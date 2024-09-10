Поворот России на Восток стал реальностью благодаря сочетанию наших усилий и благоприятных внешних обстоятельств. Новые виражи в отношениях России и Запада не приведут к затуханию восточного вектора, а вместе с ним и развития Дальнего Востока.0 комментариев
Конгресс США поддержал санкции за строительство Крымского моста
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий введение санкций против физических и юридических лиц, участвовавших в строительстве и обслуживании Крымского моста или параллельного ему туннеля, следует из документа.
Инициатором законопроекта стал член Палаты представителей Грегори Микс. Согласно документу, под санкции подпадут как иностранные граждане, так и компании, которые умышленно участвовали в строительстве, обслуживании или ремонте моста или параллельного ему туннеля, передает ТАСС.
Одобренный законопроект теперь будет направлен на рассмотрение в Сенат Конгресса США. В случае его принятия Сенатом и подписания президентом США, санкции вступят в силу.
Ранее Швейцария вслед за Евросоюзом и Великобританией ввела санкции в отношении лиц и предприятий, принимавших участие в строительстве Крымского моста.