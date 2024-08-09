В Калуше на западе Украины начали демонтаж мемориала «Холм Славы»

Эксперт объяснила молчание на Украине об атаке на границу Курской области

Эксперт Шеслер: В Киеве не знают, чем закончится провокация ВСУ в Курской области, поэтому молчат

Tекст: Андрей Резчиков

«Украинские власти ждут результата происходящего в Курской области. Если бригады ВСУ, которые зашли в регион, будут разгромлены, то украинское руководство скажет, что это делалось с целью отвлечь силы Российской армии из Донбасса», – считает Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

«Если же ВСУ удастся каким-то образом закрепиться, то в Киеве признают занятие российской территории. Именно поэтому сейчас не озвучиваются реальные результаты, – продолжила Шеслер. – Ключевые украинские блогеры тоже молчат. А мониторинговые милитари-паблики пишут, что не намерены раскрывать планы ВСУ. То есть своей целью они хотят представить то, что получится в результате».

Собеседник также отметила, что в ходе атаки на Курскую область не были задействован легион «Свобода России» (ЛСР, запрещенная в России террористическая организация) и «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещенная в России террористическая организация), которые ранее совершали рейды на российскую территорию.

«Операция в Курской области и рейды в Белгородскую область преследуют совершенно разные цели. Тогда была исключительно пиар-акция, чтобы зафиксировать участие так называемых российских оппозиционеров в борьбе Украины против России. Те акции были направлены на российское общество и на международный уровень. А сейчас ставятся совершенно другие задачи. Невозможно представить, чтобы боевикам РДК или ЛСР выдали танки, авиацию, РСЗО, тяжелые вооружения и все то, чем сейчас ВСУ штурмуют Курскую область», – считает собеседница.

Напомним, в начале недели украинские подразделения численностью около тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Бои продолжаются третий день.

По данным Минобороны России, в четверг подразделения группировки «Север» совместно с органами ФСБ продолжают уничтожать живую силу ВСУ в Судженском и Кореневском районах на границе с Украиной. С начала боевых действий на Курском направлении противник потерял 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерную машину разграждения.

Украинские власти пока никак не комментировали происходящее. В четверг советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк дал понять, что провокация ВСУ в Курской области может улучшить позиции Киева на возможных переговорах с Москвой. Сам Зеленский вне контекста отметил, что украинская армия «умеет удивлять» и «добиваться результатов».

