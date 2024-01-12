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    Азербайджан начинает пересмотр армянских границ
    Медведев: Размещение британских войск на Украине будет означать объявление войны России
    Эстонская разведка признала серьезный ущерб от ударов России по объектам Украины
    На Украине признались в отправке на фронт новобранцев без подготовки
    Cуд удовлетворил иск Газпрома к «Нафтогазу Украины»
    Экономист: Удары США по хуситам приведут к росту цен на нефть
    Британия объявила о дополнительной поставке дальнобойных ракет Украине
    Минобороны впервые сообщило об уничтожении авиационных ракет «MALD»
    Группа моряков с Украины попала в плен к хуситам
    Мнения
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    В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.

    5 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Демографическую проблему смогут решить отцы

    В Российской империи сын мог за казенный счет получить профессию, в которой работал его отец. Почему бы не возродить эту практику, которая бы гарантировала не только то, что сын не останется без высшего образования, но и то, что отцу не придется за это платить?

    29 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как США разрушают соседей

    Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.

    7 комментариев
    12 января 2024, 21:38

    Писателя Акунина и издание «Холод» признали иностранными агентами

    Писателя Акунина и издание «Холод» признали иностранными агентами

    Tекст: Кристина Цыцура

    Минюст России внес в реестр иностранных агентов писателя Григория Чхартишвили, который известен под псевдонимом Борис Акунин (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга – прим. ВЗГЛЯД).

    Также в реестр иноагентов включены интернет-издание «Холод» и обозреватель «Новой газеты» Александр Минкин, передает РИА «Новости».

    В ведомстве заявили, что Чхартишвили выступал против СВО на Украине, распространял недостоверные сведения, создавая негативный имидж России и ВС страны. Участвовал в распространении материалов иностранных агентов. Сейчас писатель проживает за границей.

    В список также включили создателя Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина и экс-депутата из Марий Эл Антона Соколова.

    11 января 2024, 22:54
    Белый дом заявил о прекращении поставок оружия на Украину

    Белый дом: Поставки оружия из США на Украину прекратились

    Белый дом заявил о прекращении поставок оружия на Украину
    @ dvidshub.net

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США прекратили поставки оружия и военной техники Украине в связи с отсутствием бюджета на такие программы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

    Как сказал представитель Белого дома, комментируя вопрос о поставках Вашингтоном вооружений Киеву, США выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого имелось финансирование, передает ТАСС.

    Кирби добавил, что помощь США «со скрипом остановилась», а «необходимость в предоставлении Киеву новых американских вооружений сейчас острая».

    Ранее газета The New York Times сообщила, что военные поставки США Украине не были должным образом отслежены со стороны властей, поэтому было потеряно 40 тыс. единиц оружия и техники на сумму 1 млрд долларов.

    Коментарии (47)
    12 января 2024, 15:59
    Медведев: Размещение британских войск на Украине будет означать объявление войны России
    Медведев: Размещение британских войск на Украине будет означать объявление войны России
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России, с таким предостережением выступил заместитель председателя Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев в связи с визитом британского премьера Риши Сунака в Киев.

    Медведев в своем Telegram-канале также задался вопросом о том, как западная общественность отнеслась бы к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями Белгорода.

    «Надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране», – написал Медведев.

    Ранее в пятницу Сунак сообщил в соцсетях о том, что прибыл в Киев.

    Коментарии (61)
    12 января 2024, 09:59
    Названы последствия ответа Ирана на удары США в Йемене

    Bloomberg: Возможный ответ Ирана на удары США в Йемене повлияет на 20% поставок топлива

    Названы последствия ответа Ирана на удары США в Йемене
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Потенциальные меры со стороны Ирана по ограничению грузоперевозок через Ормузский пролив, которые могут быть введены в ответ на операцию США и Британии в Йемене, затронут порядка 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, сообщили американские СМИ.

    Эксперты, опрошенные Bloomberg, считают, что последствия закрытия Ормузского пролива в два раза превысят эффект для рынков горючего от конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    По мнению аналитика исследовательской платформы MST Marquee Сола Кавонича, в настоящее время потенциальная угроза для транспортировки нефти и газа в связи с эскалацией на Ближнем Востоке недооценивается.

    Иранские власти заявили ранее, что удар американских и британских сил по позициям хуситов из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» является произволом и нарушает суверенитет и территориальную целостность Йемена.

    Коментарии (18)
    12 января 2024, 15:29
    Cуд удовлетворил иск Газпрома к «Нафтогазу Украины»
    Cуд удовлетворил иск Газпрома к «Нафтогазу Украины»
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Газпрома к «Нафтогазу Украины» о запрете продолжения разбирательств в Международном арбитражном суде и Международной торговой палате.

