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«Ахмат» ликвидировал захвативших пленных в Курской области две группы ВСУ
Спецназ «Ахмат» ликвидировал захвативших пленных в Курской области две группы ВСУ
Бойцы спецназа «Ахмат» успешно провели спецоперацию в Суджанском районе Курской области, уничтожив группу украинских военнослужащих, причастных к захвату российских военных и мирных жителей, сообщил один из пленных украинских разведчиков Виталий Панченко.
Известно, что группа пленного и еще одна разведгруппа получили задание захватить ферму в Суджанском районе. Однако, как только украинские военные проникли на территорию фермы, они попали в засаду, организованную российским спецназом, передает ТАСС.
«Из двенадцати человек нашей группы в живых остались только мы вдвоем», – сообщил Панченко.
По его словам, украинские военные планировали взять в плен российских военнослужащих и мирных жителей, о чем свидетельствуют видеозаписи, сделанные одним из пленных. На этих видеозаписях зафиксированы кадры, как украинские военные грузят российских военнопленных в грузовики и применяют к ним насилие.
Ранее взятый в плен украинский десантник, участвовавший в атаке ВСУ на Курскую область, признался, что участвовал в расстреле троих российских военнопленных.