ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр» потеряли до 510 военнослужащих

Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка поразила живую силу и технику 150-й механизированной, 68-й егерской, 142-й, 144-й пехотных бригад ВСУ, 12-й и 14-й бригад нацгвардии у Дзержинска, Петровки, Покровска, Мариновки, Цукурино и Клебан-Быка в ДНР, а также отразила три контратаки, указало ведомство в своем Telegram-канале. В зоне ее ответственности украинская армия потеряла до 510 человек, два БТР, боевую бронированную машину «Казак», гаубицу «Мста-Б», САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, пушку «Рапира».

Группировка «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях поразила формирования 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты у Малых Проходов и Графского в Харьковской области. ВСУ потеряли до 180 человек, уничтожен склад боеприпасов.

Группировка «Запад» улучшила свое положение и поразила живую силу и технику 44-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии у Колесниковки, Вишневого (Харьковская область) и Макеевки (ЛНР). В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 460 человек, американскую БМП Bradley, две РСЗО «Град» и хорватских RAK-SA-12, польскую САУ Krab, американскую гаубицу М198, две британские гаубицы FН-70, орудие Д-20, гаубицу Д-30. Также уничтожены станция РЭБ «Анклав-Н» и четыре склада боеприпасов.

«Южная» группировка поразила 72-й механизированную и 79-й десантно-штурмовую бригады ВСУ у Елизаветовки и Катериновки в ДНР, а также отразила две контратаки штурмовиков. В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 655 человек, БМП, американскую гаубицу М777, британскую гаубицу FH-70, американскую гаубицу М198, САУ «Акация», три орудия Д-20, гаубицу «Мста-Б» и американское орудие М119.

Группировка «Восток» поразила формирования 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны у Доброволья и Новодонецкого в ДНР, а также отразила контратаку украинской штурмовой группы. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли свыше 110 человек, САУ Krab и американскую САУ Paladin, уничтожен полевой склад боеприпасов.

Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 31-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 39-й бригады береговой обороны у Малой Токмачки (Запорожская область), Садовое и Тягинка (Херсонская область). в зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 110 человек, американскую РСЗО MLRS, гаубицу FН-70, станцию РЭБ «Анклав-Н» и два склада боеприпасов.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили передовой пункт управления группировки «Хортица», склад боеприпасов. Средства ПВО сбили шесть американских ракет ATACMS, девять французских управляемых авиабомб Hammer, два снаряда РСЗО HIMARS и 57 дронов самолетного типа.

С начала СВО уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31 398 дронов, 579 ЗРК, 17 986 танков и других боевых бронированных машин, 1452 машины РСЗО, 14 438 орудий полевой артиллерии и минометов, 25 899 единиц специальной военной автомобильной техники.