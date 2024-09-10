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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русской тоске пришел конец

    У российской оппозиции была мантра про то, что в конце концов в России «холодильник победит телевизор». Самое забавное, что они оказались правы: реальность действительно победила пропаганду. Вот только пропаганду не кремлевскую, а их собственную – русофобскую.

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Америка повторяет путь Карфагена

    Основатели американского государства сделали многое, чтобы их страну считали новым Римом: отсюда вся символика в оформлении Вашингтона, Капитолийский холм, здание Конгресса с римскими колоннами, должности консулов и сенаторов. Америка пытается «вести за собой мир», как недавно заявил Байден. Но аналогия с Римом здесь вообще неуместна.

    15 комментариев
    10 сентября 2024, 16:39 • Новости дня

    Путин обвинил Вашингтон в провоцировании гонки вооружений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США хотят достичь военного превосходства, ломая сложившийся баланс сил и провоцируя гонку вооружений, заявил президент России Владимир Путин, принимая по видеосвязи участие в начале активной фазы учений «Океан-2024».

    «Своими агрессивными действиями США стремятся достичь ощутимого военного преимущества, тем самым сломать сложившуюся архитектуру безопасности и баланс сил в АТР. Фактически США провоцируют гонку вооружений, не считаясь с безопасностью своих европейских и азиатских союзников», – передает его слова ТАСС.

    Ранее бывший участник предвыборной гонки в США Роберт Кеннеди – младший заявил, что США пытаются втянуть Россию и Китай в войну.

    10 сентября 2024, 05:00 • Новости дня
    В Кремле объяснили отказ Путина ехать в США на ГА ООН

    Песков заявил, что США не лучшее направление для поездок Путина

    В Кремле объяснили отказ Путина ехать в США на ГА ООН
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сегодня США не лучшее направление для поездок президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин не ездит последние годы, сейчас США не лучшее направление для визитов.

    «США – это, кстати говоря, страна, которая не лучшим образом выполняет свои обязательства, как страны – штаб-квартиры ООН», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

    Ранее Путин утвердил главой российской делегации на 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в сентябре в Нью-Йорке, министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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    8 сентября 2024, 05:54 • Новости дня
    Трампа «обидело» высказывание Путина о Камале Харрис

    Трамп «обиделся» на шутку Путина о «поддержке» Камалы Харрис на выборах в США

    Трампа «обидело» высказывание Путина о Камале Харрис
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал ироничное заявление президента России Владимира Путина о «поддержке» соперницы Трампа на выборах Камалы Харрис.

    Трамп заявил, что «хорошо знал Путина», который «недавно поддержал Камалу». «Меня это очень обидело. Интересно, почему он поддержал Камалу? Он шахматист», – приводит его слова ТАСС.

    Он не исключил, что Путин говорил «с улыбкой». Трамп заявил: «Должен ли я быть из-за этого расстроен? Нет?» – передает РИА «Новости».

    Кроме того, Трамп снова заявил, что, будь он президентом США, обострения украинского конфликта удалось бы избежать.

    Напомним, Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, с иронией заявил, что Россия после того, как действующего президента США Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, «поддерживает» его преемницу Камалу Харрис. Шутка Путина ввела в замешательство Трампа. «Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу», – заявлял он.


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    9 сентября 2024, 20:10 • Видео
    Шольц передумал: Берлин просит переговоров

    Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Более того, как утверждает европресса, немцы даже готовят собственный «мирный план», по которому Украине нужно отказаться от части территорий. Об этом стало известно после встречи Шольца с Владимиром Зеленским на базе «Рамштайн».

    Коментарии (6)
    7 сентября 2024, 20:07 • Новости дня
    Сенатор Грэм заявил о помощи Зеленскому в обмен на украинские полезные ископаемые

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский сенатор Линдси Грэм (в списке террористов и экстремистов в России) встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и заявил, что украинцы сидят на земле ценой в 1 трлн долларов, которая будет полезна для экономики США.

    Киевский режим не хочет введения американских войск, ему нужно оружие, чтобы отразить наступление России, заявил сенатор, передает «Страна.ua».

