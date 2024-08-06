Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.0 комментариев
Пострадавшему боксеру Двали сделали операцию на поврежденном глазу
Пострадавшему в драке боксеру Двали сделали операцию на поврежденном глазу
Пострадавший в массовой драке в Феодосии боксер Дмитрий Двали перенес операцию на поврежденном глазу, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Как сообщил источник РИА «Новости», Двали сделали операцию на поврежденном глазу, продолжавшуюся около четырех часов, сейчас он под наблюдением врачей и через некоторое время поступит в обычную палату.
Ранее суд арестовал шестерых жителей Феодосии, обвиняемых в покушении на убийство чемпиона России по боксу. После чего суд отправил под арест еще троих участников драки в Феодосии, в которой пострадал чемпион России по боксу Двали.