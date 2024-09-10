  • Новость часаПодполье сообщило об ударе по группе из 90 солдат ВСУ в Запорожской области
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    На Западе Украины объявили войну русскому языку вместо отправки на фронт
    Азербайджан отказался подписывать сокращенный мирный договор с Арменией
    Активисты попросили Генпрокуратуру проверить сына Никулина
    Гражданам Таджикистана рекомендовали воздержаться от поездок в Россию
    Адмирал: Подготовка к учениям «Океан-2024» проводилась скрытно и в сжатые сроки
    СМИ сообщили о задержании в Москве возможного наводчика ВСУ
    Под санкции США попали торговые корабли России
    Путин: Россия должна быть готова отразить любую военную агрессию
    Вучич: Приштина хочет изгнать сербов из Косово и Метохии
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Германская экономика теряет лицо

    Не временным, а структурным кризисом называют текущее положение дел в немецкой экономике большинство экспертов. Массовые увольнения персонала, демонтаж производственных мощностей влекут за собой рост социальной напряженности. А это уже политика.

    6 комментариев
    Константин Косачев Константин Косачев Европа недооценила свою зависимость от России

    Выяснилось, что европейские «стратеги» категорически переоценили зависимость России от ЕС и недооценили свою собственную от России. Автором многолетнего «экономического чуда» Европы, ее процветания и прогресса была наша страна как минимум не в меньшей степени, чем «план Маршалла», только это предпочитали не замечать.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русской тоске пришел конец

    У российской оппозиции была мантра про то, что в конце концов в России «холодильник победит телевизор». Самое забавное, что они оказались правы: реальность действительно победила пропаганду. Вот только пропаганду не кремлевскую, а их собственную – русофобскую.

    6 комментариев
    10 сентября 2024, 21:19 • Новости дня

    В Турции подтвердили визит Эрдогана на саммит БРИКС в Казани

    В Турции подтвердили визит Эрдогана на саммит БРИКС в Казани
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турецкий лидер Тайип Эрдоган в октябре прибудет в Казань для участия в саммите БРИКС, сообщил телеканал Haber Global со ссылкой на источники.

    По данным Haber Global, Эрдоган посетит саммит БРИКС в Казани 23-24 октября, передает РИА «Новости».

    Перед этим он примет участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, а в ноябре у него запланировано участие в климатическом саммите COP-2 в Баку и саммите лидеров G20 в Бразилии.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил о подготовке к рассмотрению заявки Турции на полноформатное членство в БРИКС.

    10 сентября 2024, 15:56 • Новости дня
    Путин принял участие в совместных с Китаем учениях «Океан-2024»
    Путин принял участие в совместных с Китаем учениях «Океан-2024»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный главнокомандующий Владимир Путин во вторник в формате видеосвязи принял участие в командно-штабных учениях «Океан-2024».

    Путин участвует в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения «Океан-2024», сообщается в Telegram-канале Кремля. Глава государства наблюдает за маневрами из ситуационного центра.

    Учения «Океан-2024» проходят с 10 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В маневрах задействовано более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения вспомогательного флота, порядка 120 самолетов и вертолетов морской авиации, свыше 90 тысяч личного состава.

    В отработке практических действий также участвуют корабли и авиация Народно-освободительной армии Китая. Цель учения – детально проверить ключевые моменты боеготовности органов управления, частей и соединений Военно-морского флота и ВКС, определить слаженность их действий.

    В ходе учений будут отработаны вопросы комплексного применения высокоточного оружия, а также других современных и перспективных образцов вооружения, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Особое внимание уделено укреплению военного сотрудничества с дружественными России государствами.

    После вступительного слова президента министр обороны Андрей Белоусов, главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) адмирал Александр Моисеев и командующие флотами выступят с докладами.

    В предыдущий раз Путин участвовал в учениях в 2022 году – тогда он наблюдал за маневрами «Восток-2022» в Приморье.

    Ранее Минобороны анонсировало масштабные учения «Океан-2024», целью учений ведомство назвало защиту Арктического побережья России.

