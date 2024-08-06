Зеленский заявил о намерении создать в этом году основу для окончания конфликта

Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?11 комментариев
Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?11 комментариев
Жить «розовыми» легендами так же вредно, как и легендами «черными». Лучше всего жить правдой. А по правде, как и сказал патриарх, никакой канонизации Иоанна Грозного быть не может.29 комментариев
Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля над своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.25 комментариев
Рябков: Киев готовил провокацию на параде в День ВМФ в Петербурге, где присутствовали Путин и Белоусов
Замминистра назвал готовившуюся провокацию «очень тревожным» эпизодом, который планировался в привязке «к нашим внутренним событиям, чтобы нанести максимальный урон и получить максимальный медийный эффект, нужный им». «Проехали, слава Богу, то есть сигнал нашего военного руководства и министра обороны американскому коллеге, видимо, возымел действие», – с облегчением заметил Рябков в интервью Ольге Скабеевой.
«Могу сказать, что по некоторым признакам сигнал, который был направлен российской стороной до Вашингтона, – и я так понимаю, не только до Вашингтона, но и до некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, – дошел. Мы избежали нового эскалационного витка», – заявил Рябков.
На прямой вопрос Скабеевой, готовилось ли что-то на параде, Рябков ответил дипломатично: «Я не хочу в подробности углубляться, но в принципе была определенная увязка и с такого рода событиями». А саму ситуацию, которую удалось избежать, назвал «безумием».
Напомним, в конце июля замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что глава Минобороны России Андрей Белоусов направил очень серьезное предостережение шефу Пентагона Ллойду Остину. России и США тогда удалось предотвратить неуправляемую эскалацию в отношениях. Газета ВЗГЛЯД писала, как работает «телефонная дипломатия» между Москвой и Вашингтоном и к каким джентльменским соглашениям она приводит.
Экс-представитель НАТО в Москве Табах заявил о поражении Украины
По его мнению, Запад, осознав бесперспективность продолжения конфликта, окажет давление на Киев и заставит его сесть за стол переговоров, передает РИА «Новости».
«Чья вина – будем потом разбираться, но проиграли вы, и у вас нет выхода. Или вы погибнете, или вы идете на переговоры», – сказал Табах в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka, обращаясь к украинцам.
Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что не представляет себе поражения России на Украине.
Военные эксперты объяснили, почему F-16 будут базироваться в приграничной к Румынии Одесской области
«Аэродром в Лиманском вполне может оказаться не конечной точкой базирования F-16. Здесь всего лишь проходил пробный полет, превращенный украинскими властями в демонстрацию якобы военной мощи. Тем не менее истребители, скорее всего, действительно разместят в Одесской области», – сказал генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.
«Для этого есть сразу несколько причин. Первая – близость границы с Румынией. Это позволяет осуществлять стратегию «вывода из-под удара». То есть если ВСУ получат информацию о попытке ликвидации самолета с нашей стороны, у них будет возможность быстро переправить машину в соседнее государство, где теоретически наши ракеты его не достанут», – подчеркивает он.
«Вторая – на территории Румынии имеется подготовленная техническая база для обслуживания F-16. В случае диагностирования каких-либо проблем у истребителя, его также можно будет переправить для последующих ремонтных работ», – уточняет собеседник.
«Третья – аэродромы Одесской области находятся на максимальном удалении от линии боевого соприкосновения. С этим расчетом здесь целенаправленно готовились специальные укрепления для самолетов. Несколько F-16 они могут укрыть железобетонными конструкциями. Вероятно, дополнительную защиту создадут с помощью сооружения ложных целей», – акцентирует эксперт.
«Кроме того, истребители постараются регулярно перемещать с одного аэродрома на другой. Сделать это будет сложно, поскольку Россия давно прицельно била по взлетно-посадочным полосам, пригодным для эксплуатации F-16. Возможно, после боевых вылетов они попытаются «убежать» в Румынию или Молдавию, но это колоссальные риски для обеих стран. Неэффективность данной стратегии диктуется и нашими поражающими мощностями», – считает Попов.
«Скорее всего, для ударов по истребителям мы будем использовать «Кинжалы». Речь идет о гиперзвуковых боеприпасах, уклониться от которых крайне сложно. Даже если ВСУ удастся получить данные о готовящемся ударе, время полета ракеты останется минимальным. Предпринять что-либо практически невозможно», – указывает он.
«Конечно, необходимость поражения F-16 ставит перед нашей разведкой новые вызовы. Обнаружить истребители – непростая задача. Однако у нас уже имеется опыт, накопленный в рамках СВО. Уверен, что мы сумеем приспособить знания под изменившуюся реальность. В конечном счете пример западных танков говорит о многом», – уточняет собеседник.
«Известно, что истребители будут оснащены ракетами AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder. Это хорошие боеприпасы класса «воздух – воздух», которые, тем не менее, очень требовательны к условиям видимости. Формально, они применяются в большей степени в целях обороны, но думаю, что ВСУ попытаются с их помощью предпринять и ряд атак», – отмечает Попов.
