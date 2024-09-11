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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 11 сентября – важнейший по последствиям день XXI века

    «Несокрушимая свобода» положила конец романтическому глобализму с надеждой на единые правила, уважение к правам человека и малых стран, «невиданную личную свободу» и «свободу информации». Свобода проиграла «безопасности», а безопасность трансформировалась в контроль и принуждение.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Империя – это веротерпимость

    Консервативные христианские силы на Западе, недовольные всей радужной повесткой – это если не союзники, то люди, с которыми можно и нужно работать. В этом отношении поддерживать хорошие отношения с западными исповеданиями, католиками, лютеранами, протестантами – в интересах России.

    8 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Щадя свои чувства, мы отделяем себя от правды

    Что испытывают те, кто бежал из зоны обстрелов, кто жил годами в аду, кто лишился дома и близких? Что испытывают парни, которые каждый день смотрят в глаза смерти? Что испытывают матери и жены, узнавшие, что их родных больше нет в живых?

    31 комментарий
    11 сентября 2024, 20:29 • Новости дня

    КХЛ решила выплатить клубам рекордную финансовую помощь

    КХЛ решила выплатить клубам финансовую помощь на рекордную сумму

    КХЛ решила выплатить клубам рекордную финансовую помощь
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов объявил о рекордных выплатах клубам по итогам сезона 2023/24, общая сумма финансовой поддержки составила более 1 млрд рублей.

    Морозов на пресс-конференции сообщил, что «в этом году лига выплатила клубам рекордную сумму в 1 млрд 180 млн рублей». Эти средства распределялись между клубами с учетом спортивных результатов и других показателей, таких как взаимодействие с болельщиками, передает РИА «Новости».

    Наибольшие выплаты получили обладатель Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» и финалист сезона ярославский «Локомотив». Кроме того, КХЛ решила выделить 99 млн на школы клубов Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), независимые хоккейные школы, турнир «Твой шанс» и фестиваль адаптивного хоккея.

    «В этом году единичные случаи с задержкой зарплаты. Мы делаем все, чтобы у клубов КХЛ такого не происходило. Была создана рабочая группа со спортсменами, уже внесены в регламент изменения для комфортного быта: предсезонные сборы, два дня выходных на новогодних праздниках, запущена образовательная база с четырьмя модулями», – добавил глава КХЛ.

    Ранее сообщалось, что рекорд Фонбет – Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству очков по ходу одного регулярного чемпионата установил нападающий московского «Динамо» Никита Гусев.

    11 сентября 2024, 12:56 • Новости дня
    СМИ: Атаковавшие Мурманскую область беспилотники прилетели со стороны Норвегии

    Shot: Украинский БПЛА пролетел в зоне российской Арктики со стороны Норвегии

    СМИ: Атаковавшие Мурманскую область беспилотники прилетели со стороны Норвегии
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Беспилотник Украины, пытавшийся атаковать Мурманскую область, летел со стороны Норвегии.

    Дрон, летевший в сторону авиабазы Оленья, был запущен со стороны Норвегии. Траектория полета еще двух БПЛА пролегала со стороны Архангельска, передает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канала Shot.

    Напомним, 11 сентября в Мурманской области была отражена атака беспилотников.

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    11 сентября 2024, 09:42 • Новости дня
    CNN назвал победителя дебатов в США

    CNN: Харрис обошла Трампа на дебатах, набрав 44% голосов

    CNN назвал победителя дебатов в США
    @ MICHAEL LE BRECHT/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис одержала победу над ключевым соперником республиканцем Дональдом Трампом в ходе предвыборной гонки, следует из результатов опроса телекомпании CNN.

    Отмечается, что Харрис набрала 44% голосов, когда как Трампа поддержали 40% зрителей, это указывает на рост лояльности к Харрис, передает ТАСС.

    Согласно проведенному до дебатов аналогичному опросу, в пользу Трампа высказались 43% избирателей, а за Харрис – 39%.

