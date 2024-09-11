«Несокрушимая свобода» положила конец романтическому глобализму с надеждой на единые правила, уважение к правам человека и малых стран, «невиданную личную свободу» и «свободу информации». Свобода проиграла «безопасности», а безопасность трансформировалась в контроль и принуждение.0 комментариев
Иванишвили отказался от выдвижения на пост президента Грузии
Партия «Грузинская мечта» не намерена выдвигать своего почетного председателя Бидзину Иванишвили на должность президента в конце этого года, заявил исполнительный секретарь политической силы Мамука Мдинарадзе, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Абсолютно исключаю, чтобы Бидзина Иванишвили стал президентом. Его вообще не интересуют никакие должности», – сказал Мдинарадзе.
По словам секретаря, «главной причиной того, что почетный председатель партии стал первым номером в списке на парламентских выборах 26 октября, заключается в желании получить по их итогам конституционное большинство», то есть не менее 113 мандатов из 150.
«Даже если мы ничего не будем делать, обычное большинство мы получим», – отметил Мдинарадзе. При этом он подчеркнул важность предстоящих выборов, которые «Грузинская мечта» называет «референдумом между войной и миром».
«Интерес получения конституционного большинства соотносится с интересами спасения Грузии», – сказал исполнительный секретарь. По его словам, Грузии «нужны твердые гарантии мира, достоинства, благосостояния и только таким путем – членство в Евросоюзе».
Накануне правящая партия огласила первую двадцатку избирательного списка на выборах в парламент 26 октября. В конце года в Грузии состоятся президентские выборы. Впервые президента будут избирать не всенародно, а коллегией выборщиков из 300 человек – 150 депутатов парламента и 150 представителей местных властей.