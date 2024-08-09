  • Новость часаЧисло пострадавших при атаке БПЛА на Липецкую область выросло до девяти человек
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    Обвала рубля до 100 за доллар эксперты не ждут
    Летчик Су-25 рассказал о больших потерях ВСУ в Курской области
    Раненого Поддубного нашел на дороге местный житель
    Российские военные отбили у ВСУ захваченных в плен под Суджей отца и сына
    CNN: В команде главкома ВСУ Сырского случился раскол из-за потерь
    Названы имена ликвидированных в Харьковской области генералов ВСУ
    В Пентагоне подтвердили поддержку ВСУ разведданными
    МЧС: На военном аэродроме в Липецкой области произошло возгорание
    Жители Одессы попросили Россию освободить город от киевского режима
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какое дело нам до Бангладеш

    Это наши евразийские товарищи, с которыми нам предстоит строить многополярный мир. Пора присмотреться к ним повнимательнее. Подумать, что мы можем дать этой маленькой и огромной стране, помимо АЭС, которую строят российские специалисты. Подумать, чем она может быть полезна нам.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Атака ВСУ в Курской области уменьшит Украину

    Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.

    28 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев От нацбилдинга лучше держаться подальше

    Национальное строительство, формирование нации и т. д., и т. п. Звучит вроде бы вполне привлекательно. По факту же эти заманчивые на первый взгляд социальные процессы являются ложными целями.

    20 комментариев
    9 августа 2024, 09:34 • Новости дня

    В Калуше на западе Украины начали демонтаж мемориала «Холм Славы»

    Азаров: В Калуше на западе Украины начали демонтаж мемориала «Холм Славы»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Ивано-Франковской области на западе Украины в рамках «декоммунизации» начали работы по сносу мемориально-скульптурного комплекса «Холм Славы» в городе Калуш, сообщил бывший премьер страны Николай Азаров.

    По его словам, не сколотивший в своей жизни и собачьей будки киевский режим продолжает разрушать памятники на Украине, пытаясь заставить украинцев забыть свою историю, передает РИА «Новости».

    Азаров рассказал, что в Калуше Ивано-Франковской области начали демонтировать мемориально-скульптурный комплекс «Холм Славы», поспешив в первую очередь убрать надпись «1941-1945» на гранитной стеле и большое каменное панно с барельефами лиц, после чего собираются снести титановый обелиск.

    Ранее Львовская область первой на Украине отчиталась о сносе всех советских памятников.

    8 августа 2024, 13:25 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ в Курской, Сумской и Харьковской областях
    Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ в Курской, Сумской и Харьковской областях
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 25-й механизированных бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 88-й, 103-й, 123-й бригад теробороны около Журавки, Беловод, Юнаковки Сумской области, Волчанска Харьковской области и Дарьино Курской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери ВСУ составили до 415 человек, четыре танка, две машины пехоты, 12 пикапов, 14 бронетранспортеров, три 152-мм гаубицы Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, две станции РЭБ «Буковель-AD», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ранее Минобороны сообщало, что ударами ФАБ-500 была уничтожена бронетехника ВСУ в Курской области.

    Коментарии (11)
    8 августа 2024, 15:21 • Новости дня
    Зеленский отчитался перед конгрессменами США после вылазки ВСУ в Курской области
    Зеленский отчитался перед конгрессменами США после вылазки ВСУ в Курской области
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский после нападения ВСУ на Курскую область встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США.

    В делегацию конгрессменов вошли Дональд Норкросс, Селеста Малой и Джеймс Панетти, уточнили в офисе Зеленского, передает РИА «Новости».

    «Говорили о защите нашего государства и других ценностей... Ключевые акценты – это ПВО, спасение жизней украинцев и остановка любых попыток России продлить эту войну», – написал глава киевского режима в Telegram-канале.

    Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук на встрече отметил важность снятия всех ограничений на использование оружия, предоставленного союзниками, для нанесения ударов по российским военным объектам, а также на необходимость усиления ПВО Украины.

    Ранее военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил цели операции ВСУ в Курской области.

    Коментарии (20)
    8 августа 2024, 17:00 • Видео
    Как ополовинили арсенал для Украины

    Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

    Коментарии (0)
    8 августа 2024, 19:37 • Новости дня
    В США назвали возможную цель нападения ВСУ на Курскую область

    WP: Киев мог организовать операцию в Курской области, чтобы сорвать поставки газа в Европу

    В США назвали возможную цель нападения ВСУ на Курскую область
    @ Татьяна Симоненкова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Целью операции украинской армии в Курской области мог быть срыв всех поставок газа в европейские страны, пишет The Washington Post (WP).

