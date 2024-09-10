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Перечень параллельного импорта расширили автокомпонентами Hyundai и Kia
Минпромторг дополнил перечень товаров для параллельного импорта автокомпонентами для автомобилей южнокорейских брендов Kia и Hyundai.
Соответствующий приказ министерства опубликован на официальном портале правовой информации.
Как пояснили в пресс-службе Минпромторга, перечень дополнили брендами Hyundai и Kia, что обусловлено большим количеством автомобилей указанных марок, используемых россиянами, передает ТАСС.
Там добавили, что это позволит обеспечить внутренний рынок необходимыми запчастями.
В то же время из перечня был изъят целый ряд брендов продукции легкой промышленности. По информации Минпромторга, объем отгруженных товаров отечественного производства указанной категории в 2023 году составил 1,35 трлн рублей, что на 20% больше, чем в 2022-м.
«Важно, что для новых изменений предусмотрен переходный период в шесть месяцев, когда бизнес сможет реализовать имеющиеся партии товаров и исполнить обязательства по уже заключенным контрактам», – добавили в министерстве.
Ранее в параллельный импорт добавили фотокамеры Canon и очки Calvin Klein.