    «Они (украинцы – прим. ВЗГЛЯД) сидят на минералах стоимостью в триллион долларов, которые могут быть полезны для нашей экономики. Поэтому я хочу продолжать помогать друзьям на Украине», – сказал американский политик.

    Зеленский отметил, что Киеву требуется поддержка Вашингтона.

    Ранее болгарский политик Пламен Пасков сообщал, что американская корпорация BlackRock Financial Market Advisory потребовала от киевского режима, чтобы тот не хоронил погибших солдат на плодородных украинских черноземах.

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    7 сентября 2024, 17:59 • Новости дня
    Боуз: Украина близка к пересечению российских красных линий

    Журналист Боуз: Украина близка к пересечению российских красных линий

    Боуз: Украина близка к пересечению российских красных линий
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское руководство может вскоре пересечь красные линии России, заявил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя высказывание главы Пентагона Ллойда Остина о передаче Украине дальнобойных ракет.

    Киевский режим очень близок к пересечению красных линий, заявил Боуз в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает РИА «Новости».

    Ранее глава Пентагона заявлял, что США не передают Украине дальнобойные ракеты, поскольку такое оружие не сыграет решающую роль.

    Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком счел это заявление Остина началом «отступления» США.

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    10 сентября 2024, 08:28 • Новости дня
    Власти оценили возможность возврата западного автопрома

    Tекст: Александра Юдина

    Имеются сомнения касательно возможности возвращения покинувших Россию в 2022 году иностранных автоконцернов, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

    По его словам, есть реальные сомнения в перспективах и возможностях на возврат западного автопрома, передают «Ведомости».

    «У них есть опционы на возврат, но я очень сомневаюсь в их реализации», – подчеркнул Мантуров.

    При этом вице-премьер напомнил, что изначально западный автопром даже после ухода продолжал обслуживать оборудование и хотел возобновить в России свою деятельность.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, как Россия может защитить авиацию и автомобильный рынок от удара Запада.

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    8 сентября 2024, 07:50 • Новости дня
    США заявили, что в 2022 году видели риск применения Россией ядерного оружия

    Глава ЦРУ Бернс заявил, что в 2022 году США считали возможным применение Россией ядерного оружия в связи с СВО

    США заявили, что в 2022 году видели риск применения Россией ядерного оружия
    @ Federal government of the United States/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    По мнению США, в 2022 году якобы существовал подлинный риск потенциального применения Россией тактического ядерного оружия в связи с конфликтом на Украине, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

    На мероприятии, организованном Financial Times, у Бернса поинтересовались, может ли он раскрыть информацию о «российской эскалации», которую его ведомство не сообщало британской разведке МИ-6. Впорос вызвал смех в зале, передает РБК.

    «Был момент в конце 2022 года, когда мы думали, что был неподдельный риск применения тактического ядерного оружия», – приводит его слова «Регнум».

    Бернс отметил, что в конце 2022 года провел переговоры с главой СВР Сергеем Нарышкиным. Как заявил глава ЦРУ, США использовали беседу, чтобы «четко разъяснить, какими будут последствия такого рода эскалации». «И мы продолжаем говорить об этом очень прямо», – сказал Бернс.

    Напомним, Нарышкин сообщил, что встречался с Бернсом для обсуждения ядерной безопасности и украинской тематики. Бернс заявил, что отношение со стороны Нарышкина на встрече в ноябре 2022 года было «дерзким».

    Президент России Владимир Путин указывал, что Россию все время пытаются обвинить в размахивании «ядерной дубинкой», но это не так. Он призвал не доводить до угрозы применения такого вооружения.

    Коментарии (32)
    9 сентября 2024, 13:22 • Новости дня
    Нуланд косвенно признала вину США в срыве переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле
    Нуланд косвенно признала вину США в срыве переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украина не заключила в Стамбуле мирное соглашение с Россией в марте 2022 года после консультации с США и Британией, это косвенно признала экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в интервью журналисту Михаилу Зыгарю (признан иностранным агентом).

    Она отметила, что площадку для переговоров предложила турецкая сторона, американцев при этом там не было, США также не были осведомлены о деталях сделки, передает РИА «Новости».

    «Однако на одной из поздних стадий (переговоров) украинцы начали просить совета по поводу того, куда это все приведет», – сказала Нуланд.

