Конгресс США поддержал санкции за строительство Крымского моста

Tекст: Вера Басилая

Инициатором законопроекта стал член Палаты представителей Грегори Микс. Согласно документу, под санкции подпадут как иностранные граждане, так и компании, которые умышленно участвовали в строительстве, обслуживании или ремонте моста или параллельного ему туннеля, передает ТАСС.

Одобренный законопроект теперь будет направлен на рассмотрение в Сенат Конгресса США. В случае его принятия Сенатом и подписания президентом США, санкции вступят в силу.

Ранее Швейцария вслед за Евросоюзом и Великобританией ввела санкции в отношении лиц и предприятий, принимавших участие в строительстве Крымского моста.

