Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является Святым Граалем всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.0 комментариев
Администратора телеграм-канала Moscow Calling приговорили за фейки об армии
Суд приговорил администратора телеграм-канала Moscow Calling к 6,5 годам за фейки об армии
Черемушкинский суд Москвы приговорил администратора Telegram канала Moscow Calling Андрея Куршина к 6,5 годам колонии по делу о распространении ложной информации о ВС России.
Как сообщили в пресс-службе, суд признал Куршина виновным по статье о публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС России, совершенное по мотивам политической ненависти» и назначил ему наказание в виде 6,5 лишения свободы с запретом на зянятия деятельностью, связанной с администрированием сайтов и других интернет-ресурсов, сроком на четыре года, передает ТАСС.
«Осужденный взят под стражу в зале суда», – добавили в пресс-службе.
Как сообщает прокуратура Москвы, Куршин размещал в администрируемом им канале заведомо ложную информацию о действиях ВС России в ходе СВО, в частности, там говорилось об уничтожении дамбы под Кривым Рогом и о событиях в Запорожской области.
Ранее Росфинмониторинг внес в реестр иностранных агентов создателя Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина.