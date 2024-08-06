Запускавшего беспилотник итальянца задержали в Москве

В Москве задержали запускавшего беспилотник в центре города итальянца

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник ТАСС, днем в понедельник над парком «Зарядье» обнаружили беспилотник, привлекший внимание правоохранителей, они быстро установили оператора дрона. Им оказался итальянец, который работает бортпроводником итальянской авиакомпании, его задержали.

По словам задержанного, он не знал о запрете использования беспилотников в Москве. Сейчас в отношении нарушителя составлен административный протокол по статье о нарушении правил использования воздушного пространства, квадрокоптер направлен на экспертизу.

Ранее в Москве и Подмосковье запретили полеты всех беспилотников, такое же решение приняли в руководстве Петербурга.