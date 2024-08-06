Сейчас очень модно говорить о деколонизации. Причем в тех смыслах, которые не имеют ничего общего с тем, что вкладывалось в него изначально. То призывают деколонизировать Россию, то посмертно обвиняют СССР в колониальной эксплуатации. Давайте разберемся, откуда растут ноги у этих идей.2 комментария
Запускавшего беспилотник итальянца задержали в Москве
В Москве задержали запускавшего беспилотник в центре города итальянца
Бортпроводник итальянской авиакомпании, гражданин этой страны был задержан в Москве из-за запуска беспилотника, сообщили в правоохранительных органах.
Как сообщил источник ТАСС, днем в понедельник над парком «Зарядье» обнаружили беспилотник, привлекший внимание правоохранителей, они быстро установили оператора дрона. Им оказался итальянец, который работает бортпроводником итальянской авиакомпании, его задержали.
По словам задержанного, он не знал о запрете использования беспилотников в Москве. Сейчас в отношении нарушителя составлен административный протокол по статье о нарушении правил использования воздушного пространства, квадрокоптер направлен на экспертизу.
Ранее в Москве и Подмосковье запретили полеты всех беспилотников, такое же решение приняли в руководстве Петербурга.