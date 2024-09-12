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    Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.

    18 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Самое главное сейчас – честность

    Честность – не только первый и самый элементарный шаг на пути к справедливости, но и необходимое требование нашей победы. Мы готовы простить многое, но только не вранье. Но прежде всего надо самим перестать врать. В том числе себе.

    6 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 11 сентября – важнейший по последствиям день XXI века

    «Несокрушимая свобода» положила конец романтическому глобализму с надеждой на единые правила, уважение к правам человека и малых стран, «невиданную личную свободу» и «свободу информации». Свобода проиграла «безопасности», а безопасность трансформировалась в контроль и принуждение.

    3 комментария
    12 сентября 2024, 11:45 • Новости дня

    Путин призвал лидеров БРИКС обсудить в Казани укрепление партнерства

    Путин призвал лидеров БРИКС обсудить в Казани укрепление партнерства
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На саммите БРИКС, который пройдет в Казани в октябре, лидеры обсудят наращивание партнерства, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с представителями стран БРИКС, курирующими вопросы безопасности.

    «Встреча высоких представителей является одним из важных этапов подготовки саммита БРИКС и БРИКС+, «аутрич», который пройдет 22–24 октября в городе Казани в России. Пользуясь случаем, просил бы передать руководителям ваших стран, что мы ждем их на саммите, где предполагается предметно обсудить перспективы дальнейшего наращивания всестороннего партнерства стран – участников БРИКС, а также утвердить пакет договоренностей по различным отраслям и направлениям сотрудничества», – передает слова главы государства ТАСС.

    Встреча проходит в Санкт-Петербурге в Константиновском дворце. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что после беседы с гостями из стран БРИКС Путин может провести двусторонние встречи с некоторыми из них.

    Ранее в Турции подтвердили визит президента Тайипа Эрдогана в Казань для участия в саммите БРИКС.

    10 сентября 2024, 05:00 • Новости дня
    В Кремле объяснили отказ Путина ехать в США на ГА ООН

    Песков заявил, что США не лучшее направление для поездок Путина

    В Кремле объяснили отказ Путина ехать в США на ГА ООН
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сегодня США не лучшее направление для поездок президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин не ездит последние годы, сейчас США не лучшее направление для визитов.

    «США – это, кстати говоря, страна, которая не лучшим образом выполняет свои обязательства, как страны – штаб-квартиры ООН», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

    Ранее Путин утвердил главой российской делегации на 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в сентябре в Нью-Йорке, министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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    11 сентября 2024, 17:23 • Новости дня
    Путин предложил рассмотреть ограничение экспорта урана, титана и никеля
    Путин предложил рассмотреть ограничение экспорта урана, титана и никеля
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Необходимо рассмотреть возможность ограничения экспорта на внешние рынки такого стратегического сырья, как уран, титан или никель, но не во вред себе, сказал президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

    «Вот к нам ограничивают поставки ряда товаров. Ну, может быть, нам тоже определенные ограничения [ввести]?» – сказал Путин. Он указал, что речь идет о некоторых видах товаров, которые РФ в большом количестве поставляет на мировой рынок, передает ТАСС.

    «Уран, титан, никель. Себе во вред только ничего не нужно делать», – сказал президент.

    «Михаил Владимирович, у меня к вам просьба, вы посмотрите, пожалуйста, по некоторым видам товаров (...) Я не говорю завтра же это сделать, но подумать над определенными ограничениями поставок на внешний рынок не только тех товаров, которые я назвал, но и некоторых других... Потом, пожалуйста, отдельно доложите», – сказал Путин.


    Ранее Путин заявил, что Россия в 2023 году заняла лидирующие позиции по выпуску никеля, алюминия, титановой продукции.

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    11 сентября 2024, 20:56 • Видео
    Камала Харрис наконец-то себя показала

    Первые и, вероятно, последние дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис не завершились так, как рассчитывали сторонники Трампа – полным разгромом «глупой Камалы». Итог более чем неожиданный: несмотря на колоссальную разницу между ними, Харрис, как оказалось, во многом похожа на Трампа – у них одинаковые недостатки.

    Коментарии (0)
    10 сентября 2024, 15:56 • Новости дня
    Путин принял участие в совместных с Китаем учениях «Океан-2024»
    Путин принял участие в совместных с Китаем учениях «Океан-2024»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный главнокомандующий Владимир Путин во вторник в формате видеосвязи принял участие в командно-штабных учениях «Океан-2024».

    Путин участвует в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения «Океан-2024», сообщается в Telegram-канале Кремля. Глава государства наблюдает за маневрами из ситуационного центра.

    Учения «Океан-2024» проходят с 10 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В маневрах задействовано более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения вспомогательного флота, порядка 120 самолетов и вертолетов морской авиации, свыше 90 тысяч личного состава.

    В отработке практических действий также участвуют корабли и авиация Народно-освободительной армии Китая. Цель учения – детально проверить ключевые моменты боеготовности органов управления, частей и соединений Военно-морского флота и ВКС, определить слаженность их действий.

    В ходе учений будут отработаны вопросы комплексного применения высокоточного оружия, а также других современных и перспективных образцов вооружения, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Особое внимание уделено укреплению военного сотрудничества с дружественными России государствами.

    После вступительного слова президента министр обороны Андрей Белоусов, главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) адмирал Александр Моисеев и командующие флотами выступят с докладами.

    В предыдущий раз Путин участвовал в учениях в 2022 году – тогда он наблюдал за маневрами «Восток-2022» в Приморье.

    Ранее Минобороны анонсировало масштабные учения «Океан-2024», целью учений ведомство назвало защиту Арктического побережья России.

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    10 сентября 2024, 16:08 • Новости дня
    Путин: Россия должна быть готова отразить любую военную агрессию
    Путин: Россия должна быть готова отразить любую военную агрессию
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России должны быть готовы к отражению возможной военной агрессии вне зависимости от того, откуда исходит угроза, заявил президент России Владимир Путин.

    «Россия должна быть готова к любому развитию обстановки, а наши Вооруженные силы – обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов России, отразить возможную военную агрессию в любых направлениях, в том числе в океанской и морской зоне», – сказал он в ходе вступительного слова в рамках учений «Океан-2024», передает ТАСС.

    По словам Путина, основную роль в решении этой задачи играет Военно-морской флот.

    Напомним, Путин во вторник принял участие в совместных с Китаем учениях «Океан-2024».

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    9 сентября 2024, 21:05 • Новости дня
    Путин поручил расширить выплаты по уходу за детьми-инвалидами

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о расширении круга лиц, имеющих право на выплаты в размере 10 тыс. рублей по уходу за детьми-инвалидами.

    В настоящее время на получение данной выплаты могут претендовать только родители и опекуны. Глава государства поручил распространить ее на всех лиц, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Кремля.

    Кроме того, президент поручил предусмотреть ежегодную индексацию выплат с учетом уровня инфляции.

    Ранее Путин заявил о необходимости создавать условия для семей, чтобы в России было модно иметь много детей.


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    10 сентября 2024, 19:38 • Новости дня
    Путин поручил проводить конкурс «Это у нас семейное» каждый год
    Путин поручил проводить конкурс «Это у нас семейное» каждый год
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение правительству совместно с АНО «Россия – страна возможностей» организовать ежегодное проведение конкурса «Это у нас семейное».

    «Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» обеспечить ежегодное проведение Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное», предусмотрев его финансирование за счет средств федерального бюджета», – следует из перечня поручений главы государства, сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

    О результатах исполнения поручения предписано сообщить президенту до 1 сентября 2025 года, далее – докладывать один раз в год.

    Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и ректор президентской академии, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

    Также глава государства поручил кабмину рассмотреть вопрос о создании цикла телевизионных передач об этапах жизни многодетных семей, в том числе с участием финалистов и победителей конкурса «Это у нас семейное».

    Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие более 580 тыс. человек из всех регионов РФ. В финал конкурса, который проходил с 5 по 8 июля этого года, вышли 300 семейных команд из 83 субъектов России. Итоги были подведены в День семьи, любви и верности. Более 30 семей-победителей получили сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Кроме того, все семьи-финалисты получили путевки в семейные путешествия.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании телевизионных передач, в которых рассказывается об этапах жизни многодетных семей.

