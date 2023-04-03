Губернатор Мурманской области заявил о начале новой эпохи индустриализации региона

Губернатор Чибис назвал главные инвестиционные проекты, реализуемые в Мурманской области

В Мурманской области впервые со времен СССР реализуются мощные инвестиционные проекты. Сейчас завершается строительство первого с советских времен мурманского порта «Лавна», сказал газете ВЗГЛЯД губернатор региона Андрей Чибис по итогам семинара-совещания по подготовке заседания президиума госсовета «О развитии промышленности Российской Федерации в условиях санкционного давления».

«В Мурманской области наступает новая эпоха индустриализации. Президент уделяет особое внимание региону и Арктике в целом. Поэтому нам удается реализовывать мощные инвестиционные проекты, которые будут кормить и область, и страну еще много лет», – рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Наша подгруппа Госсовета работает над темой логистики и экспорта. Это приоритетное направление для Мурманска с точки зрения развития Северного морского пути. Сейчас мы завершаем строительство первого с советских времен мурманского порта «Лавна», что повысит грузооборот. Кроме того, реализуется проект Мурманского транспортного узла. Рабочее движение по нему мы планируем запустить до конца года», – сообщил губернатор.

Он также упомянул, что в январе был запущен проект по освоению Колмозерского месторождения лития – важнейшего сырья для российской экономики.

Отдельно Чибис отметил строительство плавучих заводов по сжижению газа. «Первый плавучий высокотехнологичный завод планируется уже этим летом отправить на Ямал. Это рывок, состоявшийся благодаря уникальным налоговым льготам, которые действуют у нас в регионе», – добавил он. В целом же, по словам Чибиса, объем инвестиций в проекты в Мурманской области составляет более 1 трлн 200 млн рублей.

В понедельник в Москве прошел семинар-совещание по подготовке заседания президиума госсовета «О развитии промышленности РФ в условиях санкционного давления». Профильная комиссия Госсовета подготовит порядка 30 предложений по усовершенствованию уже существующих мер поддержки, сообщил глава Алтайского края Виктор Томенко.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД