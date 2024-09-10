Умерла старейшая актриса Театра на Таганке Полицеймако

Tекст: Алексей Дегтярев

Актрисе было 86 лет, причины смерти не сообщаются, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение театра.

Полицеймако начала играть в театре на Таганке в 1965 году, после окончания Театрального училища им. Щукина.

Артистка сыграла десятки ролей в спектаклях постановщика Юрия Любимова, в том числе в постановках «А зори здесь тихие», «Дом на набережной», «Горе от ума – Горе уму», «Живой», «Жизнь Галилея», «Под кожей статуи свободы».