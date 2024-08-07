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    Зачем ВСУ атаковали Курскую область
    Минобороны: ФСБ и ВС не допустили продвижения ВСУ вглубь России в Курской области
    Эксперт объяснил цели операции ВСУ в Курской области
    Военкор назвал главное отличие боев в Курской области от предыдущих «рейдов» ВСУ
    Путин назвал провокацией Киева произошедшее в Курской области
    Захарова нашла объяснение атаке ВСУ на Курскую область
    Военкор Поддубный: Украинские силы насыщали курское приграничье техникой
    Полковник объяснил сложность обороны Курской области
    Аналитик назвал точку невозврата в украинском конфликте
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    Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является «святым граалем» всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Современная война изменила облик танка, но не его сущность

    «Революция дронов» серьезно сказалась на боевых действиях от Украины до Израиля. Она вновь оживила старые дискуссии о «похоронах» танка – или, по крайней мере, об утрате этим типом бронетехники былой эффективности.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленский заговорил о референдуме

    Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.

    2 комментария
    7 августа 2024, 15:14 • Новости дня

    Путин анонсировал обсуждение с силовиками провокацию Киева в Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин проведет встречу с руководителями силовых структур после совещания с членами правительства, на встрече будет поднят вопрос о ситуации в Курской области, анонсировал глава государства.

    «Сразу же после нашего совещания у меня будет встреча с руководителями силовых ведомств – министерства обороны, генеральным штабом, ФСБ, имею в виду пограничное направление деятельности. Заслушаю очередной доклад коллег по тому, что происходит в Курской области», – приводит слова Путина ТАСС.

    Словами о ситуации под Курском глава государства открыл совещание с членами правительства, темой которого было заявлено развитие строительной отрасли. «Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям», – сказал Путин.

    Ранее ВСУ предприняли попытку прорыва в Курской области. По данным Минобороны, продвинуться вглубь России противнику не удалось. За сутки боевых действий украинская армия в общей сложности потеряла до 260 солдат и 50 единиц бронетехники. Ее резервам нанесено поражение в нескольких населенных пунктах Сумской области. В настоящий момент операция по ликвидации формирований ВСУ продолжается.

    В результате действий украинской армии получили ранения шестеро детей. В общей сложности в результате обстрелов региона ранения и травмы получили 24 человека. По словам помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, госпитализированы 13 граждан, один из которых находится в тяжелом состоянии. В ходе атаки украинской армии также были разрушены храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря.

    Атаки на российское приграничье начались в 8.00 мск во вторник. На тот момент Украина задействовала до трехсот солдат из 22-й механизированной бригады. Поддержка личного состава осуществлялась 11 танками и 20 ББМ.

    6 августа 2024, 18:03 • Новости дня
    В Минобороны назвали силы ВСУ при утренней атаке на Курскую область

    Минобороны: 300 боевиков и 11 танков ВСУ атаковали Курскую область

    В Минобороны назвали силы ВСУ при утренней атаке на Курскую область
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные направили до 300 человек при поддержке 11 танков на российские позиции в Курской области, сообщило Министерство обороны России.

    С 8.00 мск ВСУ после огневой подготовки направили 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады при поддержке 11 танков и свыше 20 боевых бронированных машин у Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области, примыкающих к российско-украинской границе, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Войска прикрытия госграницы и подразделения погранвойск ФСБ отражают атаки и наносят огневое поражение у границы и резервам на территории Сумской области.

    Авиация ВС России поразила сосредоточения живой силы и техники ВСУ у Басовки, Журавки, Хотеня, Юнаковки, Беловод и Храповщины в Сумской области. В район боестолкновения вышли резервы российской группировки войск на Курском направлении.

    Уничтожено до 16 единиц украинской бронетехники, включая шесть танков, две БМП, четыре БТР, три боевые бронированные машины «Козак» и инженерную машину разграждения.