    Однако большинство зрителей после окончания дебатов отдали голос Трампу по вопросам экономики. Республиканца в этой сфере поддержали 55% участников, а Харрис – 35%.

    Тем не менее 82% респондентов отметили, что не изменят выбора в пользу другого кандидата, а 14% заявили, что после дебатов пересмотрели свои взгляды. Так, 4% участников заверили, что намерены отдать свой голос другому кандидату.

    В опросе CNN участвовали 605 зрителей из числа зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность – 5,3 п.п.

    Напомним, в ходе дебатов Харрис пообещала обеспечить США самой смертоносной армией в мире. Трамп, в свою очередь, заявил, что США при Харрис превратятся в «Венесуэлу на стероидах».

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    11 сентября 2024, 20:56 • Видео
    Камала Харрис наконец-то себя показала

    Первые и, вероятно, последние дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис не завершились так, как рассчитывали сторонники Трампа – полным разгромом «глупой Камалы». Итог более чем неожиданный: несмотря на колоссальную разницу между ними, Харрис, как оказалось, во многом похожа на Трампа – у них одинаковые недостатки.

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    11 сентября 2024, 05:47 • Новости дня
    Харрис заявила о передаче Зеленскому данных разведки США перед СВО
    Харрис заявила о передаче Зеленскому данных разведки США перед СВО
    @ Wolfgang Rattay/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис заявила на дебатах с Дональдом Трампом, что встречалась с украинским лидером Владимиром Зеленским за несколько дней до начала спецоперации России и поделилась с ним развединформацией.

    По ее словам, встреча с Зеленским произошла за несколько дней до начала СВО. Харрис отметила, что поделилась американскими разведданными о том, «как он может защитить себя», передает РИА «Новости».

    Между тем, издание Politico писало, что Харрис может отложить кредит Украине на 50 млрд долларов.

    Напомним, перед началом спецоперации в 2022 году Зеленский отвергал сообщения о скором конфликте с Россией и заявлял, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией для достижения мира.

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    11 сентября 2024, 08:00 • Новости дня
    Морпехи ЧФ взяли в плен группу украинских штурмовиков в Курской области
    Морпехи ЧФ взяли в плен группу украинских штурмовиков в Курской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота в ходе контрнаступления в Курской области взяли в плен группу из шести оказавшихся в окружении украинских штурмовиков, сообщили в силовом ведомстве.

    По информации источника, морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота взяли в плен группу из шести украинских штурмовиков, передает РИА «Новости».

    Известно, что украинские военнослужащие попали в окружение и, не имея припасов и боеприпасов, пытались отступить к своим позициям.

    По словам пленных, они потеряли связь со своим подразделением и заблудились. Российские морпехи обнаружили украинских штурмовиков и взяли их в плен.

    Ранее колонна десантников освободила штурмом село Снагость в Курской области.

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    11 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    При попытке захвата буровой вышки РФ в Черном море уничтожены восемь катеров ВСУ

    Минобороны: Сорвана попытка ВСУ захватить российскую буровую вышку в Черном море

    При попытке захвата буровой вышки РФ в Черном море уничтожены восемь катеров ВСУ
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли восемь катеров и до 80 военнослужащих в результате безуспешной попытки захватить российскую буровую вышку в Черном море, сообщило Минобороны.

    По информации ведомства, Главное управление разведки Минобороны Украины организовало операцию по захвату российской буровой вышки, передает ТАСС. Для выполнения этой задачи был направлен морской десант, состоящий из 14 американских катеров Willard Sea Force с украинскими военнослужащими сил специальных операций.

    Силами Черноморского флота операция была сорвана. В результате были потоплены восемь морских катеров и уничтожено до 80 украинских военнослужащих.

    «Еще шесть украинских катеров ретировались, даже не сделав попыток забрать остававшихся в воде раненых украинских военнослужащих», – сообщило Минобороны.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о подготовке Украиной нападения с Черного моря.