Другой точки зрения придерживается военный аналитик Михаил Онуфриенко. По его мнению, F-16 будут использоваться для защиты авиационных мощностей от ударов России. «Кроме того, данные истребители очень часто применяются в качестве усиления ПВО в воздухе, с их помощью планируется организовать оборону целого ряда украинских городов», – считает он.
«На это намекают и выбранные ракеты класса «воздух – воздух». Тем не менее названные боеприпасы достаточно старые. Наши РЛС хорошо справляются с задачей их обнаружения. Вести борьбу за авиационное превосходство у ВСУ не выйдет: свою роль играет относительно небольшое количество доступных F-16. Таким образом, в использовании новой техники противник будет крайне ограничен», – заключил Онуфриенко.
Ранее стало известно о местонахождении истребителей, которые Киев получил от западных партнеров. Самолеты будут базироваться на аэродроме Лиманское в Одесской области на границе с Румынией, сообщил Telegram-канал Condottiero.
Военкоры уточняли, что переданные Украине первые истребители несут ракеты класса «воздух – воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM и малой дальности AIM-9 Sidewinder, а также оснащены системами раннего предупреждения о нападении. Планируется, что их будут применять для противодействия беспилотникам и крылатым ракетам, уточняет Telegram-канал «Военный осведомитель». Получение Украиной первых F-16 Владимир Зеленский подтвердил накануне.
Между тем американский политолог Марк Слебода заявил, что переданные Киеву истребители являются устаревшими и не смогут противостоять применяемой российской стороной «лучшей системе ПВО в мире, что однозначно и бесспорно доказано». Также эксперт указал на высокий риск уничтожения F-16 в случае их применения в зоне боевых действий. Москва, по его мнению, будет активно выслеживать эти самолеты и применять против них все доступные средства поражения.
Кроме того, военный аналитик Михаил Онуфриенко сказал газете ВЗГЛЯД, что истребители не изменят расклад сил в зоне СВО, они будут уничтожаться так же, как танки Abrams и Leopard. Напомним, еще в апреле этого года эксперт Майкл Пек предсказал уничтожение аэродромов Украины в случае поставок F-16 киевскому режиму.
По словам Лебедева, около часа дня два прилета накрыли склад и военных, передает РИА «Новости».
«Местные жители пишут: «У вояк истерика, проезд через центр закрыт. Медики говорят, что по иностранцам в том числе», – сообщил он, добавив, что на месте у очевидцев берут подписки о неразглашении.
Ранее ВС России поразили железнодорожный состав с военной техникой на Украине.
Украинский политик Олейник: Конфуз Киева привел к разрыву дипотношений с Мали
Олейник в эфире радио Sputnik связал решение властей Мали с заявлением Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины о подготовке боевиков в этой африканской стране.
«Я думаю, что Мали принимает такое решение, исходя из заявления, которое сделало ГУР, это их рук дело – подготовка боевиков и так далее. То есть идиоты полные, которые расписались в том, что они являются террористической организацией», – сказал он.
По мнению Олейника, другие страны Глобального Юга поддержат Мали, некоторые из них тоже могут разорвать дипотношения с Украиной.
«Мали, безусловно, будет поддержана Глобальным Югом, потому что теперь там будут понимать, что Украина – это государство, которое проводит политику вмешательства во внутренние дела других государств, и будут, безусловно, делать выводы», – считает политик.
Ранее украинская военная разведка сообщила, что причастна к операции туарегов и исламистов против правительственных войск Мали и отряда ЧВК «Вагнер».
Об этом сообщил представитель сопротивления Сергей Лебедев, отметив большое количество уничтоженных боевиков, передает ТАСС.
Также в Николаевской области на полигоне Широкий Лан было поражено место дислокации штатных подразделений ВСУ. В пункте проходили обучение около 10 тыс. человек. «Прилетело не по располагам мобиков. По располагам старослужащих», – сказал Лебедев.
Ранее сообщалось об ударе по аэродрому для F-16 в Николаевской области.
Зеленский: Запад отказывается сбивать российские ракеты над Украиной из-за реакции Москвы
По словам Зеленского, союзники Украины «боятся излишней эскалации», но Киев будет «продавливать эту тему», передает РИА «Новости».
Он также заявил, что для уничтожения российских ракет нужно создать коалицию стран, так как для одного государства это «очень большая ответственность».
Ранее германский политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца сбивать российские ракеты над Украиной.
«Украина, безусловно, соблюдает нормы международного права, а также принципы суверенитета и территориальной целостности других государств и категорически отвергает обвинения переходного правительства Мали в поддержке международного терроризма», – передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское ведомство.
В ведомстве также отметили, что Мали приняло решение о разрыве дипломатических отношений, «не проведя должного анализа фактов и обстоятельств» и не предоставив доказательства своих обвинений. В частности, в Киеве отвергли свою причастность к недавнему нападению на бойцов ЧВК «Вагнер».
Сенегальское издание Senenews сообщало, ссылаясь на источники, что власти Мали и Мавритании расследуют подготовку террористов украинскими инструкторами на территории Мавритании. После этого правительство Мали приняло решение разорвать дипломатические связи с Украиной.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о дипломатической неудаче Украины в африканском регионе, где сразу три страны выразили крайнее неудовольствие заявлениями киевского режима.