    Коментарии (4)
    10 сентября 2024, 12:50 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил задачи массового налета украинских БПЛА на регионы России

    Аналитик Рожин: ВСУ налетами дронов пытаются компенсировать нехватку дальнобойного вооружения

    Военный аналитик объяснил задачи массового налета украинских БПЛА на регионы России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев стремится увеличить производство дронов и чаще применять их для массированных атак на российские регионы. Так ВСУ хотят компенсировать нехватку дальнобойного вооружения, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. В ночь на вторник средства ПВО перехватили и уничтожили 144 БПЛА, из них 20 – над Московской областью.

    «Противник использовал действительно большое количество дронов. Запастись ими – достаточно дорогостоящее мероприятие. Тем важнее, что основная их масса была сбита на подлете», – отметил Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики.

    Он подчеркнул: добиться существенных результатов противник не смог. «Трудно сказать, куда конкретно целились ВСУ, но можно допустить, что они пытались достать до аэродромов. В пользу этой версии, в частности, говорит то, что обломки БПЛА упали близ Жуковского», – уточнил собеседник.

    Противник использовал различные беспилотники самолетного типа, продолжил Рожин. «У украинских военных скопился целый «зоопарк» дронов, которые они применяют в ходе подобных атак. Некоторые из них собираются на территории Украины, а часть завозится из-за рубежа», – указал он. 

    «Как правило, летят эти БПЛА на низкой высоте, вне зоны действия ЗРК, – добавил аналитик. – Маршрут выстраивается с помощью НАТО таким образом, чтобы обойти районы ПВО и найти менее защищенные участки. Безусловно, задействована западная спутниковая разведка».

    «Вражеские дроны либо сбиваются ПВО малого радиуса действия, либо подавляются средствами РЭБ», – напомнил собеседник. Эксперт высоко оценил работу средств противовоздушной обороны России. Однако противник не оставит попыток нанести новый удар. «Киев стремится увеличить производство дронов и чаще применять их для массированных атак. Тем самым ВСУ хотят компенсировать нехватку дальнобойного вооружения», – отметил военный эксперт.

    «На этом фоне нам важно, с одной стороны, укреплять узлы ПВО крупных городов и различных промышленных центров. А с другой стороны, наращивать атаки ВС России в том числе на цеха сборки беспилотников для ВСУ и склады хранения», – подчеркнул Рожин.

    По его мнению, налетами на российские регионы ВСУ преследуют несколько целей. «Украинское руководство демонстрирует, что у них якобы есть средства для нанесения ущерба России. Они пытаются компенсировать проблемы с тем, что российские войска регулярно «выносят» энергетику и военные объекты по всей территории Украины. Однако существует ключевое различие: мы бьем достаточно точно и не по гражданским объектам, как это делает противник», – сказал Рожин.

    «Сейчас ВСУ во многом действует почти так же, как к ИГИЛ (запрещено в России)», – напомнил эксперт. Он также указал на поддержку Западом действий ВСУ. «Терроризм – это привычный инструмент западных стран. Они используют в своих целях Аль-Каиду (запрещено в России), ИГИЛ, а также Украину для террора», – указал аналитик.

    «Кроме того, Киев, как и в случае с нападением на Курскую область, пытается запугать россиян, посеять панику и недоверие к власти. Однако это приводит лишь к обратному эффекту: выросла поддержка Российской армии, увеличился набор по контракту и прочее», – заключил Рожин.

    Напомним, дежурные силы ПВО в ночь на вторник отразили массированный налет беспилотников на российские регионы. Как сообщили в Минобороны, уничтожено 144 БПЛА, из них 20 – над Московской областью, а именно в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

    В результате атаки в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали. В Спортивном проезде загорелись квартиры на уровне 11-12 этажей, а движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы было перекрыто из-за падения дрона.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что последствия падения осколков от сбитого БПЛА устраняются в районе аэропорта Жуковский. Осколки дрона упали и на территории частного дома в Троицком административном округе. По словам Собянина, по предварительным данным, никто не пострадал.

    Кроме того, по информации Минобороны, 72 дрона было сбито над Брянской областью, 14 – над Курской, 13 – над Тульской, восемь – над Белгородской, семь – над Калужской, пять – над Воронежской, четыре – над Липецкой. Еще один БПЛА уничтожили над территорией Орловской области.

    Следственный комитет возбудил дело по статье о терроризме. В данный момент следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, розыск и задержание лиц, причастных к организации и совершению теракта.

