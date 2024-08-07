Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является «святым граалем» всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.12 комментариев
Путин анонсировал обсуждение с силовиками провокацию Киева в Курской области
Президент России Владимир Путин проведет встречу с руководителями силовых структур после совещания с членами правительства, на встрече будет поднят вопрос о ситуации в Курской области, анонсировал глава государства.
«Сразу же после нашего совещания у меня будет встреча с руководителями силовых ведомств – министерства обороны, генеральным штабом, ФСБ, имею в виду пограничное направление деятельности. Заслушаю очередной доклад коллег по тому, что происходит в Курской области», – приводит слова Путина ТАСС.
Словами о ситуации под Курском глава государства открыл совещание с членами правительства, темой которого было заявлено развитие строительной отрасли. «Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям», – сказал Путин.
Ранее ВСУ предприняли попытку прорыва в Курской области. По данным Минобороны, продвинуться вглубь России противнику не удалось. За сутки боевых действий украинская армия в общей сложности потеряла до 260 солдат и 50 единиц бронетехники. Ее резервам нанесено поражение в нескольких населенных пунктах Сумской области. В настоящий момент операция по ликвидации формирований ВСУ продолжается.
В результате действий украинской армии получили ранения шестеро детей. В общей сложности в результате обстрелов региона ранения и травмы получили 24 человека. По словам помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, госпитализированы 13 граждан, один из которых находится в тяжелом состоянии. В ходе атаки украинской армии также были разрушены храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря.
Атаки на российское приграничье начались в 8.00 мск во вторник. На тот момент Украина задействовала до трехсот солдат из 22-й механизированной бригады. Поддержка личного состава осуществлялась 11 танками и 20 ББМ.