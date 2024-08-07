Кандидат в вице-президенты США от демократов – буквально никакой. А, вернее, все время ускользающий, разный. «Ветеран войны», никогда не видевший не то, что войны, а настоящей армии. «Прогрессивный демократ», чью карьеру сделали деньги и поддержка NRA. Сторонник семейных ценностей, превративший аборты в самую растущую отрасль медицинских услуг своего штата.0 комментариев
Собянин: Москва готова принять на лечение пострадавших в Курской области
Собянин заявил о готовности Москвы принять на лечение пострадавших в Курской области
Московские клиники готовы принять пострадавших из Курской области для лечения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Также он добавил, что Московский регион отправляет в Курскую область врачей. «Мы окажем всю необходимую медицинскую помощь и готовы принимать пострадавших в Москве», – передает ТАСС его слова.
Собянин также выразил поддержку жителям Курской области, отметив, что атаки на мирных граждан абсолютно недопустимы.
Ранее власти в Курской области организовали вывоз жителей из обстреливаемых районов.