ФСБ задержала жителя Курской области за передачу видео атаки ВСУ на Украину

Mash: ФСБ задержала в Курской области передававшего на Украину видео атаки ВСУ местного жителя

Tекст: Алексей Дегтярев

В Сети опубликовали один из роликов за авторством этого мужчины, его оперативно вычислили и задержали, пишет Mash.

Им оказался 48-летний житель поселка Октябрьское в Курской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Шпионаж», по ней мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного срока заключения.

В ходе допроса подозреваемый заявил, что действовал по заданию, ему обещали деньги и гражданство одной из стран НАТО.

Между тем военкор Борис Рожин в своем Telegram-канале отметил, что подозреваемый снимал поражение колонны ВС России в районе Рыльска.

«Погибших парней это конечно же не вернет, но, думаю, данный персонаж получит по полной программе. Операм ФСБ спасибо за оперативность», – подчеркнул он.

Рожин отметил, что в годы Великой Отечественной мужчину могли расстрелять за пособничество врагу в условиях войны.