На первый грантовый конкурс 2025 года поданы заявки из всех регионов России

Общий финансовый запрос составил более 41 млрд рублей, команды в качестве софинансирования указали сумму в 28 млрд рублей, заявки поступили из всех российских регионов, в том числе из новых субъектов.

Из ДНР поступили 28 заявок, из ЛНР – 17, из Херсонской области – 11, из Запорожской области – девять. Лидерами по количеству направленных заявок стали Москва, Белгородская область, Петербург, республики Башкортостан и Татарстан, Нижегородская область, Удмуртская Республика, Московская, Новосибирская и Калужская области.

«Основная часть заявочной кампании проходила в финальный месяц лета, период отпусков у многих, но творческие команды активно подошли к оформлению заявок. Они получали консультации в контактном центре, находили ответы в соцсетях и в обучающих видео, участвовали в выездных мероприятиях проектных офисов фонда. В этой заявочной кампании благодаря их работе образовательные семинары, практикумы и индивидуальные консультации состоялись в муниципальных округах разных регионов. В конце декабря будет объявлен список победителей, где будут представлены яркие проекты, поданные в девяти тематических направлениях», – сказал гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Самыми популярными тематическими направлениями, указанными в заявках, стали «Культурный код» (3 473 проекта), «Место силы» (1 953 проекта), «Я горжусь» (912 проектов), «Молодые лидеры» (796 проектов).

По сумме запрашиваемой грантовой поддержки больше всего заявок было подано в категориях до 700 тыс. рублей (3 479 заявок) и от 700 тыс. рублей до 7 млн рублей (4 645 заявок). В категории от 7 до 20 млн рублей поданы 933 заявки, свыше 20 млн рублей – 265 заявок.

Заявочная кампания первого грантового конкурса 2025 года Президентского фонда культурных инициатив проходила с 25 июля по 10 сентября. Его итоги будут подведены не позднее 20 декабря.