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    9 сентября 2024, 21:21 • Новости дня
    Эксперт оценил привлекательность Новгородской области для жизни и туризма

    Политконсультант Корякин: Новгородская область стала важной точкой на карте внутреннего туризма

    Эксперт оценил привлекательность Новгородской области для жизни и туризма
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Новгородская область добивается немалых успехов не только в сфере туризма. В регионе развивается промышленность, заметен рост реальных доходов населения, запущен пилотный проект по стимулированию рождаемости, сказал газете ВЗГЛЯД политконсультант Станислав Корякин. В понедельник Владимир Путин провел встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

    «Андрей Никитин не случайный человек для федеральной власти. Он долгое время возглавлял Агентство стратегических инициатив (АСИ), которое выступает в качестве креативно-экспертного центра при руководстве страны. Данная должность подарила ему большое количество полезных для лидера региона навыков и контактов. Конечно, это положительно сказывается на социальной политике и экономике Новгородской области», – говорит Станислав Корякин, политконсультант, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии», член Общественного совета при Минприроды РФ.

    «Новгородская область на момент назначения Никитина выглядела не очень устойчиво, особенно на фоне таких мощных соседей, как Москва, Московская и Ленинградская области. Даже сейчас субъект остается донором кадров. Но за пять лет сделано очень много, и ситуация постепенно исправляется. Мы видим, что в регионе происходит рост реальных доходов населения. Он занимает пятое место по динамике этого показателя во всей стране», – добавляет он.

    За последние пять лет турпоток в регион увеличился в два с половиной раза. Сейчас, отмечает эксперт, области есть чем удивить внешнего наблюдателя. «Это и колоссальное историческое наследие, и поразительные природные объекты, например, озеро Ильмень. При Никитине регион стал важной точкой на карте внутреннего туризма. Особо хочу отметить потенциал области в сфере экологического туризма, в частности «Большая Валдайская тропа», и водного туризма, развитие которых может дать дополнительное ускорение экономики региона», – считает Корякин.

    «Драйвером экономики региона является гражданская и оборонная промышленность. В области реализуется нацпроект «Беспилотные авиационные системы», создан научно-производственный центр «Ушкуйник», который вносит огромный вклад в развитие сферы отечественных БПЛА», – дополняет собеседник.

    «Кроме того, любопытна инициатива Никитина, высказанная в мае этого года, об увязке разрабатываемых нацпроектов и принципов распределения финансовых средств в интересах демографической политики. В связи с этим будет особенно интересно посмотреть на результаты нового пилотного проекта по стимулированию рождаемости в трех малых городах: Боровичи, Валдай, Старая Русса, о котором губернатор заявил на встрече с президентом», – подчеркивает эксперт.

    «То, что все эти начинания активно поддерживаются Владимиром Путиным, более чем понятно. На Валдае расположена одна из резиденций главы государства и у него есть возможность лично оценивать динамику изменений. Благодаря поддержке федерального центра шансов на новые успехи у главы Новгородской области много», – заключил Корякин.

    В понедельник Владимир Путин встретился с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Глава региона поделился с президентом итогами проделанной работы. Так, по его словам, в субъекте за последние годы почти на 160% вырос оборонно-промышленный комплекс. При этом в данной сфере преследуется задача «омоложения кадров».

    В ходе разговора Путин указал губернатору на дефицит узких специалистов в системе здравоохранения. В ответ Никитин указал, что в Новгородской области действует программа, в рамках которой медикам предоставляется жилплощадь. Таким образом, властям субъекта удалось перебороть отрицательную тенденцию – за последние три года число врачей увеличилось на 10%.

    Кроме того, глава региона обратил внимание на состояние территории вокруг Новгородского кремля (Детинца). Он поблагодарил Путина за создание отдельной программы по реконструкции парков и центров городов и пообещал воспользоваться ею для улучшения исторической достопримечательности. «И Кремль должен быть, и все, что вокруг, должно выглядеть достойно», – отметил президент.