    «Некоторые аналитики предположили, что целью Киева может быть прекращение всех поставок российского газа в Европу в качестве рычага давления», – пишет WP, передает Lenta.Ru.

    В публикации отмечается, что в четверг поставки газа в Европу все еще осуществлялись через Суджу – последнюю действующую измерительную станцию перед границей с Украиной.

    В статье со ссылкой на неназванного советника Офиса президента Украины также сообщается, что Вашингтон не стал критиковать решение Киева об атаке на Курскую область.

    Ранее цены на газ в Европе подскочили из-за пограничного инцидента в Курской области.

    Коментарии (6)
    9 августа 2024, 08:15 • Новости дня
    Названы имена ликвидированных в Харьковской области генералов ВСУ

    Mash: Ударом «Искандера» уничтожен командующий группировкой войск «Харьков» ВСУ Драпатый

    Названы имена ликвидированных в Харьковской области генералов ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ударов «Искандером» по командному пункту ВСУ в Харьковской области, возможно, были ликвидированы три замначальника генштаба ВСУ, среди которых – командующий группировкой войск «Харьков» Михаил Драпатый, сообщают СМИ.

    Предположительно, после удара «Искандером» погибли сразу три замначальника генштаба ВСУ, среди которых генерал Владимир Горбатюк, командующий группировкой войск «Харьков» Михаил Драпатый, командующий объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов, а также командующий нацгвардией Александр Пивненко, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по командному пункту ВСУ в Малиновке Харьковской области, а находившиеся там генералы ВСУ командовали атакой на Курскую область.

    CNN сообщила, что в команде главкома ВСУ Александра Сырского случился раскол из-за потерь украинских войск в ходе атаки на Курскую область.

    Коментарии (5)
    8 августа 2024, 18:29 • Новости дня
    Эксперт объяснила молчание на Украине об атаке на границу Курской области

    Эксперт Шеслер: В Киеве не знают, чем закончится провокация ВСУ в Курской области, поэтому молчат

    Эксперт объяснила молчание на Украине об атаке на границу Курской области
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Украинские власти ждут, чем закончится атака ВСУ на Курскую область. Только после этого Киев попытается обернуть любой результат, в том числе разгром группировки, в свою пользу, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Напомним, власти Украины воздерживаются от комментариев по ситуации в Курской области, а советники офиса Зеленского называют происходящее попыткой улучшить переговорные позиции Киева.

    «Украинские власти ждут результата происходящего в Курской области. Если бригады ВСУ, которые зашли в регион, будут разгромлены, то украинское руководство скажет, что это делалось с целью отвлечь силы Российской армии из Донбасса», – считает Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    «Если же ВСУ удастся каким-то образом закрепиться, то в Киеве признают занятие российской территории. Именно поэтому сейчас не озвучиваются реальные результаты, – продолжила Шеслер. – Ключевые украинские блогеры тоже молчат. А мониторинговые милитари-паблики пишут, что не намерены раскрывать планы ВСУ. То есть своей целью они хотят представить то, что получится в результате».

    Собеседник также отметила, что в ходе атаки на Курскую область не были задействован легион «Свобода России» (ЛСР, запрещенная в России террористическая организация) и «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещенная в России террористическая организация), которые ранее совершали рейды на российскую территорию.

    «Операция в Курской области и рейды в Белгородскую область преследуют совершенно разные цели. Тогда была исключительно пиар-акция, чтобы зафиксировать участие так называемых российских оппозиционеров в борьбе Украины против России. Те акции были направлены на российское общество и на международный уровень. А сейчас ставятся совершенно другие задачи. Невозможно представить, чтобы боевикам РДК или ЛСР выдали танки, авиацию, РСЗО, тяжелые вооружения и все то, чем сейчас ВСУ штурмуют Курскую область», – считает собеседница.

    Напомним, в начале недели украинские подразделения численностью около тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Бои продолжаются третий день.

    По данным Минобороны России, в четверг подразделения группировки «Север» совместно с органами ФСБ продолжают уничтожать живую силу ВСУ в Судженском и Кореневском районах на границе с Украиной. С начала боевых действий на Курском направлении противник потерял 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерную машину разграждения.