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    10 сентября 2024, 22:43 • Новости дня
    Axios: Блинкен озвучит Зеленскому разрешение США на удары ATACMS по России

    Axios: Украина получит от Блинкена разрешение США на удары ракетами ATACMS по России

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Энтони Блинкен едет в Киев для того, чтобы озвучить украинским властям разрешение на дальнобойные удары по России, сообщила корреспондент американского Axios Джулигрейс Бруфке.

    Бруфке ссылается на заявление главы Палаты представителей по иностранным делам Майкла Маккола, который якобы подтвердил, что  разговаривал с Блинкеном о цели его визита в Киев с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, пишет РБК.

    «Блинкен едет в Киев, чтобы сказать им, что они разрешат наносить удары по России с помощью ATACMS», – процитировала журналист Маккола.

    Ранее Блинкен заявил, что президент США Джо Байден намерен обговорить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием.

    ATACMS – Army Tactical Missile System (армейский тактический ракетный комплекс), это твердотопливная баллистическая ракета класса «земля – земля». Ее длина – 4 м, диаметр – 610 мм. Масса – от 1320 до 1670 кг. Радиус действия (в зависимости от модификации) – от 140 до 300 км. Скорость полета – 3700 км/ч.

    Ракета способна быстро корректировать курс, чтобы противодействовать перехвату средствами ПВО, оснащается различными боевыми блоками, кассетными боеприпасами, осколочно-фугасными и кумулятивными, способна поражать движущиеся цели, а также хорошо защищенные огневые позиции противника. Кассетная начинка несет угрозу автостоянкам, складам ГСМ, самолетам и вертолетам на аэродромах.

    Пуск ракет комплекса ATACMS осуществляется с помощью установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) или М270 MLRS (Multiple Launch Rocket System), а также при помощи ракетного комплекса М270 MLRS на гусеничной платформе бронемашины M2 Bradley.

    По мнению российских военных экспертов, отечественные системы ПВО «Тор», «Бук», С-300 и С-400 способны успешно бороться с ракетами ATACMS.

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    11 сентября 2024, 12:52 • Новости дня
    Военный эксперт: ВСУ слишком широко разинули пасть в Курской области

    Военный аналитик Онуфриенко: ВС России на Курском направлении перешли к наступлению

    Военный эксперт: ВСУ слишком широко разинули пасть в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Крах ВСУ на Курском направлении обернется личной катастрофой для Александра Сырского. Поэтому он, вероятно, перебросит туда любые резервы, даже если для этого придется оголить другие участки фронта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее военкоры сообщили об освобождении села Снагость в Курской области.

    «По поступающим данным, российские войска на Курском направлении освободили ряд населенных пунктов, продолжается штурм еще нескольких сел. Фактически можно говорить о формировании котла в районе Снагости», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    На этом фоне он обратил внимание на плохую оборону ВСУ. Так, например, наши десантники прорвались в центр населенного пункта Снагость и не понесли никаких потерь в технике. «Прежде всего операция стала результатом грамотного планирования», – пояснил собеседник. Во-вторых, противник не успел существенно закрепиться на захваченных территориях, добавил он.

    «ВСУ лишь вырыли окопы, в каких-то домах оборудовали огневые точки. Оплошали украинские военные и с планом по минированию участков. Проблема их командования в том, что они слишком широко разинули пасть. Теперь им приходится за это расплачиваться», – детализировал спикер.

    По мнению Онуфриенко, ВС России в перспективе могут пойти на прорыв к Любимовке в Кореневском районе. Однако ожидать отступления украинской армии не стоит. «Крах ВСУ на Курском направлении обернется личной катастрофой для Александра Сырского. Поэтому он, вероятно, перебросит туда любые резервы, даже если для этого придется оголить другие участки фронта», – прогнозирует эксперт.

