Группа СОБР задержала жениха прямо в ЗАГСе в Благовещенске

Tекст: Ольга Иванова

На видео, которое опубликовано в Telegram-канале RT, видно, как группа СОБР заходит в зал ЗАГСа, заламывает руки жениху и кладет его лицом в пол.

Отмечается, что жениха обвиняют в нападении на мужчину, которое произошло за несколько дней до свадьбы. Молодой человек нанес потерпевшему несколько ножевых ранений.

В СК сообщили, что задержание произошло после регистрации брака.