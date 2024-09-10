Перечень параллельного импорта расширили автокомпонентами Hyundai и Kia

Tекст: Дмитрий Зубарев

Соответствующий приказ министерства опубликован на официальном портале правовой информации.

Как пояснили в пресс-службе Минпромторга, перечень дополнили брендами Hyundai и Kia, что обусловлено большим количеством автомобилей указанных марок, используемых россиянами, передает ТАСС.

Там добавили, что это позволит обеспечить внутренний рынок необходимыми запчастями.

В то же время из перечня был изъят целый ряд брендов продукции легкой промышленности. По информации Минпромторга, объем отгруженных товаров отечественного производства указанной категории в 2023 году составил 1,35 трлн рублей, что на 20% больше, чем в 2022-м.

«Важно, что для новых изменений предусмотрен переходный период в шесть месяцев, когда бизнес сможет реализовать имеющиеся партии товаров и исполнить обязательства по уже заключенным контрактам», – добавили в министерстве.

Ранее в параллельный импорт добавили фотокамеры Canon и очки Calvin Klein.