Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является «святым граалем» всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.0 комментариев
Группа СОБР задержала жениха прямо в ЗАГСе в Благовещенске
В Благовещенске жениха задержали в ЗАГСе во время церемонии заключения брака.
На видео, которое опубликовано в Telegram-канале RT, видно, как группа СОБР заходит в зал ЗАГСа, заламывает руки жениху и кладет его лицом в пол.
Отмечается, что жениха обвиняют в нападении на мужчину, которое произошло за несколько дней до свадьбы. Молодой человек нанес потерпевшему несколько ножевых ранений.
В СК сообщили, что задержание произошло после регистрации брака.