Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.18 комментариев
Путин: Программа председательства России в БРИКС выполнена на три четверти
Россия более чем на 70% выполнила программу председательства в БРИКС в этом году, сообщил президент России Владимир Путин.
«Программа российского председательства весьма содержательна и разнообразна. Она включает в себя свыше 200 мероприятий, нацеленных на продвижение партнерства по всем ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи. К настоящему времени план председательства выполнен более чем на 70%», – передает ТАСС слова Путина на встрече с высокими представителями стран БРИКС, курирующими вопросы безопасности.
Путин указал, что проведено порядка 150 мероприятий, совещаний, отраслевых форумов. Состоялось большинство экспертных и министерских встреч. Среди них президент России особо выделил парламентские и межпарламентские форумы, заседания министров образования, спорта, глав прокурорских служб, председателей верховных судов и высших органов аудита. «Все они прошли в деловом, партнерском ключе», – отметил глава Российского государства.
Удалось провести совещание министров иностранных дел БРИКС, а также расширенную сессию с участием государств Глобального Юга и Востока. Еще одна встреча глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС запланирована на конец сентября в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе Российской энергетической недели в Москве, которая состоится 26–28 сентября, пройдет очередное совещание министров энергетики стран БРИКС, отметил президент. Путин обратил внимание, что Россией как председателем инициированы и новые форматы взаимодействия. В их числе встреча министров транспорта, глав геологических служб и форум БРИКС по ядерной медицине.
Ранее Путин призвал лидеров БРИКС обсудить в Казани укрепление партнерства.