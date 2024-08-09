С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.4 комментария
Британия ввела санкции против белорусской промышленности
Британия ввела новые санкции против Белоруссии, расширив список лиц и организаций, подпадающих под ограничения, сообщили в МИД Соединенного Королевства.
Как указало ведомство, под новые санкции попали несколько ключевых предприятий белорусского оборонно-промышленного комплекса. В частности, в список включены Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин, занимающийся разработкой военной электроники, а также машиностроительные предприятия «СтанкоГомель» и «Рухсервомотор», продукция которых может использоваться в военных целях, передает ТАСС.
Кроме того, Великобритания ввела персональные санкции против ряда высокопоставленных белорусских чиновников. В черный список попали начальники исправительных колоний Денис Толстенков, Андрей Пальчик, Филипп Штурчанка и Алексей Лазаренко.
Ранее сообщалось, что в обновленный список санкций Великобритании против России вошли 11 компаний из Израиля, Киргизии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Сингапура и Турции.