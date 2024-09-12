Испания запретила венгерской компании покупку Talgo из-за Киева

FT: Испания запретила венгерской компании покупку Talgo из-за политики Орбана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет издание со ссылкой на высокопоставленного испанского правительственного чиновника, Мадрид наложил вето на предложение по приобретению Talgo на сумму 619 млн евро, так как компания могла бы оказать содействие в восстановлении Украины, помогая ей укрепить железнодорожное сообщение с ЕС, передает РИА «Новости».

По словам источника издания, Talgo обладает передовыми технологиями автоматической смены колеи, позволяющей поездам беспрепятственно перемещаться между украинскими и европейскими железнодорожными путями.

По данным Financial Times, Испания засекретила объясняющие ее решение документы и отказалась комментировать, связаны ли ее опасения с Орбаном и его отношениями с Россией.

Между тем консорциум Ganz Mavag уже заявил, что «нет обоснованных причин» для вето Испании, и пообещал подать иск против испанского правительства.

Ранее Венгрия решила отправить деньги из фонда ЕС на оборону Чада вместо Украины.