    Политик не подтвердила прямо, что соглашения между Москвой и Киевом не одобрили США, однако она пояснила, что Вашингтону было невыгодно основное условие России, которое якобы состояло в «нейтрализации Украины» в военном плане без подобных ограничений для РФ.

    «Люди внутри Украины и за ее пределами начали задавать вопросы по поводу того, является ли сделка хорошей, и именно в этот момент все развалилось», – сказала она.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что стамбульские договоренности Москвы и Киева остаются на столе и могут лечь в основу мирного урегулирования украинского конфликта.

    Коментарии (9)
    10 сентября 2024, 03:47 • Новости дня
    Конгресс США поддержал санкции за строительство Крымского моста

    Tекст: Вера Басилая

    Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий введение санкций против физических и юридических лиц, участвовавших в строительстве и обслуживании Крымского моста или параллельного ему туннеля, следует из документа.

    Инициатором законопроекта стал член Палаты представителей Грегори Микс. Согласно документу, под санкции подпадут как иностранные граждане, так и компании, которые умышленно участвовали в строительстве, обслуживании или ремонте моста или параллельного ему туннеля, передает ТАСС.

    Одобренный законопроект теперь будет направлен на рассмотрение в Сенат Конгресса США. В случае его принятия Сенатом и подписания президентом США, санкции вступят в силу.

    Ранее Швейцария вслед за Евросоюзом и Великобританией ввела санкции в отношении лиц и предприятий, принимавших участие в строительстве Крымского моста.

    Коментарии (7)
    7 сентября 2024, 18:12 • Новости дня
    Зеленский решил создать новый план урегулирования и показать его Трампу, Байдену и Харрис
    Зеленский решил создать новый план урегулирования и показать его Трампу, Байдену и Харрис
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский объявил о создании новой дорожной карты по украинскому урегулированию, он хочет представить его кандидатам в президенты США и странам G7.

    Работа над проектом окончится в ноябре, заявил Зеленский итальянской газете Repubblica, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что покажет его действующему главе Белого дома Джозефу Байдену, кандидатам в президенты США Дональду Трампу и Камале Харрис, а также и лидерам G7. Зеленский отметил, что хочет услышать мнение этих политиков по поводу своего плана.

    По данным издания, в план планируется активно включить западные страны для защиты Украины.

    Ранее Зеленский заявлял, что подготовил «план победы» Украины в конфликте с Россией, он отмечал, что покажет его Байдену.

    Коментарии (2)
    9 сентября 2024, 22:32 • Новости дня
    Байден пригрозил наложить вето на снижающий оборонные расходы закон республиканцев
    Байден пригрозил наложить вето на снижающий оборонные расходы закон республиканцев
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден намерен наложить вето на проект республиканцев в Палате представителей Конгресса по временному финансированию правительства США, заявили в Административно-бюджетном управлении (АБУ) Белого дома.

    Отмечается, что федеральное правительство прекратит работу, если полноценный бюджет или временное финансирование не будет принято до конца сентября. Финансовый год начинается в США с 1 октября. В документе АБУ содержится призыв к республиканцам в Конгрессе принять участие в двухпартийном процессе, чтобы «сохранить правительство в рабочем состоянии», передает ТАСС.

    В Белом доме считают, что проект республиканцев «безответственен в вопросах национальной безопасности» и может подорвать военное преимущество США перед Китаем, снизит боеготовность американской армии. Кроме того, проект предусматривает правительству «неоправданно низкий уровень финансирования как на оборонные, так и на необоронные» нужды на полгода.

    Также в Белом доме считают, что законопроект включает в себя циничные законоположения, которые не обеспечивают безопасность выборов в США, затрудняют регистрацию граждан США, которые имеют право голоса.

    Контролирующие Палату представителей республиканцы намерены провести голосование по проекту 11 сентября.

    Напомним, бюджет правительства на 2025 финансовый год вызывает острые споры между администрацией президента-демократа и Палатой представителей, которую контролируют республиканцы.

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    10 сентября 2024, 16:02 • Новости дня
    Путин: США наращивают военное присутствие у границ России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США желают нанести России стратегическое поражение, для чего наращивают военное присутствие у ее границ, заявил президент Владимир Путин, принимая по видеосвязи участие в начале активной фазы учений «Океан-2024».

    «Мы видим, что Соединенные Штаты Америки пытаются любой ценой сохранять свое глобальное военно-политическое доминирование. С этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране. Под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китайской Народной Республики США и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее во вторник Путин в формате видеосвязи принял участие в командно-штабных учениях «Океан-2024».

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    10 сентября 2024, 02:45 • Новости дня
    Кеннеди-младший обвинил США в попытках втянуть Россию и Китай в войну

    Tекст: Вера Басилая

    США делают все для вовлечения России и Китая в вооруженный конфликт, в горячую войну, заявил бывший участник предвыборной гонки в США Роберт Кеннеди-младший в интервью подкасту Full Send.

    Кеннеди усомнился в том, что Россия и Китай хотят вступить в войну, но США делают все для того, чтобы втянуть Москву и Пекин в конфликт, передает ТАСС.

    Ранее Роберт Кеннеди-младший обвинил Байдена в срыве переговоров между Россией и Украиной.

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    10 сентября 2024, 15:35 • Новости дня
    США анонсировали новые санкции против Ирана из-за сотрудничества с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон ужесточит санкции в отношении Ирана в связи с «развитием военно-технического сотрудничества с Россией», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По словам Блинкена, США вместе с союзниками работали над тем, чтобы обеспечить Тегерану «значительные экономические последствия из-за его действий», передает ТАСС.

    «Сегодня позднее Соединенные Штаты объявят о новых санкциях против Ирана, включая дополнительные меры в отношении [иранской авиакомпании] Iran Air», – сказал он на пресс-конференции с британским министром иностранных дел Дэвидом Лэмми в Лондоне.

    Ранее Госдеп пригрозил Ирану из-за якобы передачи России баллистических ракет.

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    10 сентября 2024, 14:32 • Новости дня
    США и Китай впервые договорились о совместных военных учениях

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы США и Народно-освободительная армия Китая (НОАК) впервые вместе участвуют в международных военных учениях, сообщает газета South China Morning Post.

    Учения «Формоза» проходят в Бразилии с 1988 года, и на этот раз в них задействованы 3 тыс. военнослужащих из нескольких стран, передает ТАСС.

    Они продлятся до 17 сентября. В прошлом году американские военные участвовали в «Формозе», а представители НОАК были наблюдателями.

    По информации газеты Jornal de Noticias, помимо военных из США и КНР в учениях задействованы силы Мексики, Аргентины, Италии, Франции, Нигерии, Пакистана, Республики Конго и ЮАР.

    Ранее сообщалось, что на Западе обеспокоились развитием Шанхайской организации сотрудничества.

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    10 сентября 2024, 12:41 • Новости дня
    Шойгу: Срыв контракта на вертолетоносцы «Мистраль» вызван шантажом США

    Tекст: Александра Юдина

    США шантажировали Францию проблемами с одним из ее банков, из-за чего был сорван контракт на поставку России вертолетоносцев «Мистраль», сообщил секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

    «Вертолетоносцы «Мистраль»… все было готово на 90% – экипажи уже там во Франции, идет обкатка оборудования», – передает ТАСС его слова.

    Шойгу отметил, что в США дали отмашку приостановить процесс.

    Тем временем стало известно, что первый универсальный десантный корабль-вертолетоносец (УДК) проекта 23900 «Иван Рогов», строящийся на керченском судостроительном заводе «Залив» для Тихоокеанского флота, будет готов к заводским и ходовым испытаниям в море до конца 2027 года.

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    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Русской тоске пришел конец

      У российской оппозиции была мантра про то, что в конце концов в России «холодильник победит телевизор». Самое забавное, что они оказались правы: реальность действительно победила пропаганду. Вот только пропаганду не кремлевскую, а их собственную – русофобскую.

      3 комментария
    • Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов
      Америка повторяет путь Карфагена

      Основатели американского государства сделали многое, чтобы их страну считали новым Римом: отсюда вся символика в оформлении Вашингтона, Капитолийский холм, здание Конгресса с римскими колоннами, должности консулов и сенаторов. Америка пытается «вести за собой мир», как недавно заявил Байден. Но аналогия с Римом здесь вообще неуместна.

      15 комментариев
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