    Украинские власти пока никак не комментировали происходящее. В четверг советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк дал понять, что провокация ВСУ в Курской области может улучшить позиции Киева на возможных переговорах с Москвой. Сам Зеленский вне контекста отметил, что украинская армия «умеет удивлять» и «добиваться результатов». 

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    8 августа 2024, 14:38 • Новости дня
    Истребители F-16 впервые заметили над Херсонской областью
    Истребители F-16 впервые заметили над Херсонской областью
    @ Office of the President of Ukraine/Air Force of Ukraine/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Над территорией Каховского округа Херсонской области замечены истребители F-16, сообщил глава округа Павел Филипчук.

    По словам Филипчука, появление истребителей F-16 над Каховским округом является провокацией, направленной на то, чтобы посеять панику среди мирного населения, передает ТАСС.

    «Важно не поддаваться этим настроениям, сохранять стойкость духа. Срок службы у этих летунов комариный. Все их собьют и уничтожат», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее подполье сообщило о нанесении удара по аэродрому для F-16 в Николаевской области.

    Коментарии (14)
    8 августа 2024, 20:36 • Новости дня
    Военкор Коц рассказал о FPV-дронах на дороге в Суджу Курской области
    Военкор Коц рассказал о FPV-дронах на дороге в Суджу Курской области
    @ t.me/sashakots

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный корреспондент Александр Коц попытался проехать в четверг на автомобиле из Суджи в село Большое Солдатское в Курской области, но прервал поездку из-за обнаруженного в небе FPV-дрона.

    «Город наш, за Суджу противник пока не прошел. Ходили слухи, что его бронегруппы уже под Большим Солдатским, но это не так, я там сегодня четыре раза проехал. Это пока беспокойный, но тыл», – написал он в своем Telegram-канале.

    Во время поездки Коца поразило поведение местных жителей: «Некоторые выезжают из Суджи в Солдатское в магазин и возвращаются в город. Мимо сожженных по обочинам машин».

    «Мы попытались проехать, но нарвались на FPV-дрон. Ушли. Так себе лотерея», – рассказал военкор.

    Ранее сын протоиерея Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов рассказал, что ВСУ охотятся на жителей Суджи с помощью дронов.

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    8 августа 2024, 12:52 • Новости дня
    Ганчев назвал цель атаки ВСУ в Курской области

    Ганчев: ВСУ атакой на Курскую область пытаются вытянуть российские войска из Харьковской области

    Ганчев назвал цель атаки ВСУ в Курской области
    @ Пресс-служба врио губернатора Курской области/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины атакой на Курскую область, предположительно, пытаются вытянуть российские силы из Харьковской области, чтобы вернуть там утраченные позиции, сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    По его словам, вылазка ВСУ в Курскую область является отвлекающим маневром, потому что в Волчанске, под Липцами, на всей территории севера Харьковской области, да в том числе и на Купянском направлении, украинские войска не имеют никаких тактических успехов, несут большие потери и откатываются, передает ТАСС.

    Ганчев считает, что ВСУ нужно оттянуть российские резервы из Харьковской области, но такой необходимости для ВС России нет.

    Он отметил, что у ВСУ нет сил и возможности, чтобы отбить занятые российскими войсками поселки в Харьковской области, кроме того, часть дороги Купянск – Сватово контролируется ВС России.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ с начала боевых действий в Курской области потеряли 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие цели преследует украинская армия и повлияет ли атака на Курскую область на ход боевых действий.

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    9 августа 2024, 07:32 • Новости дня
    МЧС: На военном аэродроме в Липецкой области произошло возгорание
    МЧС: На военном аэродроме в Липецкой области произошло возгорание
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Возгорание произошло на военном аэродроме в Липецкой области, сообщили в ГУМЧС по региону.

    В МЧС сообщили, что возгорание произошло по третьему номеру, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА в Липецкой области пострадали шесть человек.

    Напомним, в ночь на пятницу в Липецкой области был поврежден объект энергетической инфраструктуры, регион был атакован дронами. В области объявлена эвакуация нескольких населенных пунктов, введен режим ЧС.

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    8 августа 2024, 12:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил охоту ВСУ на российских военкоров

    Политолог Асафов: Покушение на Поддубного подчеркивает террористический характер ВСУ

    Эксперт объяснил охоту ВСУ на российских военкоров
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Для ВСУ закон не писан: есть сотни международных документов, которые защищают жизнь и работу военных журналистов, но противник продолжает намеренные атаки. Поэтому данную угрозу необходимо ликвидировать, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный получил ранение в результате атаки дрона ВСУ в Курской области.

