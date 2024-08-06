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    Киев готовил провокацию на параде в Петербурге, где был Путин
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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Порядок, основанный на правилах», обречен

    Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему патриарх отказался канонизировать Ивана Грозного

    Жить «розовыми» легендами так же вредно, как и легендами «черными». Лучше всего жить правдой. А по правде, как и сказал патриарх, никакой канонизации Иоанна Грозного быть не может.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит с бойцами после войны

    Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля над своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.

    25 комментариев
    6 августа 2024, 08:12 • Новости дня

    США начали переброску войск между Ираком и Саудовской Аравией

    Al Mayadeen: США начали переброску войск между Ираком и Саудовской Аравией

    Tекст: Валерия Городецкая

    На границе между Ираком и Саудовской Аравией зафиксировано движение американской военной колонны, сообщил ливанский канал Al Mayadeen.

    Колонну военной техники вооруженных сил США заметили на контрольно-пропускном пункте «Арар», сообщил Al Mayadeen, передает ТАСС.

    Переброска войск может быть связана с подготовкой к ожидаемому удару по Израилю со стороны Ирана, полагает телеканал.

    Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен спрогнозировал, когда Иран атакует Израиль.

    5 августа 2024, 22:27 • Новости дня
    Звонок Белоусова сорвал провокацию Киева на параде в День ВМФ в Петербурге, где был Путин

    Рябков: Киев готовил провокацию на параде в День ВМФ в Петербурге, где присутствовали Путин и Белоусов

    Звонок Белоусова сорвал провокацию Киева на параде в День ВМФ в Петербурге, где был Путин
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Операция Киева, которую удалось предотвратить после телефонных переговоров министров обороны России и США Андрея Белоусова и Ллойда Остина, со стопроцентной гарантией ввергла бы Россию и США в неуправляемую конфликтную фазу, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1». Он дал понять, что инцидент был связан с парадом в Петербурге на День ВФМ, на котором присутствовал президент России.

    Замминистра назвал готовившуюся провокацию «очень тревожным» эпизодом, который планировался в привязке «к нашим внутренним событиям, чтобы нанести максимальный урон и получить максимальный медийный эффект, нужный им». «Проехали, слава Богу, то есть сигнал нашего военного руководства и министра обороны американскому коллеге, видимо, возымел действие», – с облегчением заметил Рябков в интервью Ольге Скабеевой.

    «Могу сказать, что по некоторым признакам сигнал, который был направлен российской стороной до Вашингтона, – и я так понимаю, не только до Вашингтона, но и до некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, – дошел. Мы избежали нового эскалационного витка», – заявил Рябков. 

    На прямой вопрос Скабеевой, готовилось ли что-то на параде, Рябков ответил дипломатично: «Я не хочу в подробности углубляться, но в принципе была определенная увязка и с такого рода событиями». А саму ситуацию, которую удалось избежать, назвал  «безумием».

    Напомним, в конце июля замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что глава Минобороны России Андрей Белоусов направил очень серьезное предостережение шефу Пентагона Ллойду Остину. России и США тогда удалось предотвратить неуправляемую эскалацию в отношениях. Газета ВЗГЛЯД писала, как работает «телефонная дипломатия» между Москвой и Вашингтоном и к каким джентльменским соглашениям она приводит.

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    5 августа 2024, 20:41 • Новости дня
    Разведчики Дульцевы рассказали о реакции детей на новость о том, что они русские

    Разведчица Дульцева: Дети эмоционально восприняли новость о своей родине

    Разведчики Дульцевы рассказали о реакции детей на новость о том, что они русские
    @ Михаил Воскресенский/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские разведчики-нелегалы Анна и Артем Дульцевы рассказали, как их дети отреагировали на новость о том, что они русские, после длительного пребывания за границей.

    В интервью телеканалу «Россия-1» Дульцева поделилась, что их дочь София была очень тронута, узнав о своих корнях. По ее словам, она была растрогана до слез. «Я отвлекла Софи от дел, у нее были игрушки, что-то смотрела на экране, я только заметила, что у нее нет эмоции, она начала чуть-чуть плакать», – добавила она, передает Газета.Ru.

    Сын супругов, Даня, по словам Анны, отнесся к этой новости более спокойно, но с большим позитивом. «Потом рассказала Дане, он к этому отнесся спокойно, но очень положительно», – подчеркнула она.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дети российских разведчиков-нелегалов Анны и Артема Дульцевых, вернувшихся на родину в результате обмена, лишь в самолете узнали, что они русские и кто такой президент Владимир Путин.