    Ранее ФСБ сообщила об отражении вооруженной провокации на границе Курской области.

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    7 августа 2024, 03:17 • Новости дня
    Военный эксперт оценил силы ВСУ, атаковавшие границу Курской области

    Военный эксперт Рожин счел украинскую атаку на границу Курской области «не просто рейдом ДРГ»

    Военный эксперт оценил силы ВСУ, атаковавшие границу Курской области
    @ Официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Военный аналитик Борис Рожин полагает, что атака на границу Курской области является «достаточно масштабной операцией» вооруженных сил Украины, а не «просто рейдом ДРГ».

    По оценке Рожина, ВСУ «пока» привлекли к операции «силы до двух бригад» под прикрытием «существенного количества средств ПВО». Он отметил в Telegram, что два ЗРК «днем были уничтожены» российскими военными. Рожин также пишет о «подтягивании противником резервов из района Шостки». Он считает, что украинские силы попытаются «закрепиться в приграничных районах».

    Кроме того, он процитировал мнение, что действия ВСУ в Судже во вторник днем можно назвать «разведкой перед боем» для выявления огневых точек обороны.

    Военный обозреватель Даниил Безсонов в своих оценках также заявил в Telegram о «большом количестве ПВО», которое ВСУ «стянули к границе с Курской областью». «Мешает им наша авиация. Но у нас появился шанс сильнее прорядить их системы ПВО. И, судя по всему, мы это начали делать», – заявил он.

    Напомним, Министерство обороны России сообщало, что с 8.00 мск ВСУ после огневой подготовки направили 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады при поддержке 11 танков и свыше 20 боевых бронированных машин у Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области, примыкающих к российско-украинской границе.

    В результате атаки ВСУ на Курскую область ранения получили шестеро детей, погибла мать одного из них. Также была атакована машина скорой помощи, водитель и фельдшер погибли, врач пострадал. ВСУ разрушили храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря недалеко от города Суджа. Врио главы региона Алексей Смирнов сообщал о гибели девушки и водителя микроавтобуса.

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    7 августа 2024, 12:15 • Видео
    Африканский позор Украины

    МИД Украины заявил, что государство не принимало участия в атаке джихадистов, в результате которой была уничтожена колонна группы «Вагнер». Ранее в Киеве заявляли иное: мол, это была наша операция. После этого заявления Мали разорвали дипотношения с Киевом, а другие африканские страны обвинили Украину в терроризме. Что случилось на самом деле?

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    6 августа 2024, 22:44 • Новости дня
    ВСУ разрушили храмы мужского монастыря в Курской области

    Настоятель монастыря в Курской области игумен Питирим сообщил о разрушении храмов в результате обстрела со стороны ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    В результате обстрела Курской области, который устроили вооруженные силы Украины, разрушены храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря, сообщил настоятель монастыря игумен Питирим.

    Игумен сообщил, что «разрушены оба храма монастыря, братские корпуса пострадали», передает ТАСС.

    РИА «Новости» он сообщил, что «разбит и сожжен собор монастырский, главный». Кроме того, «поврежден братский корпус, храмовый корпус», а «ближе к вечеру подожжен Покровский храм», «остались только стены».

    При этом пострадавших, как сообщил игумен, нет.

    Напомним, утром 6 августа в результате обстрела города Суджа погибла местная жительница, также в Курской области погиб водитель микроавтобуса. После огневой подготовки ВСУ направили 300 боевиков при поддержке 11 танков и свыше 20 боевых бронированных машин в атаку в Курской области.

    Вечером Минобороны России сообщило, что уничтожено до 16 единиц украинской бронетехники, включая шесть танков, две БМП, четыре БТР, три боевые бронированные машины «Козак» и инженерную машину разграждения.

    ВСУ возобновили обстрел города Суджа. Горнальский Свято-Николаевский Белогорский монастырь находится в селе Горналь, недалеко от города.