    «Целенаправленные действия против мирных жителей и представителей СМИ подчеркивают истинный террористический характер украинской власти. Приняты сотни международных документов, в которых подчеркивается важность труда журналистов в период вооруженных конфликтов. Общепризнано, что эти люди не должны подвергаться прицельному огню», – сказал политолог Александр Асафов.

    «Однако для ВСУ закон не писан. Они устроили настоящую охоту на наших военкоров. По их мнению, убийство сотрудников изданий и телеканалов позволяет достичь масштабного эффекта устрашения. Важно понимать, что речь идет именно о намеренных атаках, совершаемых с особой жестокостью», – подчеркивает собеседник.

    «Для них убийство корреспондента не является преступлением. Они воспринимают это как большую удачу. Угрозу для наших граждан со стороны украинской армии необходимо ликвидировать. Наши военные прямо сейчас этим занимаются. Также хочу выразить поддержку Евгению Поддубному. Надеюсь, с ним все будет в порядке», – заключил Асафов.

    Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный получил ранение в результате атаки дрона ВСУ в Курской области. Сперва некоторые медиа заявляли о его гибели, однако эта информация, к счастью, не подтвердилась. Зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин позже сообщил: «Женя жив, и дай Бог ему долгой жизни назло врагам!»

    Ближе к полуночи военкор пришел в сознание, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. «Только что вышел от Евгенича. Живой, шутит и беспокоится о своей группе. Поддубного так просто не возьмешь!» – добавил военкор «Комсомолки» и член СПЧ Александр Коц.

    К утру четверга врачи прояснили самочувствие Поддубного: «Тяжелое состояние. Там тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета». При этом военкор остается в сознании, «он разговаривает». В свою очередь СК России пообещал установить всех лиц, причастных к покушению на военкора, и возбудил уголовное дело.

    «Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Все хорошо», – сообщил сам Поддубный, заявление которого опубликовал Алексей Смирнов.

    Постпредство России при ООН потребовало от организации решительного осуждения атаки на военкора. Также Москва призывает ООН принять меры недопущения «новых возможных зверств киевского режима в отношении представителей прессы»: «Сколько еще журналистов должно стать жертвами преступлений клики Зеленского, чтобы наши западные коллеги отреагировали?»

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему произошедшее требует жесткой реакции международной организации.

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    9 августа 2024, 06:34 • Новости дня
    ВСУ попросили Пентагон разрешить атаковать Курскую область ракетами ATACMS

    The Washington Post: ВСУ попросили Пентагон разрешить атаковать Курскую область ракетами ATACMS

    ВСУ попросили Пентагон разрешить атаковать Курскую область ракетами ATACMS
    @ U.S. Army

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Киев попросил Пентагон разрешить Вооруженным силам Украины атаковать Курскую область ракетами ATACMS, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники в окружении украинского президента Владимира Зеленского.

    Сейчас применение ракет ATACMS по территории России запрещено, передает «Газета.ru».

    Как утверждает советник Зеленского, пожелавший остаться анонимным, удары ракетами ATACMS якобы помогут удержать часть территории Курской области. По мнению чиновника, это может дать Киеву «рычаг давления для переговоров с Россией».

    Ранее The Washington Post писала, что целью операции ВСУ в Курской области мог быть срыв всех поставок газа в Европу.

    Коментарии (6)
    8 августа 2024, 21:17 • Новости дня
    Минздрав: От атак ВСУ на Курскую область пострадали более 60 человек
    Минздрав: От атак ВСУ на Курскую область пострадали более 60 человек
    @ Татьяна Симоненкова/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    В результате обстрелов Курской области пострадали 66 человек, среди которых девять детей, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

    Со ссылкой на данные Федерального центра медицины катастроф Минздрава России Мурашко сообщил, что в период с 6 по 8 августа в результате атак вооруженных формирований Украины в Курской области пострадали 66 человек, включая девять детей, передает ТАСС.

    Он также сообщил, что 38 пострадавших, в том числе пятеро детей, были госпитализированы в медицинские учреждения региона. «Амбулаторная помощь была оказана 19 людям, среди которых два ребенка», – добавил министр.

    Ранее российские военные под Суджей спасли двух мирных жителей – отца и сына, которых ранее захватили в плен украинские диверсанты.


