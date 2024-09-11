«Несокрушимая свобода» положила конец романтическому глобализму с надеждой на единые правила, уважение к правам человека и малых стран, «невиданную личную свободу» и «свободу информации». Свобода проиграла «безопасности», а безопасность трансформировалась в контроль и принуждение.2 комментария
КХЛ решила выплатить клубам рекордную финансовую помощь
КХЛ решила выплатить клубам финансовую помощь на рекордную сумму
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов объявил о рекордных выплатах клубам по итогам сезона 2023/24, общая сумма финансовой поддержки составила более 1 млрд рублей.
Морозов на пресс-конференции сообщил, что «в этом году лига выплатила клубам рекордную сумму в 1 млрд 180 млн рублей». Эти средства распределялись между клубами с учетом спортивных результатов и других показателей, таких как взаимодействие с болельщиками, передает РИА «Новости».
Наибольшие выплаты получили обладатель Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» и финалист сезона ярославский «Локомотив». Кроме того, КХЛ решила выделить 99 млн на школы клубов Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), независимые хоккейные школы, турнир «Твой шанс» и фестиваль адаптивного хоккея.
«В этом году единичные случаи с задержкой зарплаты. Мы делаем все, чтобы у клубов КХЛ такого не происходило. Была создана рабочая группа со спортсменами, уже внесены в регламент изменения для комфортного быта: предсезонные сборы, два дня выходных на новогодних праздниках, запущена образовательная база с четырьмя модулями», – добавил глава КХЛ.
Ранее сообщалось, что рекорд Фонбет – Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству очков по ходу одного регулярного чемпионата установил нападающий московского «Динамо» Никита Гусев.