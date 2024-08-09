Эксперт: США могут тайно разрешить ВСУ бить ракетами ATACMS по Курской области

Военный эксперт Козюлин: США могут одобрить запрос Украины на применение ATACMS в Курской области

Tекст: Евгений Поздняков

«Вашингтон вполне может одобрить применение ATACMS для ударов по Курской области. Мы уже видели, как Белый дом разрешил ВСУ применять американские ракеты при обстреле Белгорода. Однако в публичном поле США пытаются занимать нейтральную позицию в этом вопросе», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

«Конечно, подобное решение Вашингтон сможет принять только после длительного обдумывания возможных последствий. Тем не менее, Штаты могут дать добро на удары по Курской области завуалированно, подчеркнув, что Украина вольна сама принимать решения», – отмечает он.

«Напомню, что в отношении серьезных видов вооружения, каковым является и ATACMS, США четко ограничивают пределы их использования. Более того, можно предположить, что Вашингтон все-таки одобрил действия ВСУ в приграничье. Если это так, то линия на поддержку операции украинской армии продолжится», – подчеркивает собеседник.

«Одобрение на применение данного боеприпаса, с точки зрения Штатов, может быть дано как в случае успехов Украины, так и при провале их планов. Сейчас ВСУ покинули зону действия их ПВО. Соответственно, значительные потери с их стороны неизбежны. Можно ожидать, что Вашингтон попытается оказать поддержку в столь сложной для них ситуации», – указывает эксперт.

«В большей степени согласование со стороны США по вопросу применения ВСУ ATACMS будет зависеть от политической решимости Белого дома. Мы видим, что администрация Байдена придерживается активной поддержки офиса Зеленского. Поэтому одобрения на использование американских ракет все же стоит ожидать», – заключил Козюлин.

Ранее Украина попросила Пентагон разрешить применение ATACMS для атак по Курской области. Об этом сообщает издание The Washington Post. По данным газеты, ВСУ планируют использовать боеприпасы для ударов по военным аэродромам, которые используются Россией при отражении атак в приграничье.

По словам советника Зеленского, пожелавшего остаться анонимным, ATACMS якобы позволят удержать часть территории Курской области. Кроме того, он отметил, что это решение даст Украине «необходимые рычаги воздействия для переговоров» с Москвой. Ранее газета сообщала, что целью ВСУ в приграничье может быть прекращение поставок российского газа в Европу.

Напомним, боевые действия на Курском направлении начались во вторник. По данным Министерства обороны за этот период противник потерял до 945 солдат и 102 единицы бронетехники. Среди них 12 танков, 17 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 67 ББМ, а также 12 автомобилей.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какие цели преследует операция ВСУ в российском приграничье.