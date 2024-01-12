Писателя Акунина и издание «Холод» признали иностранными агентами

Военный эксперт: Хуситы способны нанести серию ощутимых уколов для США

Военный эксперт: Хуситы готовы к полномасштабным боевым действиям против США

Tекст: Евгений Поздняков

«Начало операции в Йемене было продиктовано политическими соображениями. США собрали авианосное соединение, которое должно было оказать поддержку Израилю. Вашингтон с помощью этой группировки решил показать, что он хозяин на Ближнем Востоке. Поэтому Белый дом принял решение о маленькой победоносной войне против хуситов, которая, однако, может перерасти в нечто более серьезное», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

«США, скорее всего, постараются ограничиться воздушной операцией. У берегов Йемена сейчас находится американское соединение, которое включает в себя два авианосца и несколько кораблей, вооруженных ракетами «Томагавк». У группировки имеется в наличии около 90 самолетов. Удары наносятся по местам, где хуситы, предположительно, хранят боеприпасы, а также по РЛС», – отмечает собеседник.

«Но хуситов не стоит недооценивать. Они настроены на ведение серьезных боевых действий и могут постоять за себя. Ранее это движение смогло остановить армию Саудовской Аравии, которая была полностью оснащена американским оружием и имела поддержку с воздуха. Более того, американцы предоставляли саудитам данные разведки», – подчеркивает он.

«Сейчас на вооружении у движения находится неизвестное число баллистических и противокорабельных ракет, которые при необходимости будут применены против авианосной группы США. Также шиитские группировки Ирака, поддерживающие хуситов, могут наносить удары по американским базам в этой стране. В результате получится серия небольших, но в совокупности мощных уколов для Штатов», – резюмировал Леонков.

Ранее США и Великобритания начали операцию против объектов правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситов). В частности, подвергся атаке порт Ходейда, а также ряд объектов к востоку от него. Телеканал Al Arabiya сообщает, что четыре авиаудара нанесены по столице страны Сане, а три пришлись по городу Таиз в центральной части государства.



Позднее пресс-служба американских ВВС сообщила, что они атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситов. ТАСС пишет, что в результате ударов США и Великобритании по Йемену погибли пять бойцов «Ансар Аллах», шесть получили ранения.

Американский министр обороны Ллойд Остин лично командовал нанесением ударов по йеменским хуситам, находясь при этом в госпитале, пишет CNN. После он провел первоначальную оценку результатов атаки с Советом национальной безопасности, а также с руководством Центрального командования Вооруженных сил США.



Президент США Джо Байден в своем заявлении подтвердил, что по его указанию армия США совместно с Британией и при поддержке Бахрейна, Австралии, Канады и Нидерландов нанесла удары по ряду объектов в Йемене. По его словам, атаки являются прямым ответом на «беспрецедентные нападения хуситов» на морские суда в Красном море.

В свою очередь британский премьер Риши Сунак также подтвердил участие Лондона в операции. «Мы предприняли ограниченные, необходимые и пропорциональные действия в целях самообороны … Чтобы ослабить военный потенциал хуситов и защитить глобальное судоходство», – говорится в его заявлении на сайте правительства страны.

Хуситы, в свою очередь, пригрозили США ответом за массированные бомбардировки. Заместитель министра иностранных дел в правительстве «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи отметил, что «Америке и Британии придется подготовиться заплатить высокую цену и нести все ужасные последствия этой вопиющей агрессии».



Иран раскритиковал США и Британию за удар по хуситам. Эта атака, по мнению Тегерана, является произволом и нарушает суверенитет и территориальную целостность Йемена. Более того, в МИД Исламской республики отметили, что такие действия только усилят нестабильность в регионе.



Россия также отреагировала на удары США и Британии. В частности, Москва запросила на 12 января на 10.00 (18.00 мск) срочное заседание Совета Безопасности ООН. Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что эти атаки – «очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей».

Недовольны ударами американских вооруженных сил по Йемену и в самих США. В частности, несколько десятков активистов устроили акцию протеста возле Белого дома. Митингующие требуют прекратить наносить удары по хуситам и не накалять ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, они выступают за прекращение огня в секторе Газа.

Ряд представителей Демократической партии также оказались недовольны решением Джо Байдена начать операцию, сообщает Politico. Законодатели возмущены тем, что атака была совершена без предварительного одобрения Конгрессом.