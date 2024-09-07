Спецназ «Ахмат» ликвидировал захвативших пленных в Курской области две группы ВСУ

Tекст: Александра Юдина

Известно, что группа пленного и еще одна разведгруппа получили задание захватить ферму в Суджанском районе. Однако, как только украинские военные проникли на территорию фермы, они попали в засаду, организованную российским спецназом, передает ТАСС.

«Из двенадцати человек нашей группы в живых остались только мы вдвоем», – сообщил Панченко.

По его словам, украинские военные планировали взять в плен российских военнослужащих и мирных жителей, о чем свидетельствуют видеозаписи, сделанные одним из пленных. На этих видеозаписях зафиксированы кадры, как украинские военные грузят российских военнопленных в грузовики и применяют к ним насилие.

Ранее взятый в плен украинский десантник, участвовавший в атаке ВСУ на Курскую область, признался, что участвовал в расстреле троих российских военнопленных.