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    5 августа 2024, 19:02 • Новости дня
    Фондовый рынок США потерял 2 трлн долларов спустя 15 минут после открытия торгов
    Фондовый рынок США потерял 2 трлн долларов спустя 15 минут после открытия торгов
    @ Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В первые минуты торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже инвесторы потеряли почти 2 трлн долларов, что стало одним из крупнейших падений за последние годы, сообщили СМИ.

    Акции Apple обрушились на 6%, акции Netflix опустились 3,65%, а акции Nvidia падают на 12%. Промышленный индекс Dow Jones снизился на 2,8%, а технологический индекс Nasdaq потерял более 5,8%. По оценкам JPMorgan Chase, вероятность рецессии в США достигла 50%, передает RT.

    Падение наблюдается практически во всех секторах экономики, что свидетельствует о глубоком кризисе доверия инвесторов. The Wall Street Journal прогнозирует «головокружительные дни» на фондовом рынке США в связи с беспрецедентными потерями компаний.

    Ранее сообщалось, что американские фондовые индексы резко упали на открытии торгов в понедельник, отражая опасения инвесторов по поводу замедления экономического роста в США.

    Напомним, ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei, отражающий динамику стоимости активов 225 крупнейших японских компаний, потерял более 11% за торговую сессию.

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    5 августа 2024, 19:43 • Новости дня
    В России возобновили работу три автомобильных завода

    «Автозавод Санкт-Петербург», «Москвич» и УАЗ возобновили работу после корпоративных отпусков

    Tекст: Дарья Григоренко

    Три крупнейших российских автозавода – «Автозавод Санкт-Петербург», «Москвич» и УАЗ – завершили корпоративные отпуска и возобновили производство автомобилей, сообщает «Автостат».

    Как отмечается, предприятия приостановили работу в конце июля для проведения плановых технических работ и подготовки к новому производственному циклу. За время простоя заводы успели накопить достаточный запас автомобилей для удовлетворения текущего спроса, передает РИА «Новости».

    В марте стало известно, что южнокорейская компания Hyundai Steel намерена возобновить производство в Петербурге через два года после остановки предприятия.

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    5 августа 2024, 22:43 • Новости дня
    Пловчиха из Израиля пропустила финал Олимпиады из-за ужина МОК
    Пловчиха из Израиля пропустила финал Олимпиады из-за ужина МОК
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Спортсменка из Израиля Анастасия Горбенко пропустила финал на дистанции 200 метров комплексным плаванием из-за ужина Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает портал Ynetnews.

    Горбенко не квалифицировалась в финал, она заняла девятое место в результате полуфинальных заплывов. Австралийка Элла Рэмзи снялась с финального заплыва из-за болезни, а Горбенко была первой запасной, передает ТАСС.

    Израильская спортсменка направлялась на ужин МОК, когда узнала о том, что должна выйти на старт. Перед этим она спросила, необходимо ли ей оставить свою экипировку в комнате ожидания на арене, но старшие должностные лица делегации посчитали, что ее участие не понадобится.

    Как следствие, в финальном заплыве участие приняли семь спортсменок, золото завоевала канадка Саммер Макинтош.

    Горбенко является серебряным призером чемпионата мира на дистанции 400 метров комплексным плаванием.

    Ранее итальянский пловец Томас Чеккон, завоевавший золотую медаль на Олимпийских играх в Париже, был вынужден спать на улице из-за отсутствия кондиционеров в номерах в Олимпийской деревне.

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    5 августа 2024, 10:55 • Новости дня
    Победившему на Олимпиаде пловцу из Италии пришлось ночевать на улице
    Победившему на Олимпиаде пловцу из Италии пришлось ночевать на улице
    @ Martin Meissner/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Итальянский пловец Томас Чеккон, завоевавший золотую медаль на Олимпийских играх в Париже, был вынужден спать на улице из-за отсутствия кондиционеров в номерах в Олимпийской деревне.

    Об этом стало известно благодаря видео, опубликованному в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России) гребцом сборной Саудовской Аравии Хусейном Алирезом, передает ТАСС. На нем Чеккон запечатлен спящим на земле возле лавочки в парке.

    Ранее Чеккон уже высказывал недовольство условиями проживания в Олимпийской деревне, сравнивая их с более высоким уровнем организации во время Игр в Токио. В частности, итальянский пловец отмечал отсутствие кондиционеров в номерах.

    Напомним, пловцы из Южной Кореи покинули Олимпийскую деревню из-за плохой организации.