    Атака стала одной из самых массированных с начала военной операции. До этого больше дронов было сбито только в ночь на 1 сентября. Тогда Минобороны отчиталось об уничтожении и перехвате 158 беспилотников. Газета ВЗГЛЯД писала, какие меры для противодействия таким атакам удалось реализовать в России и как эту систему защиты можно улучшить.

    Коментарии (16)
    10 сентября 2024, 17:53 • Видео
    На Украине появятся «языковые инспекторы»

    Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал создать в городе институт «языковых инспекторов», поскольку на улицах стало больше русскоязычных. Деньги на это есть: Запад обеспечивает. С чем связано очередное обострение бандеровщины в Галиции?

    Коментарии (0)
    10 сентября 2024, 19:24 • Новости дня
    СМИ сообщили о задержании в Москве возможного наводчика ВСУ
    СМИ сообщили о задержании в Москве возможного наводчика ВСУ
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичные силовики задержали предполагаемого наводчика дронов ВСУ, им оказался мигрант из Узбекистана, пишут СМИ.

    В телефоне задержанного обнаружили фото- и видеоматериалы, на которых запечатлены военкоматы в Кузьминках и Люберцах, объединенный военкомат Замоскворецкого и Останкинского района, а также государственные объекты на территории Мещанского района, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash.

    По данным канала, в ходе допроса он заявил, что отправлял снимки в WhatsApp человеку, с которым познакомился в соцсетях. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об организации и содействии террористической деятельности.

    Отмечается, что спустя несколько часов после задержания возможного наводчика ВСУ был совершен массированный налет украинских дронов на Москву.

    Ранее военный эксперт Айтеч Бижев в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил работу ПВО при отражении массированного налета дронов ВСУ.

    Коментарии (7)
    10 сентября 2024, 08:05 • Новости дня
    Система ПВО сбила 144 беспилотника над территорией России

    Минобороны: Система ПВО сбила 144 беспилотника над территорией России

    Система ПВО сбила 144 беспилотника над территорией России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала в небе над территорией России 144 украинских беспилотника, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что наибольшее количество беспилотников было сбито над территорией Брянской области, где уничтожены 72 цели.

    Над территорией Московской области сбито 20 дронов, 14 – над территорией Курской области, 13 – над территорией Тульской области, восемь – над территорией Белгородской области, семь – над территорией Калужской области, пять – над территорией Воронежской области, четыре – над территорией Липецкой области и один над Орловской областью.

    Ранее сообщалось, что ПВО за ночь сбили 14 беспилотников в Подмосковье. Были атакованы Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

    Коментарии (28)
    10 сентября 2024, 19:15 • Новости дня
    Активисты попросили Генпрокуратуру проверить сына Никулина
    Активисты попросили Генпрокуратуру проверить сына Никулина
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители правозащитного центра «Сорок сороков» направили обращение в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку в отношении сына народного артиста СССР Юрия Никулина Максима, который является гендиректором Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.

    Поводом для обращения послужило то, что Никулин-младший пригласил в качестве члена жюри на фестивале «Артист» директора Всемирной федерации цирков Жасмин Страгу, передает «Абзац».

    Активисты также потребовали проверить действия Страги на предмет нарушения российского законодательства и не допустить ее участия в фестивале. Отмечается, что она негативно высказывалась о специальной военной операции России на Украине.

    Международный цирковой фестиваль «Артист» проводится с целью популяризовать цирковое искусство, а также для выявления молодых талантов, развития международных культурных связей, сохранения традиций русского цирка.

    Впервые мероприятие состоялось в прошлом году, в нем приняли участие артисты из России, Китая, Эфиопии, стран Европы, Латинской Америки и других.

    Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении комика Александра Гудкова.

    Коментарии (5)
    10 сентября 2024, 14:22 • Новости дня
    Эксперт оценил работу ПВО при отражении массированного налета дронов ВСУ

    Военный эксперт Бижев: ВСУ налетом дронов пытались измотать систему ПВО Москвы

    Эксперт оценил работу ПВО при отражении массированного налета дронов ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Массированный налет дронов ВСУ, по планам Киева, должен был показать Западу, как «активно» они ведут боевые действия против России. Еще одной задачей противника было измотать столичную систему противовоздушной обороны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. В ночь на вторник российские средства ПВО перехватили и уничтожили 144 БПЛА.