    Суд также постановил взыскать с «Нафтогаза» в пользу Газпрома порядка 150 млн долларов в случае, если запрет российского суда исполнен не будет, передает ТАСС.

    Соответствующий иск в российский суд от Газпрома был подан 18 декабря.

    В апреле прошлого года Арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить «Нафтогазу» 5 млрд долларов за потерю активов в Крыму.

    Коментарии (15)
    12 января 2024, 07:55
    Стал известен объем урожая зерна в России

    Абрамченко: Россия в 2023 году предварительно собрала 147 млн тонн зерна, 95 млн тонн пшеницы

    Стал известен объем урожая зерна в России
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Урожай зерна в России в 2023 году с учетом новых регионов государства предварительно оценивается на уровне 147 млн тонн, в том числе около 95 млн тонн пшеницы, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

    По ее словам, в чистом весе прогноз пока на уровне 147 млн тонн зерна, в том числе порядка 95 млн тонн пшеницы, передает РИА «Новости». Абрамченко добавила, что новые регионы России «в этом году собрали 4,8 млн тонн», отвечая на вопрос про их вклад в общий урожай.

    По ее словам, правительство обеспечило в новых регионах реализацию всей госпрограммы по развитию сельского хозяйства и прежде всего было решено поддержать производителей молока, хлеба, овощей, зерновых и по этим направлениям доводило средства федерального бюджета на поддержку производства.

    Абрамченко подчеркнула, что в целом в стране в 2023 году был получен очень хороший результат по зерну, при этом «не было никаких драматических событий, климатических катаклизмов, повезло с погодой».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в этом году урожай зерна в России составит 146 млн тонн, в том числе порядка 5-6 млн тонн в новых регионах.

    Коментарии (33)
    12 января 2024, 17:04
    Минобороны сообщило об уничтожении авиационных управляемых ракет MALD
    Минобороны сообщило об уничтожении авиационных управляемых ракет MALD
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российская армия за минувшую неделю поразила на Донецком направлении более 1,5 тыс. украинских военных, пять танков, две БМП Bradley, пять «Козак» и 14 орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России. Также уничтожено шесть противокорабельных ракет «Нептун», две авиационные управляемые ракеты MALD и 161 беспилотник.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении ВС России отразили шесть атак со стороны Украины. Отмечается, что ВСУ потеряли на данном направлении более 1785 военнослужащих, пять танков, 20 боевых бронированных машин, в том числе две БМП Bradley и пять «Козак», 63 автомобиля, а также 14 орудий полевой артиллерии.

    В Минобороны уточнили, что в период с 6 по 12 января российские военные нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал», а также беспилотниками, по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство, модернизацию и ремонт самолетов, БПЛА, бронетехники, пусковых установок ракетных комплексов и артиллерийских систем.

    В сообщении говорится, что Россия поразила пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. Отмечается, что цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.

    В Минобороны сообщили, что авиацией ВКС и средствами ПВО за неделю сбиты самолеты Су-27 и Су-25, и вертолет Ми-8 ВСУ, а также уничтожены 35 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», шесть противокорабельных ракет «Нептун», две авиационные управляемые ракеты MALD и 161 беспилотник.

    В ведомстве подчеркнули, что оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками группировок войск за прошедшую неделю уничтожены: две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, десять складов с боеприпасами, а также станция радиоэлектронной борьбы.

    Ранее в Минобороны сообщили, что минометные расчеты российских подразделений ВДВ уничтожили огневую позицию миномета ВСУ в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области.

    Коментарии (2)
    12 января 2024, 09:01
    Американские бомбардировщики ударили по более чем 60 целям в Йемене

    Американские бомбардировщики ударили по более чем 60 целям на 16 объектах хуситов в Йемене

    Американские бомбардировщики ударили по более чем 60 целям в Йемене
    @ Wang Shang/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Военно-воздушные силы Соединенных Штатов ударили по более чем 60 целям на 16 объектах йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы), сообщила пресс-служба американских ВВС.

    Американские военно-воздушные силы нанесли намеренные удары по более чем 60 целям на 16 объектах поддерживаемых Ираном боевиков хуситов, передает ТАСС.

    Уточняется, что удары были нанесены по складам боеприпасов и пусковым установкам.

    Напомним, в ночь на пятницу США и Британия начали военную операцию против хуситов в Йемене. Хуситы в ответ на бомбежки пригрозили США и Британии «высокой ценой».

