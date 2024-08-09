«Грузинская мечта» опровергла информацию о приобретении Иванишвили собственности в России

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«После 1998 года Бидзина Иванишвили не приобретал в России никакую собственность», – заявили в партии.

О якобы заключенных Иванишвили сделках в России сообщили со ссылкой на расследование «Проекта против организованного криминала и коррупции», финансируемого западными донорами.

По утверждению «Грузинской мечты», ни Бидзина Иванишвили, ни члены его семьи с 1998 года вообще не посещали Россию, а приводимые «факты» – это ложь.

В партии отмечают, что на момент заполнения декларации в 2013 году тогда занимавший пост премьер-министра Иванишвили указывал, что его супруга имеет в России жилой дом и три земельных участка.

В заявлении высказывается «особое сожаление» тем, что авторов публикации финансируют западные доноры, такие как фонд «Открытое общество», Национальный фонд демократии Америки, Агентство международного развития США, Международное агентство сотрудничества Швеции и так далее.

В преддверии выборов в парламент 26 октября радикальная оппозиция Грузии и поддерживающие ее западные организации начали кампанию против Иванишвили и руководства Грузии. Власти объясняют это отказом открыть «второй фронт» против России.