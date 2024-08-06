Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.0 комментариев
Чибис выступил с предложением вывести перевалку угля из центра Мурманска
Глава Мурманской области Андрей Чибис обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой поэтапно перенести перевалку угля из центра Мурманска на западный берег Кольского залива на фоне завершения строительства в этом году порта «Лавна».
Он пояснил, что пыль от перевалки угля беспокоит горожан. «С учетом того, что «Лавна» в этом году будет доделана, я бы просил вашей поддержки на поэтапный перевод перевалки угля на западный берег Кольского залива», – передает слова Чибиса ТАСС.
Ранее Чибис в беседе с газетой ВЗГЛЯД говорил, что в Мурманской области впервые с советских времен реализуются мощные инвестиционные проекты.