    Коментарии (7)
    12 января 2024, 12:40
    Военный эксперт: Хуситы способны нанести серию ощутимых уколов для США

    Военный эксперт: Хуситы готовы к полномасштабным боевым действиям против США

    Военный эксперт: Хуситы способны нанести серию ощутимых уколов для США
    @ Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Начав военную операцию против хуситов, США стремятся показать, что они являются хозяевами на Ближнем Востоке. Тем не менее йеменское движение настроено вести борьбу и может нанести серьезный урон американцам. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее США и Британия начали военную операцию против хуситов.

    «Начало операции в Йемене было продиктовано политическими соображениями. США собрали авианосное соединение, которое должно было оказать поддержку Израилю. Вашингтон с помощью этой группировки решил показать, что он хозяин на Ближнем Востоке. Поэтому Белый дом принял решение о маленькой победоносной войне против хуситов, которая, однако, может перерасти в нечто более серьезное», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «США, скорее всего, постараются ограничиться воздушной операцией. У берегов Йемена сейчас находится американское соединение, которое включает в себя два авианосца и несколько кораблей, вооруженных ракетами «Томагавк». У группировки имеется в наличии около 90 самолетов. Удары наносятся по местам, где хуситы, предположительно, хранят боеприпасы, а также по РЛС», – отмечает собеседник.

    «Но хуситов не стоит недооценивать. Они настроены на ведение серьезных боевых действий и могут постоять за себя. Ранее это движение смогло остановить армию Саудовской Аравии, которая была полностью оснащена американским оружием и имела поддержку с воздуха. Более того, американцы предоставляли саудитам данные разведки», – подчеркивает он.

    «Сейчас на вооружении у движения находится неизвестное число баллистических и противокорабельных ракет, которые при необходимости будут применены против авианосной группы США. Также шиитские группировки Ирака, поддерживающие хуситов, могут наносить удары по американским базам в этой стране. В результате получится серия небольших, но в совокупности мощных уколов для Штатов», – резюмировал Леонков.

    Ранее США и Великобритания начали операцию против объектов правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситов). В частности, подвергся атаке порт Ходейда, а также ряд объектов к востоку от него. Телеканал Al Arabiya сообщает, что четыре авиаудара нанесены по столице страны Сане, а три пришлись по городу Таиз в центральной части государства.

    Позднее пресс-служба американских ВВС сообщила, что они атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситов. ТАСС пишет, что в результате ударов США и Великобритании по Йемену погибли пять бойцов «Ансар Аллах», шесть получили ранения.

    Американский министр обороны Ллойд Остин лично командовал нанесением ударов по йеменским хуситам, находясь при этом в госпитале, пишет CNN. После он провел первоначальную оценку результатов атаки с Советом национальной безопасности, а также с руководством Центрального командования Вооруженных сил США.

    Президент США Джо Байден в своем заявлении подтвердил, что по его указанию армия США совместно с Британией и при поддержке Бахрейна, Австралии, Канады и Нидерландов нанесла удары по ряду объектов в Йемене. По его словам, атаки являются прямым ответом на «беспрецедентные нападения хуситов» на морские суда в Красном море.

    В свою очередь британский премьер Риши Сунак также подтвердил участие Лондона в операции. «Мы предприняли ограниченные, необходимые и пропорциональные действия в целях самообороны … Чтобы ослабить военный потенциал хуситов и защитить глобальное судоходство», – говорится в его заявлении на сайте правительства страны.

    Хуситы, в свою очередь, пригрозили США ответом за массированные бомбардировки. Заместитель министра иностранных дел в правительстве «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи отметил, что «Америке и Британии придется подготовиться заплатить высокую цену и нести все ужасные последствия этой вопиющей агрессии».

    Иран раскритиковал США и Британию за удар по хуситам. Эта атака, по мнению Тегерана, является произволом и нарушает суверенитет и территориальную целостность Йемена. Более того, в МИД Исламской республики отметили, что такие действия только усилят нестабильность в регионе.

    Россия также отреагировала на удары США и Британии. В частности, Москва запросила на 12 января на 10.00 (18.00 мск) срочное заседание Совета Безопасности ООН. Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что эти атаки – «очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей».

    Недовольны ударами американских вооруженных сил по Йемену и в самих США. В частности, несколько десятков активистов устроили акцию протеста возле Белого дома. Митингующие требуют прекратить наносить удары по хуситам и не накалять ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, они выступают за прекращение огня в секторе Газа.

    Ряд представителей Демократической партии также оказались недовольны решением Джо Байдена начать операцию, сообщает Politico. Законодатели возмущены тем, что атака была совершена без предварительного одобрения Конгрессом.