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    10 сентября 2024, 16:02 • Новости дня
    Путин: США наращивают военное присутствие у границ России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США желают нанести России стратегическое поражение, для чего наращивают военное присутствие у ее границ, заявил президент Владимир Путин, принимая по видеосвязи участие в начале активной фазы учений «Океан-2024».

    «Мы видим, что Соединенные Штаты Америки пытаются любой ценой сохранять свое глобальное военно-политическое доминирование. С этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране. Под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китайской Народной Республики США и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее во вторник Путин в формате видеосвязи принял участие в командно-штабных учениях «Океан-2024».

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    9 сентября 2024, 13:05 • Новости дня
    Песков: Кремль не видит повода для интервью Путина Гершковичу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кремль пока не заинтересован в интервью президента Владимира Путина осужденному в России за шпионаж и вернувшемуся в США в результате обмена заключенными журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Как сообщает WSJ, обращаясь к Путину за помилованием, Гершкович также попросил об интервью у российского президента.

    По словам Пескова, чтобы было интервью зарубежным СМИ и конкретным каким-то журналистам, нужно иметь повод, пока в Кремле такого повода не видят, передает ТАСС.

    Ранее Песков заявил, что Кремль после обмена заключенными готов рассмотреть заявку помилованного журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича на интервью с президентом Владимиром Путиным, если таковая поступит.

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    10 сентября 2024, 16:53 • Новости дня
    Путин назвал героями моряков на СВО
    Путин назвал героями моряков на СВО
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин высоко оценил действия участвующих в специальной военной операции моряков, которые «наносят сокрушительные удары по противнику».

    «Наши моряки всегда мужественно стояли на страже безопасности Родины. Сегодня в ходе специальной военной операции они самоотверженно сражаются в самых горячих точках на линии боевого соприкосновения, наносят сокрушительные удары по противнику, эффективно уничтожают его военные объекты и инфраструктуру, действуют смело и профессионально», – передает ТАСС слова Путина в обращении к участникам командно-штабных учений «Океан-2024».

    «Они настоящие герои», – уверен Путин.

    Ранее Путин на пленарной сессии ВЭФ заявил, что военнослужащие 810-й бригады морской пехоты ЧФ героически проявили себя в ходе отражения попытки вторжения в приграничные районы Курской области.

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    9 сентября 2024, 14:28 • Новости дня
    Путин поддержал реконструкцию Новгородского кремля

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин одобрил планы губернатора Новгородской области Андрея Никитина по реконструкции Новгородского кремля и прилегающей территории в рамках федеральной программы.

    В ходе общения с президентом в Кремле Никитин обратил внимание на состояние территории вокруг кремля – так называемый кремлевский парк. «Здесь вам спасибо за послание, решение по отдельной программе реконструкции парков и центров городов – мы этим, конечно, воспользуемся и в программу обязательно зайдем», – отметил губернатор, передает РИА «Новости».

    «Обязательно нужно это сделать... И Кремль должен быть, и все, что вокруг, должно выглядеть достойно», – отреагировал Путин.

    Новгородский кремль (Детинец) – одна из крупнейших средневековых крепостей на Северо-Западе России. Его история насчитывает не одно столетие, а существующие сейчас стены и башни по большей части относятся к концу XV века. Строительство крепости в Новгороде велось практически одновременно с возведением новых стен и башен Московского кремля.

    В понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в понедельник проведет рабочую встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

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    10 сентября 2024, 16:25 • Новости дня
    Путин: Россия впервые за 30 лет проводит такие масштабные учения, как «Океан-2024»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские вооруженные силы впервые за три десятилетия проводят столь масштабные командно-штабные учения, как «Океан-2024». Такую оценку дал президент Владимир Путин, принимая по видеосвязи участие в начале активной фазы маневров.

    «Начинается активная фаза, в ходе которой будут отработаны самые сложные, максимально приближенные к боевым задачи. Отмечу, что за последние три десятилетия мы впервые проводим столь масштабные учения на море», – передает ТАСС слова российского лидера.