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    6 августа 2024, 19:43 • Новости дня
    Минобороны показало видео уничтожения сил ВСУ в Курской области

    Минобороны: Остатки ДРГ Украины выбиты на свою территорию и блокированы российскими силами

    Минобороны показало видео уничтожения сил ВСУ в Курской области
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Остатки украинской диверсионной разведгруппы отступили с территории Курской области, их попытка закрепиться на примыкающей к границе земле не увенчалась успехом, сообщило Минобороны России.

    Украинская ДРГ понесла потери после ударов беспилотников, авиации и артиллерии ВС России, после чего отступила на свою территорию, где около госграницы ее блокировали российские подразделения, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    После ряда ударов, остатки диверсантов ушли на украинскую территорию, им продолжают наносить огневое поражение, заключили в Минобороны.

    Ранее министерство перечислило силы ВСУ при атаке на Курскую область. Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что боестолкновения ведутся в Суджанском и Кореневском районах, уничтожено 16 единиц техники ВСУ.

    Коментарии (21)
    7 августа 2024, 00:33 • Новости дня
    Украинские спецслужбы запустили фейк о «скором захвате» Курской АЭС
    Украинские спецслужбы запустили фейк о «скором захвате» Курской АЭС
    @ Упр. коммуникаций КуАЭС/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Жителям Курчатова и Курчатовского района поступают звонки с ложной информацией о том, что вооруженные силы Украины якобы близки к «захвату» Курской АЭС, сообщают СМИ. В правительстве региона указали, что данная информация является фейком и «ничем не обоснована».

    Как пишет Sekunda media, «жителям Курчатова и Курчатовского района начали поступать звонки, якобы от российских властей, в которых предупреждают о скором захвате ВСУ Курской АЭС и призывают эвакуироваться». В правительстве региона призвали жителей «не поддаваться на информационные провокации».

    Глава Курчатова Игорь Корпунков сообщил, что «Курская АЭС в Курчатове работает в штатном режиме», передает РИА «Новости».

    В центре информирования граждан сообщили, что в «Курчатове все спокойно». Указывается, что при угрозах ракетной опасности или атаки БПЛА жителям следует придерживаться стандартных инструкций – «оставаться в доме, зайти в комнату, где нет окон». Подчеркивается, что «эвакуаций не проводится», передает ТАСС.

    Главк МЧС по Курской области предупредил, что в социальных сетях и пабликах «появляется много фейковой информации» об эвакуации на фоне атак ВСУ.

    Правительство Курской области сообщило в Telegram о том, что в Сети «распространяется фейковое видео», в котором врио губернатора Алексей Смирнов якобы «собирает мужчин в ополчение». Как пояснили власти региона, украинские спецслужбы использовали реальное видеообращение Смирнова, но заменили звуковую дорожку с помощью нейросети.

    На оригинальной записи Смирнов говорит не об ополчении, а о необходимости сохранять спокойствие: «Уважаемые куряне! Обстановка на приграничной территории продолжает оставаться напряженной. Работают Минобороны РФ и пограничники. Прошу сохранять спокойствие, не поддаваться на информационные провокации со стороны противника. Ситуация контролируемая».

    Напомним, Корпунков опроверг сообщения об украинских обстрелах Курской АЭС в Курчатове.

    Коментарии (32)
    6 августа 2024, 19:23 • Новости дня
    Смирнов: В двух районах Курской области продолжаются бои

    Врио главы Курской области Смирнов: В двух районах продолжаются бои

    Смирнов: В двух районах Курской области продолжаются бои
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Боестолкновения с украинскими боевиками ведутся в двух районах Курской области, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов во вторник вечером.

    Бои на границе идут в Суджанском и Кореневском районах, уничтожено 16 единиц техники ВСУ, сообщил Смирнов, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны перечислило силы ВСУ при атаке на Курскую область.

