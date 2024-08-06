Группировка нанесла поражение формированиям 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны около Торецка, Новгородского, Воздвиженки, Гродовки и Тарасовки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Звонок Белоусова сорвал провокацию Киева на параде в День ВМФ в Петербурге, где был Путин

Рябков: Киев готовил провокацию на параде в День ВМФ в Петербурге, где присутствовали Путин и Белоусов

@ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Tекст: Ольга Иванова

Операция Киева, которую удалось предотвратить после телефонных переговоров министров обороны России и США Андрея Белоусова и Ллойда Остина, со стопроцентной гарантией ввергла бы Россию и США в неуправляемую конфликтную фазу, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1». Он дал понять, что инцидент был связан с парадом в Петербурге на День ВМФ, на котором присутствовал президент России.