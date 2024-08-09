Эксперт: Всепропальщики, ультраохранота и хайпожоры мешают в информвойне с противником

Tекст: Валерия Городецкая

По его определению, «всепропальщики-зрадники – истерички, которые любую плохую весть раздувают стократно с посылом «мы все умрем». В «ультраохраноту» писатель определил тех, кто пытается любую ошибку российской стороны «превратить в победу, лишь бы выслужиться перед начальством».

В «хайпожоры» Антоновский зачислил тех, кто распространяет непроверенную информацию и фейки ради просмотров. Этими мыслями писатель поделился в своем Telegram-канале «Сыны Монархии».

Он напомнил о правилах информационной гигиены: публиковать только проверенную информацию из достоверных источников, в ходе критики предлагать свои решения проблем, не бояться критиковать отдельных чиновников и генералов.

«Но и не надо вести антигосударственную пропаганду в воюющей стране. Нам необходимо сделать наше государство сильнее и эффективнее, а не разрушать его. Ибо это самоубийство», – подчеркнул писатель.

Кроме того, по его словам, нельзя публиковать сведения, которые могли бы помочь украинской стороне. «Съемки военных колонн в Курской области рядом федеральных каналов – просто подарок корректировщикам ВСУ и идиотизм на грани слабоумия», – отметил Антоновский.

Также он отметил, что «уныние – это грех». «Критикуйте конструктивно, и давайте своим подписчикам Веру в нашу неотвратимую Победу», – заявил писатель.

Ранее ФСБ задержала жителя Курской области за передачу видео атаки ВСУ на Украину.