийной операцией» Киева попытку ВСУ захватить буровую вышку
    Минобороны назвало «медийной операцией» Киева попытку ВСУ захватить буровую вышку
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытка захвата российской буровой вышки в Черном море является медийной операцией киевского режима, приуроченной к приезду высоких представителей США и Европы, заявило Минобороны.

    Эта операция «захлебнулась в крови» и унесла жизни «многих десятков украинских военнослужащих», подчеркнули в российском оборонном ведомстве, передает ТАСС.

    Напомним, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли восемь катеров и до 80 военнослужащих в результате безуспешной попытки захватить российскую буровую вышку в Черном море.

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    10 сентября 2024, 20:39 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по группе из 90 солдат ВСУ в Запорожской области
    Подполье сообщило об ударе по группе из 90 солдат ВСУ в Запорожской области
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В селе Малые Щербаки Запорожской области нанесен точный удар по группе военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью 90 человек, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

    По словам Лебедева, украинские военнослужащие, попавшие под удар, прибыли на подкрепление, передает РИА «Новости».

    Кроме того, нанесен удар по технике и группе личного состава ВСУ под Запорожьем, добавил он. «Сегодня накрыли около пяти единиц техники и личного состава до 30 бандеровцев (в поселке Малиновка на подконтрольной ВСУ части Запорожской области). Это только в том месте. Били и в другие места», – сказал Лебедев.

    В субботу глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о повреждении объектов в подконтрольной ВСУ части региона, за сутки прозвучало 265 взрывов.

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    11 сентября 2024, 11:58 • Новости дня
    В Мурманской области отразили атаку украинских беспилотников

    Чибис: В Мурманской области система ПВО отразила атаку украинских беспилотников

    В Мурманской области отразили атаку украинских беспилотников
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В Мурманской области была предпринята попытка атаки беспилотников, сработала система ПВО, все угрозы ликвидированы, сообщил губернатор Андрей Чибис.

    В своем Telegram-канале он указал, что в регионе зафиксированы попытки украинских беспилотников проникнуть на территорию, силы ПВО были незамедлительно приведены в боевую готовность и успешно отразили атаку.

    Чибис отметил, что в связи с обострившейся обстановкой в регионе могут быть введены временные ограничения. Он призвал жителей с пониманием отнестись к этим мерам, направленным на обеспечение безопасности.

    Ранее власти Мурманска временно ограничили работу аэропорта.

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    10 сентября 2024, 16:08 • Новости дня
    Путин: Россия должна быть готова отразить любую военную агрессию
    Путин: Россия должна быть готова отразить любую военную агрессию
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России должны быть готовы к отражению возможной военной агрессии вне зависимости от того, откуда исходит угроза, заявил президент России Владимир Путин.

    «Россия должна быть готова к любому развитию обстановки, а наши Вооруженные силы – обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов России, отразить возможную военную агрессию в любых направлениях, в том числе в океанской и морской зоне», – сказал он в ходе вступительного слова в рамках учений «Океан-2024», передает ТАСС.

    По словам Путина, основную роль в решении этой задачи играет Военно-морской флот.

    Напомним, Путин во вторник принял участие в совместных с Китаем учениях «Океан-2024».

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    12 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор на саммите БРИКС в Казани

    Путин: Москва ждет визита главы Ирана в Россию для подписания большого договора

    Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор на саммите БРИКС в Казани
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что ждет полноценного визита иранского лидера Масуда Пезешкиана в Россию для подписания нового большого договора между странами.

    «Мы ценим, что сотрудничество с Россией остается приоритетом и для команды нового президента господина Масуда Пезешкиана, и ждем его в Казани 22–24 октября на саммит БРИКС. Думаю, мы найдем время и для отдельной двусторонней беседы. Как уже говорил в телефонном разговоре с избранным президентом, мы будем рады видеть его в России и с полноценным визитом, в рамках которого подпишем новый большой межгосударственный договор, призванный закрепить выход российско-иранских отношений на уровень стратегического партнерства», – сказал российский лидер на встрече с секретарем Совбеза Ирана Али Ахмадианом, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Путин также отметил, что дружественные отношения Москвы и Тегерана обрели дополнительную динамику в последние несколько лет, передает ТАСС.

    В четверг российский лидер принял в своей резиденции в Константиновском дворце секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадиана. Встреча состоялась в Овальном зале, в ней также принял участие секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

    Ранее Иран заявил о возможном заключении договора с Россией на саммите БРИКС.

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