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    5 августа 2024, 14:57 • Новости дня
    Экс-представитель НАТО в Москве заявил о поражении Украины

    Экс-представитель НАТО в Москве Табах заявил о поражении Украины

    Экс-представитель НАТО в Москве заявил о поражении Украины
    @ UKRAINIAN ARMED FORCES/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина уже потерпела поражение в конфликте и будет вынуждена вести переговоры с Россией на ее условиях, заявил бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.

    По его мнению, Запад, осознав бесперспективность продолжения конфликта, окажет давление на Киев и заставит его сесть за стол переговоров, передает РИА «Новости».

    «Чья вина – будем потом разбираться, но проиграли вы, и у вас нет выхода. Или вы погибнете, или вы идете на переговоры», – сказал Табах в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka, обращаясь к украинцам.

    Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что не представляет себе поражения России на Украине.

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    5 августа 2024, 10:14 • Новости дня
    Названы кураторы нового проекта США против российского спорта

    СВР: Перебежчики Родченков и Соболевский являются кураторами проекта США против российского спорта

    Названы кураторы нового проекта США против российского спорта
    @ Imago/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывшие руководители московской антидопинговой лаборатории, перебежчики Григорий Родченков и Тимофей Соболевский курируют новый проект США, нацеленный на дискредитацию российских спортсменов, сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.

    Ключевая сложность, с которой столкнулись инициаторы провокации, – фабрикация обвинений в допинге в тех видах спорта, где Россия традиционно и безоговорочно побеждала, отметили в СВР, передает ТАСС.

    «Исходя из этого, Родченкову и Соболевскому поставлена задача не сдерживать собственное воображение», – сообщило ведомство.

    Ранее СВР узнала о подготовке в США нового этапа кампании по изоляции России в спорте.

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    5 августа 2024, 19:10 • Новости дня
    Деньги на оборону НАТО Германия решила истратить на автобаны

    Handelsblatt: Германия нашла способ достигнуть требуемых трат на оборону

    Деньги на оборону НАТО Германия решила истратить на автобаны
    @ Uwe Lein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Берлин может достигнуть требуемых от НАТО трат на обороны в 2% с помощью ремонта дорог, пишет Handelsblatt.

    Отмечается, что НАТО предоставляет членам альянса самостоятельно выбирать способы трат на оборону, чем хочет воспользоваться Берлин. Об этом изданию заявил источник из правительства Германии.

    ФРГ планирует модернизировать дороги и мосты, которые могут использоваться для проезда военной техники. Этот ремонт запишут в качестве расходов на оборону.

    Ранее глава правительства немецкой федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов призвал Европу создать оборонительный союз с Россией.

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    5 августа 2024, 09:03 • Новости дня
    Обнаружен Android-троян для слежки за россиянами

    «Лаборатория Касперского» обнаружила Android-троян для слежки за россиянами

    Обнаружен Android-троян для слежки за россиянами
    @ Niklas Graeber/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили новый троян для кибершпионажа, направленного на пользователей Android-устройств в России.

    Новый троян получил название LianSpy, передают «Ведомости». По данным специалистов, шпионаж мог начаться с середины 2021 года.

    Злоумышленники тщательно скрывали следы своей деятельности, что затруднило обнаружение вредоносного ПО, сообщили в компании. Там также отметили, что атаки носили точечный характер.

    С момента обнаружения LianSpy весной этого года специалисты «Лаборатории Касперского» выявили более десяти целей атак. При этом не уточняется, кто именно пострадал, так как «эксперты оперируют анонимизированными данными на основе срабатывания сервиса компании».

    В прошлом году специалисты по кибербезопасности компании Trend Micro выявили маскирующийся под VPN-сервис троян, который способен перехватывать ввод с клавиатуры, делать скриншоты, красть конфиденциальные данные из браузеров.

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    5 августа 2024, 16:59 • Новости дня
    СК показал кадры задержания избивших чемпиона России Двали
    СК показал кадры задержания избивших чемпиона России Двали
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Следственный комитет России опубликовал видео задержания всех девяти подозреваемых в нападении на чемпиона России по боксу Дмитрия Двали в Феодосии.

    На видеозаписи, размещенной в Telegram-канале СК РФ, запечатлены оперативные мероприятия по задержанию фигурантов дела. Как сообщает ведомство, задержания проходили в момент, когда подозреваемые покидали свои транспортные средства, а также по месту их жительства и в развлекательных заведениях. Продолжительность видео составляет одну минуту 17 секунд, передает РИА «Новости».

    Ранее в СК сообщили, что всем участвовавшим в массовой драке в Феодосии, где пострадал чемпион России по боксу Дмитрий Двали, предъявлены обвинения в покушении на убийство.