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    7 августа 2024, 11:51 • Новости дня
    Военкор Поддубный: Украинские силы насыщали курское приграничье техникой

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские силы насыщали курское приграничье техникой и личным составом после попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территорию Курской области, сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

    В своем Telegram-канале он написал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) направляют к курскому приграничью средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы, а также бронетехнику.

    «ВСУ, судя по всему, всерьез планируют развивать наступление и не оставляют попытки удержать часть нашей территории. Обстановка сложная», – написал он.

    Напомним, Министерство обороны сообщало, что с 8.00 мск ВСУ после огневой подготовки направили 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады при поддержке 11 танков и свыше 20 боевых бронированных машин у населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области, примыкающих к российско-украинской границе.

    В результате атаки ВСУ на Курскую область ранения получили шестеро детей, погибла мать одного из них. Также была атакована машина скорой помощи, водитель и фельдшер погибли, врач пострадал. ВСУ разрушили храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря недалеко от города Суджа. Врио главы региона Алексей Смирнов сообщал о гибели девушки и водителя микроавтобуса.

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    7 августа 2024, 12:37 • Новости дня
    Минобороны: ФСБ и ВС не допустили продвижения ВСУ вглубь России в Курской области
    Минобороны: ФСБ и ВС не допустили продвижения ВСУ вглубь России в Курской области
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Минувшей ночью подразделения Вооруженных сил России и пограничных органов ФСБ продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области вблизи границы с Украиной, российские силы не дали противнику продвинуться вглубь страны, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия границы на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории России.

    Противник понес потери около Басовки, Журавки, Юнаковки, Беловод, Кияницы, Корчаковки, Новой Сечи, Павловки, Городища Сумской области.

    Потери противника за сутки боевых действий составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники.

    Отмечается, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    Напомним, Минобороны сообщало, что с 8.00 мск ВСУ после огневой подготовки направили 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады при поддержке 11 танков и свыше 20 боевых бронемашин у населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области, примыкающих к российско-украинской границе.

    В результате атаки ВСУ на Курскую область ранения получили шестеро детей, погибла мать одного из них. Также была атакована машина скорой помощи, водитель и фельдшер погибли, врач пострадал. ВСУ разрушили храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря недалеко от города Суджа. Врио главы региона Алексей Смирнов сообщал о гибели девушки и водителя микроавтобуса.

    Коментарии (32)
    6 августа 2024, 20:37 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ потратили последние силы при атаке на Курскую область
    Алаудинов: ВСУ потратили последние силы при атаке на Курскую область
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия истратила последние резервы на границе с Курской областью, после этого нападения ВС России окажутся на «финишной прямой» специальной военной операции, заявил замглавы Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.

    В ближайшие дни ресурсы и резервы ВСУ, скопленные у границы Курской области, будут уничтожены, после этого ВС России выйдут на «финишную прямую по завершению СВО», заявил Алаудинов, передает РИА «Новости».

    После этого вряд ли кто-то сможет остановить российские силы, заключил он.

    Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на Курскую область. Минобороны называло подразделения ВСУ, участвовавшие в атаке на регион.

    Коментарии (17)
    6 августа 2024, 21:57 • Новости дня
    ВСУ возобновили обстрел города Суджа в Курской области
    ВСУ возобновили обстрел города Суджа в Курской области
    @ Татьяна Симоненкова/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские войска возобновили обстрел приграничного города Суджа в Курской области во вторник вечером, сообщил глава города Виталий Слащев.

    «Сейчас обстрелы опять», – сказал он РИА «Новости».

    В результате атаки ранения получили два ребенка. Дети ранены по дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района в результате сброса взрывного устройства с украинского дрона. Пострадавшие направлены в Курскую областную больницу, сообщил глава региона Алексей Смирнов.

    Напомним, утром 6 августа в результате обстрела города Суджа погибла местная жительница, также в Курской области погиб водитель микроавтобуса.

