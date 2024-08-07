Кандидат в вице-президенты США от демократов – буквально никакой. А, вернее, все время ускользающий, разный. «Ветеран войны», никогда не видевший не то, что войны, а настоящей армии. «Прогрессивный демократ», чью карьеру сделали деньги и поддержка NRA. Сторонник семейных ценностей, превративший аборты в самую растущую отрасль медицинских услуг своего штата.0 комментариев
Сильный ливень с грозой обрушился на Москву
На западе Москвы менее чем за час выпало более 20% месячной нормы осадков
В западной части Москвы менее чем за час выпало более 20% месячной нормы осадков, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
«На западе столицы зафиксированы интенсивные осадки. В некоторых районах за краткое время выпало до 17 мм дождя, что составляет свыше 20% от месячной нормы. Основная часть осадков уходит в ливневую канализацию самотеком», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Также отмечается, что бригады ГУП «Мосводосток» проводят оперативные работы по открытию водоприемных решеток для свободного прохода дождевой воды. При необходимости задействуется откачивающая техника.
Жителям столицы рекомендуют сообщать о временных скоплениях воды в диспетчерские службы или через аккаунт ГУП «Мосводосток» в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее синоптики посоветовали москвичам не ждать возвращения теплого лета.