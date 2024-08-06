Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?11 комментариев
США начали переброску войск между Ираком и Саудовской Аравией
Al Mayadeen: США начали переброску войск между Ираком и Саудовской Аравией
На границе между Ираком и Саудовской Аравией зафиксировано движение американской военной колонны, сообщил ливанский канал Al Mayadeen.
Колонну военной техники вооруженных сил США заметили на контрольно-пропускном пункте «Арар», сообщил Al Mayadeen, передает ТАСС.
Переброска войск может быть связана с подготовкой к ожидаемому удару по Израилю со стороны Ирана, полагает телеканал.
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен спрогнозировал, когда Иран атакует Израиль.