    Как считает аналитик, это может создать некоторые трудности и немного замедлить продвижение российских войск. «Тем не менее можно говорить о том, что мы постепенно перешли от создания устойчивой линии фронта в Курской области к наступлению и освобождению захваченных ВСУ территорий», – акцентировал он.

    «При этом важно понимать, что в отличие от противника, мы не перебрасываем дополнительные силы. На других направлениях у нас также продолжается достаточно успешное продвижение с большими перспективами», – заключил Онуфриенко.

    Ранее появились видеоподтверждения атаки и боевых действий в селе Снагость Курской области, которое освобождали от украинских боевиков бойцы 51-го парашютно-десантного полка ВДВ. Кадры штурма населенного пункта опубликованы в Telegram-канале «Военный осведомитель».

    Авторы канала уточняют, что десантники прорвались в центр Снагости, не понеся потерь в технике. Возглавили атаку танк и БМД с антидроновыми козырьками. В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» сообщается, что в Снагости были уничтожены «десятки оккупантов», часть сдалась в плен и выжила. На кадрах видно, как российский десантник идет неспешно сзади группы пленных, украинские солдаты не пытаются сбежать.

    Кроме того, по словам генерал-майора Апти Алаудинова, замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, на Кореневском направлении российские войска уже освободили несколько населенных пунктов. Он добавил, что бойцы 155-й бригады морской пехоты, задействованные на этом участке, воюют очень мужественно и достойно, «никогда не отступают и идут вперед».

    Напомним, днем ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что военное командование разработало план по выдворению украинских боевиков из области, но публично его не озвучат. Он также указывал, что у России хватит сил и средств для защиты Белгорода и выбивания ВСУ из Курской области.

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    10 сентября 2024, 21:54 • Новости дня
    Украинский депутат призвал ВСУ нанести удар по Ирану
    Украинский депутат призвал ВСУ нанести удар по Ирану
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) призвал ВСУ нанести удар по Ирану.

    «А не имеем ли мы права ударить по Ирану?» – написал Гончаренко в своем микроблоге, сообщает «Лента.Ру». По словам Гончаренко, Иран является союзником России и передает ей оружие.

    «Вон Израиль вообще не стесняется. Бьет куда хочет и как хочет. И проблем нет. А нас почему-то в Тегеране вообще не воспринимают», – возмутился депутат.

    Он также призвал срочно сформировать центр по изучению и анализу Ирана, а также начать искать агентуру в Исламской республике.

    Ранее США анонсировали новые санкции против Ирана из-за сотрудничества с Россией и якобы передачи России баллистических ракет.



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    11 сентября 2024, 17:23 • Новости дня
    Путин предложил рассмотреть ограничение экспорта урана, титана и никеля
    Путин предложил рассмотреть ограничение экспорта урана, титана и никеля
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Необходимо рассмотреть возможность ограничения экспорта на внешние рынки такого стратегического сырья, как уран, титан или никель, но не во вред себе, сказал президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

    «Вот к нам ограничивают поставки ряда товаров. Ну, может быть, нам тоже определенные ограничения [ввести]?» – сказал Путин. Он указал, что речь идет о некоторых видах товаров, которые РФ в большом количестве поставляет на мировой рынок, передает ТАСС.

    «Уран, титан, никель. Себе во вред только ничего не нужно делать», – сказал президент.

    «Михаил Владимирович, у меня к вам просьба, вы посмотрите, пожалуйста, по некоторым видам товаров (...) Я не говорю завтра же это сделать, но подумать над определенными ограничениями поставок на внешний рынок не только тех товаров, которые я назвал, но и некоторых других... Потом, пожалуйста, отдельно доложите», – сказал Путин.


    Ранее Путин заявил, что Россия в 2023 году заняла лидирующие позиции по выпуску никеля, алюминия, титановой продукции.