    «Совершая массированный налет БПЛА на столичный регион, противник ставил перед собой задачу деморализовать россиян и вызвать у них панику. Также Киев использовал атаку в пропагандистских целях», – считает Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств – участников СНГ, генерал-лейтенант запаса.

    «Украинское командование хотело попиариться в западных СМИ: будто они активно ведут боевые действия против России и даже в состоянии долететь до Москвы – административно-полицейского центра Российской Федерации», – уточнил он.

    «Киевские власти хотели, чтобы мы израсходовали дорогостоящие ракеты на уничтожение дешевых беспилотников, а затем загрузили оборонно-промышленный комплекс на изготовление и пополнение боезапасов», – пояснил спикер.

    Целями же налета могли быть предприятия оборонной промышленности, полагает он. Кроме того, в районах, куда летели вражеские БПЛА, есть аэропорты. Бижев напомнил, что на Украине воздушные гавани используют для прикрытия военных грузов и техники. Москва же такую тактику не применяет.

    «Жуковский, где упали обломки дрона, считается аэродромом двойного назначения. Это научно-испытательный полигон, где также проводятся международные авиационно-космические салоны. В Киеве, вероятно, могли думать, что на этом аэродроме размещается боевая авиация. Но это не так», – подчеркнул собеседник.

    Генерал-лейтенант запаса отдельно отметил достойную работу системы ПВО. «Мы не будем применять над городом тяжелые ракеты, чтобы сбить БПЛА. Ключевая задача при отражении атаки – не причинить большего вреда населению, зданиям, линиям электропередач, подстанциям своими действиями», – отметил спикер.

    «Как правило, противодействие дронам осуществляется средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и зенитными ракетными комплексами (ЗРК). Последние при уничтожении цели используют мини-ракеты, которые подрываются, разлетаются на мелкие кусочки, ущерб в случае их падения на землю минимален», – напомнил он.  

    Впрочем, в каждом случае модель противодействия атаке может отличаться, уточнил эксперт. «Система ПВО России гибкая и эшелонированная. В зависимости от цели могут быть использованы ЗРК малой, средней и большой дальности. Однако важно понимать, что ни одна система ПВО в мире не демонстрирует стопроцентную эффективность», – заключил Бижев.

    Напомним, дежурные силы ПВО в ночь на вторник отразили массированный налет беспилотников на российские регионы. Как сообщили в Минобороны, уничтожено 144 БПЛА, из них 20 – над Московской областью, а именно в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

    В результате атаки в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали. В Спортивном проезде загорелись квартиры на уровне 11-12 этажей, а движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы было перекрыто из-за падения дрона.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что последствия падения осколков от сбитого БПЛА устраняются в районе аэропорта Жуковский. Осколки дрона упали и на территории частного дома в Троицком административном округе. По словам Собянина, по предварительным данным, никто не пострадал.

    Кроме того, по информации Минобороны, 72 дрона было сбито над Брянской областью, 14 – над Курской, 13 – над Тульской, восемь – над Белгородской, семь – над Калужской, пять – над Воронежской, четыре – над Липецкой. Еще один БПЛА уничтожили над территорией Орловской области.

    Следственный комитет возбудил дело по статье о терроризме. В данный момент следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, розыск и задержание лиц, причастных к организации и совершению теракта.

    Представитель МИД Мария Захарова заявила, что рост числа террористических атак со стороны Украины является прямым следствием неудач ВСУ на фронте. Дипломат выразила слова поддержки жителям Раменского, пострадавшим от террористического акта.

    Атака стала одной из самых массированных с начала военной операции. До этого больше дронов было сбито только в ночь на 1 сентября. Тогда Минобороны отчиталось об уничтожении и перехвате 158 беспилотников. Газета ВЗГЛЯД писала, какие меры для противодействия таким атакам удалось реализовать в России и как эту систему защиты можно улучшить.

    Коментарии (4)
    10 сентября 2024, 16:08 • Новости дня
    Путин: Россия должна быть готова отразить любую военную агрессию
    Путин: Россия должна быть готова отразить любую военную агрессию
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России должны быть готовы к отражению возможной военной агрессии вне зависимости от того, откуда исходит угроза, заявил президент России Владимир Путин.

    «Россия должна быть готова к любому развитию обстановки, а наши Вооруженные силы – обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов России, отразить возможную военную агрессию в любых направлениях, в том числе в океанской и морской зоне», – сказал он в ходе вступительного слова в рамках учений «Океан-2024», передает ТАСС.

    По словам Путина, основную роль в решении этой задачи играет Военно-морской флот.

    Напомним, Путин во вторник принял участие в совместных с Китаем учениях «Океан-2024».

    Коментарии (28)
    10 сентября 2024, 10:40 • Новости дня
    По факту ночной массированной атаки беспилотников ВСУ возбуждено дело о теракте
    По факту ночной массированной атаки беспилотников ВСУ возбуждено дело о теракте
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет возбудил дело по статье о терроризме в связи с массированной атакой украинских беспилотников на территории Центрального федерального округа, включая Москву и прилегающие регионы.

    В Telegram-канале следственного ведомства указано, что по факту крупномасштабной атаки дронов ВСУ на ряд российских регионов возбуждено уголовное дело по статье о терроризме.

    В данный момент следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, розыск и задержание лиц, причастных к организации и совершению теракта.

    По предварительным данным, в результате атаки погибла одна женщина, несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Число пострадавших уточняется.

    Следственный комитет квалифицировал действия украинской стороны как террористический акт, направленный на дестабилизацию обстановки в России и причинение вреда гражданскому населению.

    Напомним, система ПВО сбила 144 беспилотника над территорией России.

    Коментарии (12)
    10 сентября 2024, 16:59 • Новости дня
    Названы задействованные в учениях «Океан-2024» силы Китая

    Моисеев: В учениях «Океан-2024» задействованы три корабля и 15 самолетов НОАК

    Названы задействованные в учениях «Океан-2024» силы Китая
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    В командно-штабных учениях «Океан-2024» участвуют три корабля и 15 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Александр Моисеев.

    Всего в маневрах участвуют более 90 тыс. военнослужащих и свыше 400 кораблей и судов, 125 летательных аппаратов, свыше 7,5 тыс. единиц вооружения и техники, сообщил Моисеев в начале активной фазы учений, передает ТАСС.

    «Практические действия отрабатываются в акваториях 13 морских районов на трех стратегических направлениях», – рассказал он.

    ВМФ и часть Воздушно-космических сил (ВКС) совместно с иностранными партнерами уже начали отрабатывать задачи учений, доложил Моисеев Верховному главнокомандующему ВС РФ, президенту России Владимиру Путину. Он отметил, что маневры продлятся семь суток, они пройдут в два этапа.

    «С обозначением противоборствующих сторон: Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии за свои силы, а Северного флота – на стороне противника», – сказал главком ВМФ.

    Ранее Путин отметил, что Россия впервые за 30 лет проводит такие масштабные учения, как «Океан-2024».

    Коментарии (2)
    10 сентября 2024, 15:35 • Новости дня
    США анонсировали новые санкции против Ирана из-за сотрудничества с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон ужесточит санкции в отношении Ирана в связи с «развитием военно-технического сотрудничества с Россией», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По словам Блинкена, США вместе с союзниками работали над тем, чтобы обеспечить Тегерану «значительные экономические последствия из-за его действий», передает ТАСС.

    «Сегодня позднее Соединенные Штаты объявят о новых санкциях против Ирана, включая дополнительные меры в отношении [иранской авиакомпании] Iran Air», – сказал он на пресс-конференции с британским министром иностранных дел Дэвидом Лэмми в Лондоне.

    Ранее Госдеп пригрозил Ирану из-за якобы передачи России баллистических ракет.

    Коментарии (6)
    10 сентября 2024, 11:13 • Новости дня
    Жителей пяти домов в Раменском эвакуировали после атаки беспилотника
    Жителей пяти домов в Раменском эвакуировали после атаки беспилотника
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об эвакуации жителей пяти домов, расположенных в непосредственной близости от места падения дрона, а также о начале восстановительных работ.

    В своем Telegram-канале он указал, что удар пришелся на первый подъезд здания, в результате чего пострадали 54 квартиры из 102. Повреждены обшивка, перегородки и оконные проемы, однако несущие конструкции здания остались целыми.

    Кроме того, в результате атаки были повреждены балконы в пяти квартирах на соседней улице.

    Для обеспечения безопасности жителей и проведения разминирования территории было принято решение об эвакуации людей из пяти многоквартирных домов, расположенных в непосредственной близости от места происшествия.

