Не временным, а структурным кризисом называют текущее положение дел в немецкой экономике большинство экспертов. Массовые увольнения персонала, демонтаж производственных мощностей влекут за собой рост социальной напряженности. А это уже политика.3 комментария
Путин обвинил Вашингтон в провоцировании гонки вооружений
США хотят достичь военного превосходства, ломая сложившийся баланс сил и провоцируя гонку вооружений, заявил президент России Владимир Путин, принимая по видеосвязи участие в начале активной фазы учений «Океан-2024».
«Своими агрессивными действиями США стремятся достичь ощутимого военного преимущества, тем самым сломать сложившуюся архитектуру безопасности и баланс сил в АТР. Фактически США провоцируют гонку вооружений, не считаясь с безопасностью своих европейских и азиатских союзников», – передает его слова ТАСС.
Ранее бывший участник предвыборной гонки в США Роберт Кеннеди – младший заявил, что США пытаются втянуть Россию и Китай в войну.