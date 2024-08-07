Кандидат в вице-президенты США от демократов – буквально никакой. А вернее, все время ускользающий, разный. «Ветеран войны», никогда не видевший настоящей армии. Сторонник семейных ценностей, превративший аборты в самую растущую отрасль медицинских услуг своего штата.0 комментариев
Умер актер из фильма «Тихий Дон» Крашенинников
Актер Владимир Крашенинников умер на 75-м году жизни, сообщили на официальной странице Орловского государственного театра для детей и молодежи «Свободное пространство».
«Ушел из жизни наш дорогой друг и коллега – артист Владимир Крашенинников», – говорится в сообщении в социальной сети «ВКонтакте».
Коллектив театра выразил соболезнования семье артиста. Крашенинников – выпускник Школы-студии МХАТ, актер с 1985 года работал в орловском театре, а также снялся в фильмах «Тихий Дон» и «Женитьба Белугина».