    Коментарии (36)
    12 января 2024, 03:42
    Зеленский обвинил республиканцев в нежелании помочь украинским пенсионерам
    Зеленский обвинил республиканцев в нежелании помочь украинским пенсионерам
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию кандидата в президенты США, губернатора Флориды Рона Десантиса и республиканцев из Конгресса, блокирующих выделение помощи Украине.

    По его словам, любое промедление ставит под удар уязвимые категории населения, а Десантис молодой и «не понимает, что такое поддерживать пенсионеров» в воюющей стране, передает РИА «Новости».

    Зеленский добавил, что когда Десантис станет пенсионером, он поможет ему за то, что США помогали украинским пенсионерам.

    Ранее губернатор Флориды Рон Десантис назвал многомиллиардную помощь Киеву «нелепой тратой средств налогоплательщиков».

    Коментарии (49)
    12 января 2024, 11:51
    Медведев сформулировал философию украинской элиты

    Медведев: Бандеровцы воровали, воруют и будут воровать, в этом философия украинской элиты

    Медведев сформулировал философию украинской элиты
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Продажные бандеровцы воровали, воруют и будут воровать, в этом заключается философия украинской элиты, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале написал, что новый фронт, открытый американцами в Йемене, призван в том числе отвлечь внимание от их «проблемных киевских подопечных», которые оказались не «святыми патриотами», а «банальными и бескомпромиссными ворюгами, которые расхищают огромные средства на оружие».

    Так зампред СБ России отреагировал на публикацию The New York Times, согласно которой военные поставки США Украине не были должным образом отслежены со стороны властей, поэтому было потеряно 40 тыс. единиц оружия и техники на сумму 1 млрд долларов. «Теперь американские кукловоды опасаются, что оружие могли украсть и отдать контрабандистам либо кто-то из их гнилой камарильи, либо киевские рвачи», – отметил Медведев.

    «Воровство у продажных бандеровцев в крови на генетическом уровне. Они воровали, воруют и будут воровать. (…) Так что выделяйте им свои миллиарды, господа хорошие из ЕС и из-за океана. Все будет с блеском с… разворовано в кратчайшие сроки», – заключил зампред Совета безопасности России.

    Коментарии (3)
    12 января 2024, 14:34
    Глава военной разведки Украины заявил об усталости общества от военного конфликта
    Глава военной разведки Украины заявил об усталости общества от военного конфликта
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Украинское общество устало от конфликта, в военной среде начинает нарастать дефицит личного состава, заявил французской газете Le Monde начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

    По его словам, усталость от конфликта проявляется как на индивидуальном уровне, так и на уровне всего общества, передает ТАСС. Буданов отметил, что увеличивается также дефицит военнослужащих, хотя на данный момент, по его мнению, это не критично.

    Начальник ГУР заметил, что решение именно этих вопросов является одной из ключевых задач украинских властей.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сформулировал философию украинской элиты, которая «воровала, ворует и будет воровать».

    Коментарии (19)
    12 января 2024, 18:32
    Группа моряков с Украины попала в плен к хуситам
    Группа моряков с Украины попала в плен к хуситам
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Четверо украинских моряков находятся в плену у мятежников-хуситов в Йемене, заявил президент страны Владимир Зеленский.

    Зеленский утверждает, что Киев работает над их возвращением, передает ТАСС.

    После обострения конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря. По данным командования армии США, хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов.

    Напомним, в ночь с 11 на 12 января ВС США и Британии, используя самолеты, корабли и подводные лодки, атаковали объекты «Ансар Аллах» в Йемене.

    Коментарии (12)
    12 января 2024, 08:42
    Фехтовальщик Бида захотел выступить на Олимпиаде за сборную США

    Фехтовальщик Бида захотел получить гражданство США и выступить на Олимпиаде за национальную сборную

    Фехтовальщик Бида захотел выступить на Олимпиаде за сборную США
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Серебряный призер Олимпиады в Токио, находившийся в составе российской сборной фехтовальщик Сергей Бида решил получить американское гражданство и выступить за команду США на Играх в Париже, пишет газета USA Today.

    Отмечается, что супруга спортсмена Виолетта Бида подтвердила намерение спортсмена представлять сборную США, передает ТАСС.

    Также издание указывает, что Олимпийский комитет США уже направил письмо в Конгресс для ускорения процесса получения гражданства.

    Ранее экс-вратарь московского «Спартака» и сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек заявил, что ни один представитель России не сможет участвовать в международных соревнованиях вне зависимости от политических взглядов. До этого он предложил Европарламенту отстранить россиян от Олимпиады в Париже.

    Коментарии (35)
    12 января 2024, 18:44
    Проекты по популяризации семейных ценностей получили поддержку Фонда президентских грантов

    Гендиректор Фонда президентских грантов Чукалин: Проекты по популяризации семейных ценностей получат более полумиллиарда рублей

    Проекты по популяризации семейных ценностей получили поддержку Фонда президентских грантов
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    15% из числа всех проектов, поддержанных в этом году Фондом президентских грантов, направлены на поддержку и популяризацию семейных ценностей. На эти проекты выделено больше полумиллиарда рублей, сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин. В пятницу по итогам заседания координационного комитета фонда было объявлено о том, что по итогам первого конкурса этого года поддержку президента получат более 1,5 тыс. социально ориентированных НКО.

    «Проекты по семейным ценностям вышли на третье место. Из 11 направлений нашего конкурса одно так и называется – Поддержка семьи», – сказал Илья Чукалин, гендиректор Фонда президентских грантов.

    По его словам, только по этому грантовому направлению поддержано 15% из числа всех проектов. «На эти проекты выделено больше полумиллиарда. А всего мы выделяем 4,4 млрд рублей. Учитывая, что 1 февраля стартует второй конкурс и там тоже есть это направление, то это будет огромное подспорье для того, чтобы поддержать проекты, связанные с популяризацией укрепления семейных ценностей», – пояснил Чукалин.

    О том, что более 1,5 тыс. социально ориентированных НКО получат гранты на общую сумму 4,4 млрд рублей по итогам первого конкурса Фонда президентских грантов в 2024 году, заявил в пятницу первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

    «Кроме этого, мы приняли решение о выделении еще 2 млрд рублей на поддержку региональных конкурсов. Таким образом, из федерального бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций выделено 6,3 млрд рублей», – сказал Кириенко по итогам заседания координационного комитета фонда. Его цитирует ТАСС.

    Всего в этот раз на гранты главы государства претендовали почти 11 тыс. инициатив. Сами победители обещают привлечь дополнительные ресурсы на общую сумму 3,9 млрд рублей.

    В ходе заседания также стало известно, что 458 некоммерческих организаций получают гранты от фонда впервые, еще 257 – лишь во второй раз (за семь лет и 17 проведенных конкурсов), а 196 – в третий. Это говорит не только о доступности президентской поддержки, но и о том, что НКО не попали в зависимость от одного источника.

    Победившие инициативы охватывают всю территорию страны. 64 проекта с объемом грантового финансирования 428 млн рублей будут реализовываться в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

    Среди победителей этого конкурса 17 ведущих НКО, занимающихся реабилитацией участников СВО. Общая сумма выделяемых им грантов – 169 млн рублей. В частности, союз «Кибатлетика» получит грант в размере 25 млн рублей на то, чтобы подготовить три площадки для реабилитации тех, кто после ранения в ходе СВО должен пользоваться протезом. Первая площадка будет расположена в ЛНР, вторая появится в Белгородской области (туда смогут обращаться и люди из соседних областей), а третья откроется в Подмосковье – она будет работать для нуждающихся в такой помощи из разных регионов России.

    Самый большой грант – 49 млн рублей – выделяется «Российскому Красному Кресту» на долгосрочный проект: за три года команда планирует сформировать сообщество квалифицированных помощников по уходу за нуждающимися людьми и сделать свою цифровую платформу-агрегатор для поиска таких помощников ведущей в стране.

    Один из самых маленьких грантов – 112 тыс. рублей – получит Центр социального обслуживания «Мы-Вместе!» из города Вытегры Вологодской области. В проекте запланирована воспитательная и просветительская работа с подростками группы риска.

    В начале февраля стартует следующий конкурс фонда, заявки на участие в нем можно будет подать до 15 марта.

    Коментарии (0)
    12 января 2024, 17:57
    Украина и Британия подписали договор о гарантиях безопасности
    Украина и Британия подписали договор о гарантиях безопасности
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности, обязательства Лондона по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО.

    Речь в договоре идет об обмене разведывательной информацией, сотрудничестве в сфере кибербезопасности, обучении медиков и военных, а также кооперации в оборонной промышленности. Документ также обязывает Британию предоставить Киеву быструю поддержку в случае еще одного конфликта с Россией, передает ТАСС.

    Ранее в пятницу премьер-министр Британии Риши Сунак сообщил в соцсетях о том, что прибыл в Киев.

    Заместитель председателя Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев заявил, что размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России.

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