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    11 сентября 2024, 14:23 • Новости дня
    Мурманские власти уточнили число сбитых беспилотников

    Чибис: В Мурманской области уничтожены все три пытавшиеся атаковать дрона

    Мурманские власти уточнили число сбитых беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прилетевшие в Мурманскую область беспилотные летательные аппараты уничтожены, сообщил глава региона Андрей Чибис в среду днем.

    «Все три беспилотника в Мурманской области сбиты», – сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось о другой отраженной в Мурманской области атаке беспилотников.

    По данным Telegram-каналов, украинский дрон, пытавшийся атаковать Мурманскую область, летел со стороны Норвегии.

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    11 сентября 2024, 07:23 • Новости дня
    ФСБ ликвидировала масштабную сеть мошеннических кол-центров в России

    Tекст: Александра Юдина

    Сотрудники МВД совместно с ФСБ ликвидировали крупную сеть нелегальных узлов связи, которые использовались для организации масштабных мошеннических схем с подменой номеров, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

    В своем Telegram-канале она указала, что были задержаны 26 человек, причастных к организации и функционированию этой преступной схемы. Мошенники действовали по указанию анонимного куратора, находящегося за пределами России.

    Известно, что он вербовал молодых людей через интернет и передавал им специальные устройства – сим-боксы, позволяющие подменять номера звонящих на российские.

    Участники преступной группы арендовали квартиры, где устанавливали и настраивали оборудование. Для сокрытия следов сим-боксы регулярно перемещались на новые адреса. По данным следствия, мошенническая схема охватывала территорию 13 регионов России.

    В результате проведенных обысков полицейские изъяли 39 единиц сетевого оборудования, которое использовалось для организации незаконной деятельности. Все задержанные доставлены в полицию для проведения дальнейших следственных действий.

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    11 сентября 2024, 01:40 • Новости дня
    Небензя посоветовал ждать некрологи американских военных после недавних ударов России

    Небензя посоветовал ждать некрологи американских военных после ударов России по Украине

    Небензя посоветовал ждать некрологи американских военных после недавних ударов России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    После проведенной Россией серии ударов по украинским военным объектам следует ждать некрологи о внезапной кончине высокопоставленных иностранных военных, в том числе американских, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    Небензя в ходе заседания Совбеза ООН напомнил о «внушительных и эффективных» ударах ВС России по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве и гостинице в Кривом Роге с украинскими офицерами и иностранными инструкторами, передает РИА «Новости».

    «Отличительной особенностью данной серии ударов стала ликвидация значительного количества иностранных инструкторов, специалистов и наемников», – отметил российский дипломат.

    По его словам, после российских ударов в скором времени могут появиться  большое количество некрологов о внезапной кончине «высокопоставленных американских, британских, французских, польских и шведских военных».

    Небензя также повторил предупреждение России, что все, кто помогает «клике Зеленского удерживать на плаву ее военный потенциал», является «законной целью» для ВС России.

    Ранее высокопоставленный военный источник сообщил, что в результате высокоточных ударов ВС России по объекту ВСУ в Полтаве погибло и ранено около 500 специалистов, среди них военнослужащие ВСУ, нацгвардии, а также наемники из Польши, Франции, Германии и Швеции.

    Кроме того, в Кривом Роге уничтожены более 250 боевиков. Среди них около 70 французских и румынских специалистов ПВО и по производству БПЛА.

    Коментарии (8)
    11 сентября 2024, 00:39 • Новости дня
    Байден пообещал снять запрет на удары американским оружием вглубь России
    Байден пообещал снять запрет на удары американским оружием вглубь России
    @ Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация США работает над тем, чтобы отменить ограничения на удары американскими вооружениями вглубь России, заявил президент США Джо Байден.

    Байден заявил, что «работает прямо сейчас» над вопросом снятия ограничений на удары дальнобойным оружием вглубь России, передает ТАСС.

    Ранее глава госдепа США Энтони Блинкен не исключил, что Байден снимет запрет на удары американскими ракетами вглубь России.

    Напомним, Байден намерен в пятницу обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием.