    Губернатор заверил жителей, что власти Московской области возьмут на себя все расходы по восстановлению поврежденного жилья и компенсацию ущерба пострадавшим. Ремонтные работы начнутся в ближайшее время.

    Ранее Воробьев сообщил, что ПВО за ночь сбили 14 беспилотников в Подмосковье. Были атакованы Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

    Коментарии (6)
    10 сентября 2024, 19:38 • Новости дня
    Путин поручил проводить конкурс «Это у нас семейное» каждый год
    Путин поручил проводить конкурс «Это у нас семейное» каждый год
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение правительству совместно с АНО «Россия – страна возможностей» организовать ежегодное проведение конкурса «Это у нас семейное».

    «Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» обеспечить ежегодное проведение Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное», предусмотрев его финансирование за счет средств федерального бюджета», – следует из перечня поручений главы государства, сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

    О результатах исполнения поручения предписано сообщить президенту до 1 сентября 2025 года, далее – докладывать один раз в год.

    Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и ректор президентской академии, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

    Также глава государства поручил кабмину рассмотреть вопрос о создании цикла телевизионных передач об этапах жизни многодетных семей, в том числе с участием финалистов и победителей конкурса «Это у нас семейное».

    Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие более 580 тыс. человек из всех регионов РФ. В финал конкурса, который проходил с 5 по 8 июля этого года, вышли 300 семейных команд из 83 субъектов России. Итоги были подведены в День семьи, любви и верности. Более 30 семей-победителей получили сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Кроме того, все семьи-финалисты получили путевки в семейные путешествия.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании телевизионных передач, в которых рассказывается об этапах жизни многодетных семей.

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    10 сентября 2024, 13:07 • Новости дня
    В Кремле заверили, что СВО остается единственным путем достижения целей России

    Спецоперация на Украине в настоящее время является единственным способом достижения поставленных Россией целей, и альтернатив этому пока не видится, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, для России приоритетом остается достижение поставленных целей, в сложившейся ситуации спецоперация является единственным инструментом для достижения целей, передает ТАСС.

    «СВО в отсутствие альтернатив является единственным возможным способом достижения целей», – отметил представитель Кремля.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что наступил момент начать переговоры по Украине.

    Председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов заявил, что таким образом Запад пытается не допустить обвала фронта и остановить продвижение российских сил.

    В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования по Украине.

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    10 сентября 2024, 14:45 • Новости дня
    Глава Россотрудничества рассказал о расколе среди россиян за рубежом

    Глава Россотрудничества Примаков рассказал о расколе среди россиян за рубежом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Наблюдаемый раскол среди российских соотечественников, проживающих за рубежом, особенно по отношению к спецоперации на Украине, вызывает беспокойство, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

    При этом глава Россотрудничества отметил, что в некоторых странах наблюдается консолидация соотечественников, передает РИА «Новости».

    Примаков призвал соотечественников, проживающих за рубежом, быть более активными и искать способы влиять на информационную повестку, а не зацикливаться только на своих личных проблемах.

    «Мне бы хотелось, чтобы соотечественники с большим азартом смотрели на то, что могут сделать в информационном поле, искали какие-то способы активнее работать в соцсетях. Там, где это происходит, получается влиять на что-то», – сказал Примаков на пресс-конференции, которую организовала медиагруппа «Россия сегодня».

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    10 сентября 2024, 10:29 • Новости дня
    СМИ: Украина вела переговоры с террористами для противостояния с Россией

    Aydinlik: Украина вела переговоры с террористами для противостояния с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Турецкая газета Aydinlik сообщила о тайных переговорах между представителями киевской администрации и террористической организацией «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) с целью привлечения боевиков для участия в боевых действиях против России.

    По данным турецкого издания, украинская делегация посетила Идлиб в Сирии и провела встречу с лидерами террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» 18 июня для обсуждения участия в боевых действиях на стороне Украины, передает РИА «Новости»

    «Киевская администрация, которая в противостоянии с Россией стала испытывать серьезную нехватку солдат, ищет новые подкрепления для фронта», – подчеркивают авторы материала.

    Отмечается, что Киев пошел на такой шаг в связи с тем, что значительную часть населения страны мобилизовала, включая заключенных.

    Ранее стало известно, что около 800 тыс. мужчин призывного возраста скрываются на Украине от мобилизации в армию.

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