Глава Сахалина: Мы будем готовить кадры по заказам ключевых компаний региона

Глава Сахалинской области: Мы будем готовить кадры по заказам ключевых компаний региона

Участниками форума стали более 500 активных молодых людей организаторов, волонтеров, экспертов в возрасте от 14 до 35 лет из разных регионов России, и большинство из них — сахалинцы. У форумчан будет возможность разработать свои проекты и получить гранты до 1 млн рублей от Росмолодежи.

Приветственное слово форумчанам от президента России Владимира Путина зачитал советник руководителя Росмолодежи Олег Макаров: «Сегодня Южно-Сахалинск гостеприимно встречает талантливых, энергичных, целеустремленных юношей и девушек из разных регионов нашей огромной страны. Всех вас объединяет любовь к Родине, чувство сопричастности к ее судьбе, стремление внести созидательный вклад в развитие Дальнего Востока. Знаю, что участники уже имеют опыт реализации профессиональных проектов, общественной и добровольческой деятельности и смогут предложить свои программные инициативы, направленные на укрепление социально-экономического потенциала этого уникального региона и повышение качества жизни людей. Многие студенты и молодые специалисты благодаря форуму найдут любимую работу».

Также молодежь на церемонии открытия приветствовал губернатор Сахалинской области. Он рассказал о перспективных проектах, которые реализуются в нефтегазовой сфере и туризме, угольной и рыбной промышленности, транспорте и логистике. В этих отраслях островной регион уже конкурирует на международном рынке. Создаются на островах и новые отрасли – водородная энергетика и беспилотная авиация.

«Я рассказал лишь о некоторых проектах, а их у нас гораздо больше. И везде требуются кадры. Молодые, амбициозные, смелые люди. Опережающими темпами у нас строится кампус мирового уровня СахалинТех. Но мы не сидим сложа руки, а уже сейчас запускаем современные лаборатории. Каждый абитуриент теперь получает карьерный план и видит перспективы своего профессионального роста. В какой компании, с какой заработной платой. Такого нет нигде в стране. Мы будем готовить кадры по заказам ключевых компаний региона. Это предприятия, которые ведут добычу нефти и газа на шельфе Сахалина, занимаются новой энергетикой, освоением водных биоресурсов, вопросами экологии и климата, разрабатывают и внедряют цифровые технологии. И это компании с высокооплачиваемыми рабочими местами для нашей талантливой молодежи. Связывайте свое будущее с Сахалинской областью и создавайте его таким, каким хотите его видеть», – подчеркнул Лимаренко.

Для тех, кто хочет жить и работать на островах, создана платформа «Навигатор карьеры». На платформе сейчас зарегистрировано 6500 вакансий. Помимо профессиональной реализации, создаются возможности приобрести жилье, получать качественные медицинские услуги и социальную поддержку, заниматься творчеством и спортом.

В этом году форуму «ОстроVа» – 11 лет, 5 лет назад он стал федеральным. С каждым годом интерес к событию растет. Регистрацию в этот раз прошли 6154 человека. Это рекордное количество для форума – конкурс составил 18 человек на место.

Главной темой «ОстроVов» в этом году стала карьера. Участников разделили на три направления. «Образование» собрало лучших студентов и выпускников со всей страны. «Производство» объединило молодых инженеров, специалистов по ключевым отраслям развития экономики островного региона. Направление «Первые» посвящено профессиональному самоопределению детей и подростков.