    Напомним, боксер Дмитрий Двали, чемпион Европы 2024 года, лишился глаза после того, как попытался защитить подростка от нападения в Феодосии.

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    5 августа 2024, 20:59 • Новости дня
    Иран через главу МИД Венгрии предупредил Израиль о готовящейся атаке
    Иран через главу МИД Венгрии предупредил Израиль о готовящейся атаке
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Иран принял решение атаковать Израиль и передал соответствующее сообщение через министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, сообщает газета The Jerusalem Post.

    Согласно информации издания, Сийярто связался с главой МИД Израиля Исраэлем Кацем и пояснил, что получил эту информацию в разговоре с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани, передает ТАСС.

    «Иран уведомил нас о своих намерениях атаковать Израиль», – заявил в этом контексте Кац.

    В МИД Ирана ранее заявили, что власти страны не заинтересованы в эскалации конфликта в регионе, но считают необходимым ответить на убийство лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

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    5 августа 2024, 10:41 • Новости дня
    МВД объявило в розыск политолога Крашенинникова

    МВД объявило в розыск политолога Федора Крашенинникова

    МВД объявило в розыск политолога Крашенинникова
    @ URA.RU/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский политолог и журналист Федор Крашенинников (признан в РФ иноагентом) объявлен в розыск в России по уголовной статье, следует из базы розыска МВД.

    Как указано в базе, Федор Крашенинников, 1976 года рождения, разыскивается по статье УК России, передает ТАСС. По какой именно статье ведется розыск, не уточняется.

    Ранее Минюст включил политолога Федора Крашенинникова в реестр СМИ-иноагентов.

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    5 августа 2024, 16:20 • Новости дня
    Стали известны причины стрельбы по самокатчикам в Москве
    Стали известны причины стрельбы по самокатчикам в Москве
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Как рассказала супруга задержанного москвича, причиной конфликта стало то, что один из самокатчиков переехал ногу прохожему и решил не извиняться, продолжив движение.

    По словам женщины, четверо друзей, среди которых находился 21-летний игрок медиафутбольного клуба Fight Nights и его товарищ из Нагатинской футбольной лиги, катались на самокатах по 2-му Верхнему Михайловскому проезду. Им навстречу шла группа мужчин и женщина, один из самокатчиков переехал ногу прохожему и продолжил движение, не извинившись, сообщает «Московский комсомолец».

    Муж пострадавшей подозвал парней и пытался решить конфликт мирно, но те начали снимать происходящее на телефон. Тогда супруг достал пистолет, чтобы запугать парней, рассказала жена задержанного.

    «Это пневматическое оружие, на него не требуется разрешение. Муж купил пистолет, пули и бронежилет два года назад, когда началась СВО, чтобы подстраховаться. Обычно он не носил пистолет с собой, хранил его дома. Сейчас он задержан и дает показания в полиции», – добавила женщина.

    В итоге мужчина сделал несколько выстрелов в сторону оппонентов. В результате конфликта пострадали два человека, их здоровью ничего не угрожает.

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    5 августа 2024, 20:15 • Новости дня
    Стало известно об имуществе задержанного генерала Шестерова

    Стало известно об имуществе задержанного генерал-майора Шестерова

    Стало известно об имуществе задержанного генерала Шестерова
    @ mil.ru

    Tекст: Кристина Цыцура

    Журналисты подсчитали доходы заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майора Владимира Шестерова, задержанного по уголовному делу о мошенничестве в парке «Патриот» в Кубинке.

    Документы, с которыми ознакомились РИА «Новости», свидетельствуют, что в 2017 году у Шестерова в пользовании была квартира в 35,3 «квадратов» и автомобиль Skoda Yeti. За указанный год его доход составлял 3,076 млн рублей.

    Уже в 2018 году генерал приобрел мотоцикл Harley Davidson ХG750. Как сообщает агентство, по данным из открытых источников, стоимость такой модели варьируется от 490 тыс. рублей до 677 тыс. рублей. За указанный год его доход составил 3,028 млн рублей.

    В 2019 и 2020 годах доходы генерала снизились до 2,7 млн рублей и 2,8 млн рублей. При этом у него появилась квартира размером 71 «квадрат».

    Следственный комитет России ранее сообщил, что руководство парка «Патриот» подозревается в растрате бюджетных средств. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. В рамках этого дела был задержан директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, а также генерал-майор Владимир Шестеров.

    По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на функционирование парка. Сумма хищения составляет около 40 млн рублей.

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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

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