    Коментарии (18)
    7 августа 2024, 08:42 • Новости дня
    МИД назвал терактом атаку ВСУ в Курской области
    МИД назвал терактом атаку ВСУ в Курской области
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская атака в Курской области является очередным терактом против мирного населения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В эфире радио Sputnik она подчеркнула, что речь идет о теракте, очевидно направленном против мирного гражданского населения.

    Напомним, в результате обстрела города Суджа погибла местная жительница, также в области погиб водитель микроавтобуса. По последним данным, число пострадавших в Курской области из-за атак ВСУ увеличилось до 28 человек.

    Кроме того, ВСУ разрушили храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря недалеко от города Суджа.

    Коментарии (40)
    7 августа 2024, 13:25 • Новости дня
    Эксперт объяснил цели операции ВСУ в Курской области

    Эксперт Леонков: ВСУ атакой на Курскую область надеялись отвлечь ВС России с Торецкого и Покровского направлений

    Эксперт объяснил цели операции ВСУ в Курской области
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Для прорыва в Курской области ВСУ не хватает техники и личного состава. Сама операция, судя по всему, призвана усилить позиции Киева перед возможными мирными переговорами, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее ВСУ предприняли попытку прорыва в Курской области.

    «Судя по всему, офис Зеленского принял решение о начале операции по прорыву линии боевого соприкосновения в Курской области. Силы противника поддерживаются артиллерией, системами залпового огня и БПЛА. Вполне вероятно, что ВСУ попытаются применить и F-16. Насколько известно, в настоящий момент к уже имеющемуся личному составу перебрасываются резервы», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Для отражения атаки Россия привлекает авиацию, работает артиллерия. Несмотря на сохраняющуюся динамику боевых действий, шансов добиться какого-то успеха у противника крайне мало. Для продвижения вглубь российских территорий требуются силы значительно большие, чем те, которые используют ВСУ», – подчеркивает он.

    «Учитывая тот факт, что в последнее время западные страны усиливают давление на офис Зеленского по вопросу начала мирных переговоров, вполне возможно, что за счет операции в Курской области они пытаются улучшить собственные позиции в рамках будущего диалога», – акцентирует эксперт.

    «Интересно, что до этого подобные попытки прорыва противник предпринимал в районе Белгорода. Скорее всего, ВСУ сочли перспективу продвижения в данном регионе маловероятной. Вполне возможно, что выбор Курской области делался из соображений эффекта неожиданности. Тем более, что действиям противника сопутствует и лесистая местность», – считает он.

    Леонков также допустил, что нажимом на Курском направлении ВСУ надеялись на то, что России придется перебрасывать силы с других направлений для отражения атаки. Речь могла идти о Торецком или Покровским направлениях. «Однако замысел провалился. Наши военные справляются с поставленными задачами имеющимися ресурсами», – заключил эксперт.

    Ранее ВСУ предприняли попытку прорыва в Курской области. По данным Министерства обороны, продвинуться вглубь России противнику не удалось. За сутки боевых действий украинская армия в общей сложности потеряла до 260 солдат и 50 единиц бронетехники. Ее резервам нанесено поражение в нескольких населенных пунктах Сумской области. В настоящий момент операция по ликвидации формирований ВСУ продолжается.

    В результате действий украинской армии получили ранения шестеро детей. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Кроме того, в районе города Суджа БПЛА атаковал машину скорой помощи. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов принес соболезнования родным и близким убитых, добавив, что ВСУ обязательно настигнет возмездие.

    В общей сложности в результате обстрелов региона ранения и травмы получили 24 человека. По словам помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, госпитализированы 13 граждан, один из которых находится в тяжелом состоянии. В ходе атаки украинской армии также были разрушены храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря.

    Атаки на российское приграничье начались в 8.00 мск во вторник. На тот момент Украина задействовала до трехсот солдат из 22-й механизированной бригады. Поддержка личного состава осуществлялась 11 танками и 20 ББМ.

