Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.0 комментариев
Демпартия практически единогласно поддержала Харрис кандидатом в президенты США
Харрис на выборах кандидатом в президенты поддержали почти 100% делегатов Демократической партии США
Выдвижение вице-президента США Камалы Харис кандидатом в президенты США поддержали 99% делегатов Демократической партии по итогам онлайн-голосования, это следует из заявления председателя Национального комитета Демократической партии (НКДП) Джейми Харрисона.
Он заявил, что Харрис «заручилась поддержкой 99% участвовавших в онлайн-голосовании делегатов» и стала фактическим кандидатом от демпартии. В поддержку кандидатуры вице-президента высказались 4 567 делегатов от демократов, передает ТАСС.
Как отмечает телекомпания ABC, кандидатура Харрис пока официально не утверждена, но после сегодняшнего голосования, это становится формальностью.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, кто может одержать победу на президентских выборах в США.