    Между тем, корреспондент американского Axios Джулигрейс Бруфке сообщила, что Блинкен едет в Киев для того, чтобы передать разрешение на дальнобойные удары по России.

    Коментарии (25)
    11 сентября 2024, 09:55 • Новости дня
    Подозреваемого в убийстве экс-замначальника танкового училища задержали в Казани

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Полицеские задержали водителя такси, заподозренного в причастности к смерти 69-летнего мужчины, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В правоохранительных органах сообщили, что речь идет об убийстве бывшего замначальника Казанского танкового училища.

    Как отмечается в сообщении Волк, 8 сентября в полицию Казани обратилась местная жительница, сообщившая, что ее муж не выходит на связь более четырех часов, при этом дверь квартиры заблокирована, передает ТАСС.

    Прибывшие на место полицейские обнаружили тело 69-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Подозреваемый в совершении преступления был установлен: им оказался водитель такси, который был знаком с потерпевшим.

    «Фигурант дела задержан в рамках ст. 91 УПК РФ. Мотивы и обстоятельства устанавливаются. Следственными органами принято процессуальное решение», – отметила Волк.

    В правоохранительных органах подтвердили, что речь идет об убийстве бывшего замначальника казанского танкового училища.

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    11 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Захарова: За ударом по Раменскому стоят США и Британия

    Представитель МИД Мария Захарова обвинила США и Великобританию в причастности к атаке на Раменское

    Tекст: Денис Тельманов

    США и Великобритания стоят за атакой на Раменское, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Мы прекрасно понимаем, что киевский режим – это всего лишь инструмент, что за ним, его руками водят, безусловно, Вашингтон и Лондон», – сказала она, передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на вторник беспилотник атаковал городской округ Раменское в Подмосковье.

    В результате атаки пострадали несколько человек. 25-летнего мужчину с черепно-мозговой травмой доставили вертолетом в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Еще четверо пострадавших были госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения.

    Всего в ночь на вторник над Московской областью было сбито 20 беспилотников.

    Коментарии (18)
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    Россияне стали охотнее выбирать власть

    Прошедшие выборы отличались высокой явкой из-за растущего интереса избирателей к формированию власти. И результаты голосования зафиксировали новые расстановки на партийном поле. К таким выводам пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Выборы 2024: основные итоги». Подробности

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    Перспективу украинской ПВО Запад обнаружил в С-300

    Дефицит советских комплексов ПВО и дороговизна западных аналогов вынудили Вашингтон искать новые способы поддержки ВСУ. По сообщениям Пентагона, США вместе с Европой и Украиной начинают разработку замены ЗРК С-300 и авиационных ракет Р-27. В чем заключается особенность подобной работы и в какие сроки она может быть выполнена? Подробности

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    Франция собирает африканских террористов против России

    Франция, которая в последние годы терпит одно за другим поражения в Африке, намерена взять реванш. Поскольку результатом этих поражений стало усиление российского влияния и присутствия, именно Россия и выбрана главной целью французских спецслужб. А ударной антироссийской силой выступают местные террористические группировки. Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Камала Харрис наконец-то себя показала

      Первые и, вероятно, последние дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис не завершились так, как рассчитывали сторонники Трампа – полным разгромом «глупой Камалы». Итог более чем неожиданный: несмотря на колоссальную разницу между ними, Харрис, как оказалось, во многом похожа на Трампа – у них одинаковые недостатки.

    • На Украине появятся «языковые инспекторы»

      Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал создать в городе институт «языковых инспекторов», поскольку на улицах стало больше русскоязычных. Деньги на это есть: Запад обеспечивает. С чем связано очередное обострение бандеровщины в Галиции?

    • Шольц передумал: Берлин просит переговоров

      Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Более того, как утверждает европресса, немцы даже готовят собственный «мирный план», по которому Украине нужно отказаться от части территорий. Об этом стало известно после встречи Шольца с Владимиром Зеленским на базе «Рамштайн».

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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