    По словам президента, учения одновременно пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного и Каспийского и Балтийского морей, в них примут участие не только корабли ВМФ, но и дальняя, и военно-транспортная авиация.

    Ранее Минобороны анонсировало масштабные учения «Океан-2024», целью учений ведомство назвало защиту Арктического побережья России.

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    9 сентября 2024, 16:02 • Новости дня
    Путин указал главе Новгородской области на нехватку врачей в регионе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Новгородской области есть дефицит врачей-специалистов, эту проблему необходимо решить, заявил президент Владимир Путин в ходе встрече в Кремле с губернатором региона Андреем Никитиным.

    Заслушав доклад руководителя области, Путин указал на проблемы в сфере здравоохранения, в частности он отметил дефицит узких специалистов. Никитин заявил, что врачей привлекают в регион возможностью получить собственное жилье, передает ТАСС.

    Никитин также рассказал, что в Новгородской области в 2026 году планируется начать строительство кардиоцентра, на него уже заложены средства в бюджете. Завершить строительство планируется в 2029 году.

    Также Путин отметил низкие темпы ремонта школ, Никитин в свою очередь заверил, что регион использует все возможности, которые предоставляет нацпроект.

    Глава региона добавил, что в Великом Новгороде планируется реконструкция территории вокруг Кремля по программе реконструкции центров городов. «Это обязательно нужно сделать. И Кремль должен быть, и все, что вокруг, должно выглядеть достойно», – сказал Путин.

    Президент также оценил успехи Новгородской области в промышленном производстве. По данным Никитина, этот показатель составил 116%, причем ситуация складывается благополучно во всех отраслях.

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    9 сентября 2024, 20:32 • Новости дня
    Путин поручил создать объекты для экскурсий на закрытых шахтах

    Путин поручил создать объекты для экскурсий на закрытых шахтовых полигонах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил исполнительным органам субъектов РФ рассмотреть вопрос о преобразовании закрытых шахтовых полигонов в объекты для экскурсий, сообщила пресс-служба Кремля.

    Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с семьями – финалистами Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное» опубликован на сайте Кремля.

    В документе говорится, что необходимо рекомендовать исполнительным органам субъектов РФ «при участии организаций, отвечающих за эксплуатацию угольных шахт, рассмотреть вопрос о преобразовании закрытых шахтовых полигонов в объекты, предназначенные для проведения мероприятий по профессиональной ориентации и экскурсий». Отмечается, что доклад – до 31 марта 2025 года, далее – один раз в полгода, передает РИА «Новости».

    Ответственными назначены высшие должностные лица субъектов РФ.

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    9 сентября 2024, 20:48 • Новости дня
    Путин поручил изучить вопрос создания телепередач о многодетных семьях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании телевизионных передач, в которых рассказывается об этапах жизни многодетных семей.

    «Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы о создании цикла телевизионных передач об этапах жизни многодетных семей, в том числе с участием финалистов и победителей Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное», – говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля по итогам встречи с семьями – финалистами Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное».

    Кроме того, Путин поручил проработать вопрос создания механизма поддержки социально значимых родительских проектов, целью которых является сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей у детей.

    Ранее Путин заявил о необходимости создавать в России условия для семей, чтобы было модно иметь много детей.

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      Первые и, вероятно, последние дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис не завершились так, как рассчитывали сторонники Трампа – полным разгромом «глупой Камалы». Итог более чем неожиданный: несмотря на колоссальную разницу между ними, Харрис, как оказалось, во многом похожа на Трампа – у них одинаковые недостатки.

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      Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал создать в городе институт «языковых инспекторов», поскольку на улицах стало больше русскоязычных. Деньги на это есть: Запад обеспечивает. С чем связано очередное обострение бандеровщины в Галиции?

    • Шольц передумал: Берлин просит переговоров

      Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Более того, как утверждает европресса, немцы даже готовят собственный «мирный план», по которому Украине нужно отказаться от части территорий. Об этом стало известно после встречи Шольца с Владимиром Зеленским на базе «Рамштайн».

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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