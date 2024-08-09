С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.0 комментариев
ФСБ задержала жителя Курской области за передачу видео атаки ВСУ на Украину
Mash: ФСБ задержала в Курской области передававшего на Украину видео атаки ВСУ местного жителя
В курском поселке сотрудники ФСБ задержали местного жителя, его подозревают в съемке последствий атаки украинских военных и передаче видео представителю украинского Telegram-канала, утверждает Mash.
В Сети опубликовали один из роликов за авторством этого мужчины, его оперативно вычислили и задержали, пишет Mash.
Им оказался 48-летний житель поселка Октябрьское в Курской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Шпионаж», по ней мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного срока заключения.
В ходе допроса подозреваемый заявил, что действовал по заданию, ему обещали деньги и гражданство одной из стран НАТО.
Между тем военкор Борис Рожин в своем Telegram-канале отметил, что подозреваемый снимал поражение колонны ВС России в районе Рыльска.
«Погибших парней это конечно же не вернет, но, думаю, данный персонаж получит по полной программе. Операм ФСБ спасибо за оперативность», – подчеркнул он.
Рожин отметил, что в годы Великой Отечественной мужчину могли расстрелять за пособничество врагу в условиях войны.