«Мы можем достигать Белгорода, не дальше», – цитирует Саранцева испанская газета Pais, передает РИА «Новости». При этом он подчеркнул, что Украине не разрешено бить дальше вглубь России.
Ранее глава второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук заявил, что США фактически сняли ограничения на использование американских вооружений для ударов вглубь территории России.
Нанесено поражение формированиям 1-й танковой, 32-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады спецназа в районах Торецка, Гродовки, Орловки и Николаевки ДНР, сообщило ведомство в Telegram-канале.
Кроме того, российские бойцы отразили восемь контратак украинских штурмовиков 31-й, 47-й, 53-й и 117-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.
В зоне ответственности Центральной группировки ВСУ потеряли до 325 военнослужащих, танк, три бронемашины, два автомобиля, установку «Пион» и гаубицу «Мста-Б».
Группировка войск «Север» поразила живую силу и технику 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты в районах Волчанска, Тихого и Липцев Харьковской области.
Потери противника составили до 125 военнослужащих, шесть пикапов, гаубица Д-20, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Уничтожены пусковая установка РСЗО Vampire и шесть полевых складов боеприпасов.
Западная группировка заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах Колесниковки, Синьковки Харьковской области, Новосадового ДНР, а также отразила четыре контратаки штурмовых групп 14-й, 117-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны.
В боях с Западной группировкой украинская сторона потеряла до 495 военнослужащих, две бронемашины, семь автомобилей, установки Krab и Panzerhaubitze-2000, гаубицу М777, орудие Д-30. Уничтожены три склада боеприпасов.
Военнослужащие Южной группировки улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й механизированных, 72-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Предтечино, Трудового, Часова Яра, Константиновки, Катериновки и Верхнекаменского ДНР. Отражена контратака формирования 5-й штурмовой бригады ВСУ.
ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, три бронемашины, 11 автомобилей, гаубицу М777, четыре орудия М119, орудие L-119. Уничтожены два склада боеприпасов, станция радиоэлектронной борьбы «Нота».
Восточная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах Раздольного, Водяного и Времевки ДНР.
Украинские потери составили до 115 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, гаубица М777, орудие «Мста-Б» и две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Уничтожены три склада боеприпасов.
Военнослужащие группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ, 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков, Нестерянки Запорожской области и Токаревки Херсонской области.
ВСУ потеряли более 70 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубицу М777 и гаубицу Д-20.
Ранее ВС России уничтожили в Харьковской области замаскированные позиции ВСУ.
По его словам, в июле 2024 года на Украине были зарегистрированы первые случаи нового субварианта коронавируса SARS-CoV-2 под названием FLiRT, при этом три случая субварианта коронавируса обнаружили на прошлой неделе: два – в Киеве, один – в Ивано-Франковской области, передает ТАСС.
Как отметил Кузин, заболеть могут даже ранее вакцинированные, хотя приобретенный иммунитет после вакцинации снижает риск осложнений во время болезни. В Минздраве указали, что новый штамм не имеет оценки опасности, но во Всемирной организации здравоохранения считают, что его нужно мониторить на уровне каждой страны.
Ранее начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что документы, которые обнаружили в украинских лабораториях, свидетельствуют об опасном характере биологической деятельности Пентагона.
Видео, на котором, предположительно, запечатлен момент прилета по объекту, опубликовал Telegram-канал Shot, передает Ura.Ru.
«Сообщается, что атаковано оборонное предприятие в районе ТЦ «Терминал», – говорится в подписи к ролику.
Ранее российские войска нанесли 33 удара высокоточным оружием по объектам ВПК Украины.
Комментируя интервью посла Франции в России Пьера Леви, в котором он подчеркнул необходимость возврата к соблюдению международного права и Устава ООН, Захарова отметила, что французская сторона умалчивает о серьезных проблемах на Украине, таких как разгул неонацизма, репрессии против оппозиции и ущемление прав русскоязычного населения, передает ТАСС.
«Как мы видим, России, ее законным национальным интересам и интересам значительной части самих украинцев места в «посреднической» формуле Парижа просто не находится», – указала дипломат.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о «конкуренции мирных планов» по Украине.
В подполье сообщили об ударе по аэродрому для F-16 в Николаевской области
По его информации, атакован военный аэродром Мартыновка, расположенный в Вознесенске, передает РИА «Новости».
Он добавил, что после двух точных попаданий по цели до сих пор наблюдаются периодические вторичные детонации. Слышны слабые взрывы с использованием боеприпасов меньшего калибра.
По данным источников, Мартыновку подготовили в качестве аэродрома для F-16, где находятся ракеты для истребителей и летный состав.
Ранее в Ростехе заявили, что полученные ВСУ F-16 будут уничтожены, как и вся западная техника.
По данным Times, об этом свидетельствуют «просочившиеся документы агентства национальной безопасности США», передает РИА «Новости».
Ранее украинская военная разведка сообщила, что причастна к операции туарегов и исламистов против правительственных войск Мали и отряда ЧВК «Вагнер».
Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной.