В ОП рассказали о пользе контрсанкций для подъема сельского хозяйства

В ОП оценили результаты введения контрсанкций в сельском хозяйстве

Эксперты считают, что знаковым событием, во многом предопределившим нынешний подъем отечественного агропромышленного производства, стало принятое 10 лет назад решение. 6 августа 2014 года президент РФ Владимир Путин своим указом ввел продуктовое эмбарго, запретив ввозить в Россию сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие, произведенные в странах, которые ввели против России экономические санкции, говорится на сайте ОП.

Первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий, один из наиболее успешных российских агропроизводителей Олег Сирота вспоминал, что лично для него этот указ президента стал тем поворотным пунктом, после которого он принял решение посвятить себя сельскому хозяйству, оценив те возможности, которые открыло введение контрсанкций.

«Вспомните, сколько было криков и истерик, что не будет никогда нормального сыра, нормального молока, нормального хамона. Нам говорили, что россияне вообще генетически не способны делать хорошие продукты. А на самом деле наша отрасль очень сильно растет. Благодаря эмбарго все стало меняться, государство стало поворачиваться в сторону своих сельхозпроизводителей», — подчеркнул Сирота.

Он напомнил, что в прошлом году в России собрали рекордный урожай зерна в 150 миллионов тонн, за прошедшее десятилетие объемы производства выросли в два раза. Строятся новые сыроварни, проходит импортозамещение мясной и молочной продукции. По мнению Сироты, эти и другие не менее значимые достижения стали возможны благодаря тому, что после введения контрсанкций коренным образом изменились меры господдержки – были прияты льготные программы, сельхозапроизводители стали получать льготные кредиты, для фермеров стали более доступны гранты.

Продовольственная безопасность – это важнейшая составляющая национального суверенитета, это то, что позволяет нашему обществу, нашим гражданам чувствовать себя независимо и уверенно, убежден первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Никита Анисимов.

«То, что за последние 10 лет сделано у нас в России в сельском хозяйстве благодаря решениям нашего президента, вызывает чувство гордости. Мы недавно проводили социологический опрос, чем из российских достижений гордятся наши граждане. Одно из того, что выделяли опрошенные, – это как раз то, что большинство продукции в наших продуктовых магазинах отечественного производства. Наши люди любят их и с удовольствием покупают», – заявил он.

Россия производит вкусную и безопасную продукцию, которая превосходит по качеству иностранных конкурентов. В условиях геополитических угроз отечественное сельское хозяйство показало пример для других отраслей экономики и укрепило уверенность страны в преодолении внешнего давления, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин.

«За последнее десятилетие произошло кардинальное изменение парадигмы нашего сельского хозяйства. От постоянного импорта, который рос с каждым годом, мы перешли к экспортно ориентированному сельскому хозяйству. То есть из ситуации, когда мы вынуждены были тратить все больше и больше средств на импортное продовольствие, мы перешли к ситуации, когда, наоборот, за наше продовольствие нам платят все больше и больше», – охарактеризовал произошедшие изменения Данилин.

Не так давно Россия была одним из крупнейших импортеров мяса в мире, сегодня страна сама ежегодно поставляет его в 65 стран. При этом в России уровень потребления мяса постоянно рос в последние годы, сообщил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «В этом году мы практически превысим средний уровень потребления в богатых странах, достигнув показателя в 83 килограмма в год», – добавил он.

Сельское хозяйство способно стать для России своеобразной нефтью и газом XXI века, уверен генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов. По его мнению, развитие агропромышленной отрасли позволяет России обеспечивать не только собственную, но и глобальную продовольственную безопасность.