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    8 августа 2024, 13:35 • Новости дня
    Минобороны впервые сообщило об уничтожении британского бронетранспортера Spartan

    Минобороны впервые сообщило об уничтожении британского бронетранспортера Spartan в зоне СВО

    Минобороны впервые сообщило об уничтожении британского бронетранспортера Spartan
    @ defenceimagery.mod.uk

    Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные действия и нанесли поражение формированиям 1-й танковой, 31-й, 32-й, 117-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й и 111-й бригад теробороны около Николаевки, Тарасовки, Торецка, Гродовки и Пантелеймоновки Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Были отражены две контратаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной и 142-й пехотной бригад противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ составили до 360 военнослужащих, британский бронетранспортер Spartan, три бронемашины, американская 155-мм гаубица М777, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика».

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям 14-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й и 241-й бригад теробороны, 1-й бригады нацгвардии рядом с Синьковкой, Петропавловкой, Новоегоровкой, Табаевкой Харьковской области, Стельмаховкой Луганской народной республики (ЛНР), Новосадовым ДНР, сообщил Конашенков.

    Отражена контратака штурмовой группы 116-й механизированной бригады ВСУ.

    Противник потерял более 460 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронемашину «Казак», американскую бронемашину MaxxPro, 155-мм гаубицу М777 производства США, 122-мм самоходную артустановку «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, две чешские боевые машины РСЗО Vampire, станцию РЭБ «Буковель-AD». Уничтожены два склада боеприпасов, отчитались в Минобороны.

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    8 августа 2024, 14:52 • Новости дня
    МИД: Россия потребует реакции международных организаций на атаки на журналистов
    МИД: Россия потребует реакции международных организаций на атаки на журналистов
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва намерена добиваться реакции международных организаций на многочисленные атаки на российских журналистов, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    В эфире канала «Россия-1» Мирошник выразил недовольство бездействием международных организаций, в частности, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру, передает ТАСС.

    Он указал, что с начала года больше десяти российских репортеров пострадали в зоне боевых действий, однако «Рибейру не сказала ни слова». В качестве примера дипломат привел гибель оператора НТВ Валерия Кожина и корреспондента News.ru Никиты Цицаги.

    «Вот она оценка, вот он результат, вот действия той стороны: когда они следят, они исключительно «одноглазые», они смотрят только в одну сторону, они совершенно не видят, что происходит с этой стороны, никоим образом не собираются это оценивать», – сказал Мирошник.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему России важно добиться осуждения подобных атак со стороны ООН и как их можно предотвратить.

    Коментарии (29)
    8 августа 2024, 20:18 • Новости дня
    ООН выразила обеспокоенность ситуацией в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нападение украинских войск на Курскую область вызывает беспокойство, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

    «Развитие событий вызывает настоящую обеспокоенность», – сказал он в ходе брифинга, передает ТАСС. Хак добавил, что ООН призывает стороны «действовать ответственно» и обеспечить защиту мирного населения.

    Ранее сын протоиерея Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов рассказал, что ВСУ охотятся на жителей Суджи с помощью дронов.

    Коментарии (0)
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    Российские партии оживились в регионах

    В России начался решающий этап подготовки к Единому дню голосования. Партии выдвинули более 40 тыс. кандидатов различного уровня и определились со своими предложениями для избирателей. В чем заключаются особенности этих предложений и какой будет главная интрига ЕДГ-2024? Подробности

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    ВСУ дорого заплатят за вторжение в Курскую область

    Спустя трое суток атаки ВСУ на Курскую область можно говорить о контурах украинского плана на данном участке. В чем именно он заключался и почему итогом этой авантюры для ВСУ с высокой вероятностью окажется потеря двух ударных бригад, а может и части Сумской области Украины? Подробности

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    При «нападении России» в Прибалтике хотят укрыться за женской спиной

    Безрадостными оказались итоги недавней волны призыва в Вооруженные силы Латвии – некоторые латвийские юноши просто на него не явились. Теперь руководство латвийской армии заявляет о необходимости обязательного призыва, в том числе и для женщин. Однако результат такой реформы, скорее всего, Латвию не обрадует. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Как ополовинили арсенал для Украины

      Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

    • Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

      Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

    • Африканский позор Украины

      МИД Украины заявил, что государство не принимало участия в атаке джихадистов, в результате которой была уничтожена колонна группы «Вагнер». Ранее в Киеве заявляли иное: мол, это была наша операция. После этого заявления Мали разорвали дипотношения с Киевом, а другие африканские страны обвинили Украину в терроризме. Что случилось на самом деле?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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