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Умерла старейшая актриса Театра на Таганке Полицеймако
Заслуженная артистка России и старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако скончалась ночью во вторник, сообщили в театре.
Актрисе было 86 лет, причины смерти не сообщаются, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение театра.
Полицеймако начала играть в театре на Таганке в 1965 году, после окончания Театрального училища им. Щукина.
Артистка сыграла десятки ролей в спектаклях постановщика Юрия Любимова, в том числе в постановках «А зори здесь тихие», «Дом на набережной», «Горе от ума – Горе уму», «Живой», «Жизнь Галилея», «Под кожей статуи свободы».