    Коментарии (6)
    7 августа 2024, 14:48 • Новости дня
    Полковник объяснил сложность обороны Курской области
    Полковник объяснил сложность обороны Курской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил основные сложности обороны Курской области на фоне продолжающихся атак ВСУ.

    Военный эксперт отметил, что главной проблемой является защита гражданского населения, однако добавил, что бои в регионе, по его мнению, могут завершиться в течение суток, сообщает «Лента.ру».

    «Наши военные стараются аккуратно вытеснить их оттуда, чтобы не повредить жилые здания и частные участки. Необходимо решить эту боевую задачу, одновременно обеспечивая безопасность мирных граждан», – пояснил эксперт.

    Напомним, атаки на российское приграничье начались в 8.00 мск во вторник. На тот момент Украина задействовала до 300 солдат из 22-й механизированной бригады. Поддержка личного состава осуществлялась 11 танками и 20 ББМ.

    Коментарии (13)
    7 августа 2024, 03:46 • Новости дня
    Мексика пригласила Путина на церемонию инаугурации президента Шейнбаум
    Мексика пригласила Путина на церемонию инаугурации президента Шейнбаум
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин приглашен на церемонию инаугурации нового президента Мексики Клаудии Шейнбаум, сообщили посольства обеих стран.

    В посольстве Мексики сообщили, что Путину направлено «приглашение России принять участие в инаугурации». Главе российского государства предстоит определить, намерен ли он сам принять участие в церемонии «или назначить другого высокопоставленного чиновника, который сделает это от его имени», пояснили в диппредставительстве. В российском посольстве в Мексике подтвердили, что российская сторона получила приглашение, пишут «Известия».

    Издание указывает, что Мексика подписала Римский статут и на нее распространяется юрисдикция Международного уголовного суда. Также отмечается, что точный список гостей церемонии пока не был озвучен. Уже известно, что Мексика не пригласит Перу и Эквадор из-за дипломатического кризиса.

    «Известия» считают, что Мексика при Шейнбаум, вероятно сохранит нейтральную политику в отношении украинского конфликта.

    Напомним, Шейнбаум, кандидат от правящей в Мексике партии Morena, одержала уверенную победу на выборах президента страны. Нынешний лидер Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор – основатель Morena, Шейнбаум – его верная соратница. В период его президентства отношения Мехико и Вашингтона сильно ухудшились. Лопес Обрадор очень жестко дал понять, что не позволит втянуть свою страну в кризис вокруг Украины.

    В марте 2023 года МУС в нарушение норм международного права выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Кремль назвал это решение ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не находится под юрисдикцией МУС.

    Коментарии (10)
    7 августа 2024, 06:40 • Новости дня
    Подполье заявило о «черных» трансплантологах в Сумской области Украины

    Координатор николаевского подполья Лебедев сообщил о появлении иностранных медиков в Сумской области Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В Сумской области Украины на фоне неудачной попытки украинских войск атаковать Курскую область замечены иностранные медики, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на источники в медицинских кругах.

    По словам Лебедева, в Сумской области замечены медицинские автомашины зарубежного производства размером с пятитонный грузовик. «Наши медики, кто работает на Украине и общается с нами, говорят, что там – иностранные медики», – приводит его слова РИА «Новости».

    Высказывается предположение, что прибыли «черные» трансплантологи, чтобы «потрошить раненых бандеровцев на органы». Как сообщил Лебедев со ссылкой на источники, «в морг на освидетельствование привозят иногда трупы без органов».

    Напомним, накануне Минобороны России сообщало, что ВСУ после огневой подготовки направили в атаку 300 боевиков при поддержке 11 танков и свыше 20 боевых бронированных машин у Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области.

    Военный аналитик Борис Рожин считает, что атака на границу Курской области является «достаточно масштабной операцией» вооруженных сил Украины, а не «просто рейдом ДРГ».

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