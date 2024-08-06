Сейчас очень модно говорить о деколонизации. Причем в тех смыслах, которые не имеют ничего общего с тем, что вкладывалось в него изначально. То призывают деколонизировать Россию, то посмертно обвиняют СССР в колониальной эксплуатации. Давайте разберемся, откуда растут ноги у этих идей.2 комментария
Российские войска освободили Тимофеевку в ДНР
Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Тимофеевка в Донецкой народной республике (ДНР), заняв более выгодные рубежи, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Группировка нанесла поражение формированиям 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны около Торецка, Новгородского, Воздвиженки, Гродовки и Тарасовки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Отражены три контратаки 95-й десантно-штурмовой и механизированных штурмовых групп 53-й, 151-й и бригад ВСУ.
Потери противника составили до 355 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, 122-мм гаубица Д-30 и 100-мм противотанковая пушка «Рапира», сообщил Конашенков.