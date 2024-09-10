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Дрон ВСУ стал причиной гибели двух групп украинских солдат в Курской области
Украинский дрон послужил причиной гибели двух групп солдат ВСУ, принимавших участие в пленении и избиении российских военных и мирного населения в Суджанском районе Курской области. Бойцы спецназа «Ахмат» координировали удары артиллерии при помощи украинского радиоэфира, рассказал один из двоих выживших военнослужащих, разведчик 61-й механизированной бригады ВСУ Виталий Панченко.
«Мы связывались по рации. Наш дрон над нами летал, и ребята с «Ахмата» нашу рацию забрали. Они слышали, как мы связываемся. Наш дрон нас же и «спалил»: дронщик сказал, что висит над нами. Нас было две группы по шесть, получается – 12 человек. Мы двое выжили, ранены, но остальные погибли», – передает ТАСС слова Панченко.
Ранее «Ахмат» ликвидировал захвативших пленных в Курской области две группы ВСУ.