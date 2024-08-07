Российские регионы предложили помощь Курской области

Тульская область готова принять 500 жителей курского приграничья, сообщил врио главы региона Дмитрий Миляев. Он обсудил ситуацию в Курской области на заседании оперативного штаба. «При необходимости туда (в Курскую область – прим. ВЗГЛЯД) будут направлены автомобили скорой медицинской помощи и донорская кровь. Есть возможность размещения пострадавших в наших медучреждениях. Также мы готовы принять у себя порядка 500 жителей», – написал он в Telegram. Миляев добавил, что находится на связи с врио главы Курской области Алексеем Смирновым.

Смоленская область и Орловская область готовы принять детей, эвакуированных из приграничных районов. «Мы примем детей, эвакуированных из приграничных районов, создадим для них комфортные условия размещения и обеспечим всем необходимым. Опыт такой у нас есть», – сообщил в своем Telegram-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. Глава Орловской области Андрей Клычков сообщил, что ночью регион оперативно оказал помощь курянам. «В Орловской области уже размещена первая группа эвакуированных жителей приграничных районов. Мы готовы принять столько людей, сколько потребуется, окажем любую необходимую поддержку», – написал он.



Также поддержку Курской области готов оказать Ставропольский край. «Можем разместить в крае людей, которые покинули дома, помочь в восстановлении раненым. Поручил краевым Минздраву и Минсоцзащиты связаться с правительством Курской области и уточнить потребности», – заверил глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Слова поддержки курянам и помощь предлагают многие регионы страны, даже удаленные от Курской области. «Куряне, Хабаровский край далекий географически. Но мы – рядом с вами. И поможем во всем, что потребуется», – написал в Telegram врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин. Якутия также выражает поддержку и соболезнования курянам. «От имени всего многонационального народа Якутии и от себя лично выражаю глубокие соболезнования жителям Курской области», – написал глава республики Айсен Николаев.

Из Москвы и Санкт-Петербурга в Курскую область будут отправлены медики. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что столичные клиники готовы принять пострадавших из Курской области для лечения. Глава Петербурга Александр Беглов сообщил, что созвонился со Смирновым и выразил готовность принять детей из Курской области.

Гуманитарную помощь Курской области отправит также Татарстан, соответствующее распоряжение правительству дал глава республики Рустам Минниханов.

