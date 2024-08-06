Демпартия практически единогласно поддержала Харрис кандидатом в президенты США

Харрис на выборах кандидатом в президенты поддержали почти 100% делегатов Демократической партии США

Tекст: Елизавета Шишкова

Он заявил, что Харрис «заручилась поддержкой 99% участвовавших в онлайн-голосовании делегатов» и стала фактическим кандидатом от демпартии. В поддержку кандидатуры вице-президента высказались 4 567 делегатов от демократов, передает ТАСС.

Как отмечает телекомпания ABC, кандидатура Харрис пока официально не утверждена, но после сегодняшнего голосования, это становится формальностью.

Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, кто может одержать победу на президентских выборах в США.