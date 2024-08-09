Эксперт объяснил, почему Япония не требует извинений от США

Эксперт: Япония не потребует извинений США, будучи под «ядерным зонтиком»

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, правительство Японии не требует извинений от Вашингтона за атомные бомбардировки, потому что, во-первых, зависит от США в сфере обеспечения ее безопасности, поскольку находятся под американским «ядерным зонтиком», передает РИА «Новости».

Камикубо пояснил: вторая причина состоит в том, что Япония со времен холодной войны «вынуждена поддерживать американский взгляд на историю, в частности, о том, что Вторая мировая война была завершена не столько вторжением советских войск на Сахалин, сколько атомными бомбардировками».

Он рассказал также, что внутри самой Японии вместо того, чтобы критиковать США за бомбардировки, верят в то, что Япония допустила ошибку, вступив в войну, в которой при атомных бомбардировках погибло большое количество людей.

Ранее на ежегодной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы высокопоставленные японские политики не стали упоминать Соединенные Штаты как страну, сбросившую атомную бомбу на город.